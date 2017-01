Spoiler?! Disse vinner Idrettsgalla-prisene i kveld...

Kommentar HAMAR (VG) Hvis du vil bevare hele spenningen før kveldens idrettsgalla, er dette neppe saken for deg. Mange vinnere sier seg nemlig selv.

KOMMENTERER: Øyvind Brenne, sportssjef i VG. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Det er konklusjonen etter å ha gått gjennom nominasjonene til den årlige kåringen av norsk idretts fineste. Etter et 2016 med mang en nedtur både på og utenfor banen, fortjener likevel våre beste utøvere millionseertall på NRK og hyllest i klokken 19.55 og utover kvelden.

De ulike prisvinnerne kommer nemlig omtrent uten unntak å ha det til felles at de er flotte representater for Norge gjennom topp-prestasjoner internasjonalt.



Og disse bør ha takketale klar til showet som VG for øvrig kommer til å følge tett med egen direktesending i tekst og levende bilder i kveld:



Årets kvinnelige utøver. Ada Stolsmo Hegerberg.



Øvrige nominerte: Tiril Sjåstad Christiansen, Tiril Eckhoff, Maiken Caspersen Falla., Karoline Bjerkeli Grøvdal, Nina Løseth, Birgit Reitan Øksnes.

Europas beste fotballspiller ifølge Uefa er et naturlig valg, selv om dobbelt skiskyttergull på hjemmebane for Eckhoff nok har ført til diskusjoner for juryen.

Årets mannlige utøver: Henrik Kristoffersen.

Øvrige nominerte: Stig-André Berge, Johannes Thingnes Bø, Kenneth Gangnes, Filip Ingebrigtsen, Olav Lundanes, Martin Johnsrud Sundby, Mats Zuccarello

Står nok mellom fjorårskongen i skiløypene, Sundby, som i nevnte år sonet en to måneders dom for brudd på dopingreglene, opp mot slalåmener Kristoffersen, som på sin side gikk til sak mot skiforbundet for å få privat sponsor. Men ettersom Sundby ikke engang av juryen er nominert til topp-prisen «årets navn» i motsetning til Kristoffersen, betyr det nok at valget er tatt. Hvis man da ikke går for den alltid verdige utfordreren Zuccarello.



Årets lag: Håndballjentene.

Øvrige nominerte: Dobbeltsculler lettvekt, Brun/Strandli, Dobbeltsculler tungvekt, Borch/Tuft, VM-laget, skiflyging, menn, VM-stafettlaget, orientering, menn, VM-stafettlaget, skiskyting, kvinner, VM-stafettlaget, skiskyting, menn.

EM-gull oppå OL-bronsen gjør laget som har åtte seirer her de siste ti årene til favoritt igjen. Vektes trolig over «bare» tredjeplassene til ro-duoene. Se dog opp for skiskytterjentene som sjokkerte med gull på hjemmebane!

Årets gjennombrudd: Filip Ingebrigtsen.



Øvrige nominerte: Emil Iversen, Marcus Kleveland, Marte Olsbu, Karsten Warholm, Silje Waade.

Her bør europamesteren på 1500 meter, som kom omtrent fra det store intet, være selvskreven.

Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver: Sarah Louise Rung.



Øvrige nominerte: Aida Dahlen, Ann Cathrin Lübbe, Birgit Røkkum Skarstei.

Kveldens mest opplagte pris. To gull, én sølv og to bronse fra Paralympics sier alt.

Årets mannlige funksjonshemmede utøver: Andreas Bjørnstad.



Øvrige nominerte: Bjørnar Erikstad, Kristian Moen, Tommy Urhaug.

Norges eneste Paralympics-medalje på herresiden (bronse på 400 meter fri) gjør svømmeren til storfavoritt.

Årets trener: Christian Wolfgang Mitter.



Øvrige nominerte: Morten Eklund, Thorir Hergeirsson, Johan Flodin, Gjert Ingebrigtsen, Alexander Stöckl.

Den tøffeste kategorien hvor flere kan vinne. Sarah Louise Rung-trener Morten Eklund - om juryen velger medaljeinnfallet. Rotrener Johan Flodin sikret halvparten av Norges OL-medaljer. Håndballdamenes EM-gull og OL-bronse gjør Hergeirsson til et mulig valg. Og friidrettspappa Gjert Ingebrigtsen med både EM-gull og verdens største mellomdistansetalent i Jacob (16) er en god kandidat. Men alpintåret hvor Henrik Kristoffersen og Kjetil Jansrud vant mye, og hvor Aksel Lund Svindal, Nina Løseth og Aleksander Aamodt Kilde også var på toppen av pallen, er vanskelig å overgå.



Årets navn: Ada Hegerberg.



Øvrige nominerte: Magnus Carlsen, Stig-André Berge, Cecilia Brækhus, Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoff, Mats Zuccarello, håndballjentene, Filip Ingebrigtsen, Ann Cathrin Lübbe, Sarah Louise Rung, Henrik Kristoffersen.

Vanskelig å predikere seernes stemmer. Nå utestengte Therese Johaug vant i 2012 på grunn av sin popularitet tross klart svakere resultater enn flere andre. Sånn sett kan en outsider som Cecilia Brækhus plutselig vinne, mens Paralympics-utøvere tradisjonelt får få stemmer. VG kåret Magnus Carlsen til 2016s største utøver, og prestasjemessig bør han rankes høyest. Men dårlig taper-oppførselen og manglende gull i lyn- og hurtigsjakk kan ødelegge. Hegerbergs fantastiske 2016 gjør henne uansett til en verdig vinner.

I tillegg kommer prisene uten nominasjon; utøvernes pris, hedersprisen og årets forbilde. Olaf Tufte og Aksel Lund Svindal kan være gode kandidater til sistnevnte. Mens Hegerberg fort kan stikke av med den første også.

Om årets ildjsjel-kåringen er det eneste som er sikkert at vinneren vil være verdig. Og hvem som tar den gjeveste, hedersprisen, tør jeg ikke å spå.

Litt spenning må jo være igjen!

PS! Årets galla har kuttet ut tre priser. Tvungen utdeling av åpen klasse-pris til Magnus Carlsen og årets lagspiller til Mats Zuccarello er ikke nødvendig lenger, og sammenslåingen av smått kunstige «årets teamprestasjon» og «årets lag» høres helt naturlig ut. Idrettsgallaen har hatt for mange priser før. Du skal være over snittet god i sportsquiz for å huske hvem som vant prisen for Spenst og estetikk i 2002. Ja, det var faktisk en pris - som Hedda Berntsen fikk med seg hjem...