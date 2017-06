KØBENHAVN (VG) Han vinner, vinner og vinner, men kunne vunnet så mye mer. Kristian Kofod (22) er spilleren bettingselskapene ikke vil ha.

De siste årene har Kofod gått systematisk til verks og lagt ned titusenvis av timer på å satse store summer på sportsspill.

Hvor mye han har vunnet totalt, vil han ikke røpe. Han vet det sånn cirka. Han går derimot med på å vise noen eksempler fra spillhistorikken på kontoer han har spilt på. Der er det mulig å se hvor mye han har satset og vunnet på ulike spill.

Noen av gevinstene er i ti- og hundretusenkronersklassen.

Men hverdagen som vellykket storspiller er ikke bare enkel. Kampen mot spillselskapene beskriver han som utmattende. Temaet Kristian Kofod skal snakke mest om i dette intervjuet med VG, er noe spillselskapene ikke liker å snakke om: limitering. Eller på godt norsk: innsatsbegrensning.

Kofod sitter i en restaurant på et hotell i hjertet av København og skummer gjennom ulike bettingsider på datamaskinen.

Det er snart fire år siden økonomistudenten opprettet sine første spillkontoer. Valget var naturlig. Han har alltid vært glad i sport, hatt toppkarakterer i matematikk og evnen til å fordype seg i det han interesserer seg for.

Kombinasjonen var som skapt for gambling.

– Jeg tar det veldig lett. Formler og statistikk, det kan jeg godt like, sier han smilende.

– Altfor dårlig

Hvis du vinner for store summer over en viss periode, er du en god gambler. Men for spillselskapene er du en svært dårlig kunde. Du robber dem for penger.

Så når spillselskapene oppdager at du vinner mye og sjeldent taper, risikerer du kun å få spille for småpenger i fortsettelsen. De begrenser innsatsen du kan sette på ulike spill og ulike idretter. Noen ganger kan du ikke spille i det hele tatt. Noen jukser bevisst, andre Da er du «limitert».

Slik er det for danske Kristian Kofod, som tidligere er omtalt på nettstedet Betxpert,

– Hvis man taper mye, får man masse tilbud og bonuser fra bettingselskapene. «Kom tilbake!», sier dem. Men hvis man vinner, så skal man bare holde seg borte. Det synes jeg er altfor dårlig.

I mai bestemte Stortinget at Norge skal bevare enerettsmodellen på pengespillfeltet. Dermed fortsetter monopolet til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. Politikerne vraket de andre alternativene, der en lisensordning ble vurdert. Det innebærer at utenlandske spillselskaper kan søke om lisens til å drive med pengespill på norsk jord og følge norsk lov. Selv om dette ikke er tilfellet i dag, legger nordmenn igjen mye penger hos de europeiske, asiatiske og mellomamerikanske aktører.

Ulike rapporter viser forskjellige tall, men det er ubestridt at nordmenn spiller for milliardbeløp hos utenlandske spillselskaper hvert år.

I Danmark har de gått for lisensordning på sport- og kasinospill. Kjente selskaper, også for norske brukere – som bet365, Unibet, NordicBet og Betsson – har alle lisenser i landet. Det er disse Kristian Kofod primært spiller på. Men ikke på sine egne kontoer. Han låner innloggingen til vennene sine.

– Jeg er blitt limitert hos stort sett alle spillselskaper med lisens i Danmark.

Han har med seg datamaskinen for å vise – og bevise – hvor strenge begrensninger han har fått. En gjennomgang av hans egne kontoene bekrefter det han sier.

Han kan bare spille for småpenger. Bare se her:

Pangstart

Vi skrur tiden snaut fire år tilbake. Kristian Kofod har akkurat begynt å gamble. Badminton er det åpenbare valget. To av kameratene hans spiller på høyt nivå i Danmark. Kofod rådfører seg med dem om hvem han bør satse penger på.

– Fire dager etter at jeg hadde begynt å spille, hadde jeg vunnet 140.000 danske kroner, hevder han.

Hvordan klarte han det? Først og fremst: Badminton var ganske ferskt på bettingsidene den gangen, mener han.

– Man kunne spille på hvem som vant kampen. Så kunne man også spille på hvor mange poeng det kom til å bli. 80 poeng totalt, 70 poeng og så videre. Problemet for bettingselskapene var at det var «samme linje» på mange av kampene.

– Så selv om det var kamper med en klar favoritt mot en dårlig, var det samme linje på en kamp der to var like gode. Jeg hadde rimelig stor suksess ved å tippe på førstnevnte. Takket være en del forhåndskunnskap, men også statistikk jeg fant på nettet om badminton, sier Kofod.

– Har du noen gang spilt på en badmintonkamp du visste var fikset?

– Nei, ikke som jeg har visst om.

– Kan du si det med hånden på hjertet?

– Ja, det har jeg ikke gjort.

Han fikk tatt ut de 140.000 kronene, men kort tid senere fikk han følgende e-post fra et av spillselskapene:

BEGRENSET: Denne beskjeden fikk Kristian Kofod fra spillselskapet bet365 etter at han hadde vunnet store summer hos dem. Foto: SKJERMDUMP

– Så spurte jeg tilbake: Hvorfor det? Hvordan kan det være slik? Men jeg fikk aldri noe konkret svar på det, hevder han.

Strengt regelverk

Hvordan kan spillselskapene gjøre dette? Spillselskapet bet365 er der Kofod spiller mest, ifølge ham selv.

I reglementet deres, som alle spillere må akseptere når de oppretter konto hos dem, står det svart på hvitt:

Vi har rett til å suspendere eller begrense din konto på en måte som vi anser å være hensiktsmessig, inntil de relevante kontrollene er gjennomført til vår tilfredsstillelse.

Det står også:

bet365 forbeholder seg retten til å stenge eller suspendere din konto når som helst, uansett årsak.

VG har forsøkt å få selskapet til å utdype dette, men har ikke lyktes. Se kommentarer fra andre spillselskap om limitering nederst i saken.

«Svindel»

Hallvard Flatland (60) er en av dem som engasjerer seg i debatten om limitering. De siste månedene har den folkekjære programlederen, med fartstid i blant andre TV Norge, NRK og TV 2, gjort egne undersøkelser om temaet – med sine egne spillekontoer. Funnene har han publisert små drypp fra på Twitter, med skjermbilder over hvor lite han kan satse hos ulike spillselskaper.

– Jeg kaller dette for svindel, sier Flatland til VG.

– Hvorfor det?

– Jo, fordi: Med en gang du begynner å vinne, så får du begrensninger. Og det har én hensikt: Selskapene vil helst bli kvitt deg. «Limitsene» blir så lave at det ikke er vits å spille lenger. Det er begrenset hvor spennende det er å satse ni kroner på en fotballkamp.

SPILLELSKER: Hallvard Flatland har alltid hatt et lidenskapelig forhold til sport og spill. Her her han avfotografert i forbindelse med et intervju med NTB i januar. Foto: Steinar Bjerkmann , NTB scanpix

Flatland mener det bør være like vilkår for alle.

– Jeg har full respekt for limits, men da må det være slik at alle kan spille for samme sum. 500 kroner, for eksempel.

For Flatland begynte interessen for spill allerede i femårsalderen. Tippekampen var det store. Men en storspiller hevder han at han aldri har vært, «jeg er for gjerrig til sånt» sier han. Flatland har alltid vært tilhenger av å åpne opp for utenlandske aktører på det norske spillmarkedet, men de siste årene har han begynt å tvile.

– Jeg er veldig bekymret og betenkt over hvordan de utenlandske spillselskapene behandler kundene. Hvis de selv ønsker lisens i Norge, så må de vise at de fortjener den først. Ikke bli den snilleste gutten i klassen først etterpå.

Hvordan unngår du limits?

For de sterke spillerne finnes det likevel måter du kan flyge under limiteringsradaren til spillselskapene, skal vi tro danske Jens Juul. Etter mange år som bookmaker startet han i fjor sin egen blogg: bettingonanything.com.

VG har vært i kontakt med Juul, som nå er bosatt i Colombia, og har fått tillatelse til å gjengi hans tips til «hvordan du unngår limitering». Han anslår at han har limitert over tusen kunder gjennom sine år i bransjen.

Spillmønsteret er den avgjørende faktoren, sier han:

• Først og fremst ser spillselskapet på om kunden spiller single- eller kombinasjonsspill. Du bør kombinere spill så ofte som mulig.

• Hvis du spiller på åpenbart feilsatt odds, er veien til limitering kort. Hvis du likevel skal utnytte feilodds, bør du vente til kort tid før avspark. Da er risikoen lavere for at det blir oppdaget.

• Gi inntrykk av at du er en typisk fritidsspiller. Hvis du satser mellom 500 og 1000 kroner per spill, kan du flyge under radaren over en lengre periode. Det kan også være lurt å variere innsatsene.

Stjernetreff på Counter-Strike

Tilbake til hotellrestauranten i Danmark. Kristian Kofod mener bettingselskapene spiller skittent. Derfor begynte han å gjøre det samme. Nå spiller han på andres kontoer. En venn av ham fikser kontoene, og der får Kofod fritt spillerom. Badminton, tennis, basket og e-sport er favorittene.

– Vi gjør det slik at jeg tar all risikoen, og så fordeler vi 90/10, 85/15. For eksempel at jeg får 90 prosent av det vi vinner, mens den som eier kontoen får 10 prosent. Jeg spilte nylig på en venninnes konto. Jeg vant 100.000 kroner, og da fikk hun plutselig 10.000 kroner – helt gratis, sier Kofod, som har også finansiert familiens oppussingsprosjekter for spillpenger.

– Mamma kjøpte seg ny terrasse for pengene jeg vant på hennes konto.

KRIGER: Etter at Kristian Kofod ble limitert hos de fleste store selskapene, begynte systematisk å lete etter smutthull der han kunne vinne store gevinster. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Den siste tiden har han tatt det skitne spillet ett skritt lenger. Selv kaller han det «en gråsone».

– Jeg finner feil på sidene som gjør at jeg kan sette penger på ting jeg vet resultatet på, før de rekker å oppdatere oddsen sin, sier Kofod.

Et ferskt eksempel er innenfor e-sport, en turnering i skytespillet Counter-Strike, der han merket at TV-sendingen hos bettingsiden hadde mye større forsinkelse enn på sidene til den offisielle arrangøren.

– Den var 100 sekunder tregere. Dermed kunne jeg og kompisene mine spille store summer. Det varte i fire dager. Samlet sett gikk tjente vi nesten én million danske kroner, forteller Kofod.

Foreslår maksgrense

En annen metode er å reise dit turneringer pågår. Under en tennisturnering i Egypt fant Kofod ut at han skulle spille på hvem som vant neste ballveksling før spillselskapet rakk å oppdatere oddsen sin.

– Ofte handler det bare om å være raskere enn dem, sier Kofod.

– Spillselskapene kan trekke gevinster, hvis de mener oddsen åpenbart er feilsatt av dem. Er ikke dette det samme?

– På den ene siden er det feil, siden du kan spille på et objekt der resultatet allerede er klart. Samtidig handler dette om spilleren mot bettingselskapet. Jeg finner informasjonen raskere enn dem. Dette er en gråsone.

Et av forslagene som er blitt lansert for å få bukt med spillselskapenes limiteringspolitikk, er å sette maksgrenser for hva spillerne kan satse.

– For eksempel at alle kan spille for 5000 kroner, uten limits. Istedenfor, la oss si, 30.000 kroner. Det er jo derfor jeg har fått limits, at jeg har spilt mye med høye beløp og vunnet på det. Hvis du innfører maksgrense, er spillselskapenes risiko lav på de sterke spillerne. Men, så tjener de jo mindre på de spillerne som taper store summer.

– Har du vurdert å jobbe i spillbransjen selv?

– De kunne jo ringt meg, så kunne jeg hjulpet dem med alle deres feil. Men ellers ikke, nei.

– Hva med heller å satse på aksjemarkedet?

– Hehe, nei. Jeg har vurdert det, men har funnet metoder som gir meg bedre avkastning hos bettingselskapene.

Betsson: – Veldig få som er limitert

VG stilte tre spørsmål om limitering til tre internasjonale spillselskaper som er populære i Norge.

1. Hvilke kunder risikerer å få innsatsbegrensninger?

2. Hva er årsaken til at flinke gamblere kan oppleve å få innsatsbegrensninger?

3. Er det ikke urettferdig at noen flinke gamblere ikke får lov til å spille på like vilkår som alle andre?

Stian Røsvik Bjørstad, Norges-sjef i ComeOn:

Foto: Morten Bendiksen , IKKE VG-BILDE

1. De kundene som systematisk misbruker det internasjonale spillmarkedet, eller spiller på innsideinformasjon, vil stå i stor fare for å få innsatsbegrensninger.

2. Flinke gamblere som bare er flinke, får ikke innsatsbegrensninger. Det er stor forskjell på en flink gambler og en som systematisk utnytter smutthull i spillmarkedet, og gjerne har det som en sidegeskjeft av vanlig jobb, eller har det som faktisk jobb. Du er heller ikke en flink gambler om du er medlem av et nettverk som deler skadeinformasjon eller enda verre.

3. Vi som spillselskap er til for å tilby en rettferdig vare for alle. Om noen ødelegger varen, så er det like urettferdig at noen skaper et dårligere marked for resten av kundene.

Mikael Mellqvist, PR-manager i Betsson:

1. Det benyttes spesielt for å hindre syndikatspilling og innsidespill.

2. Påstandene om at man generelt limiterer vinnende spillere er helt feil. Vi opplever ikke mange henvendelser om dette.

3. Som sagt er det veldig få som er limitert og stort sett ikke «gamblere», men folk som bedriver syndikatspilling og innsidespill. Og vi har mange flinke oddsspillere som tjener penger hos våre ulike selskap.

Alexander Westrell, pressekontakt i Unibet (Kindred Group):

VG spurte også om Westrell hadde en kommentar til at Hallvard Flatland har kommet med angrep mot Unibet på Twitter.

– Vi kommenterer ikke enkeltsaker, svarer Westrell.

Pressekontakten leverte ett svar til VGs tre spørsmål:

– Spørsmålet om innsatsbegrensninger er ikke fullt så enkel som det iblant fremstilles i media og i andre kanaler. Vi tilbyr våre kunder en form for underholdning som blant annet inkluderer tipping på enkelte idretter og kamper, som medfører et stort ansvar for at det skal skje på en korrekt og sikker måte. Vi tar dette på stort alvor, og i det arbeidet innbefattes det iblant å minimere risikonivået på enkelte matcher, der vi eksempelvis ser en økt risiko for mistenkelige spill.

– Vi har en gjennomsnittlig utbetalingsprosent på rundt 96 prosent, som betyr at vi over tid har en margin på omtrent fire prosent fra kundene våre, hevder Westrell.

– Vi setter en passende pris på våre spill som en hvilken som helst annen bedrift. I vår bransje kan prisen variere på grunn av ulike anledninger som ovennevnt. Det er også viktig å huske på at tipping er en form for underholdning og ikke en måte å forsørge seg på.