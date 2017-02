Slik skal NIF kutte millioner

ULEVAAL STADION (VG) Administrasjonen i Norges Idrettsforbund fikk 17 millioner kroner mindre enn hva de håpet på av kulturminister Linda Hofstad Helleland (H). Nå er spareplanen for 2017 klar.

Tildelinger til NIFs administrasjon: 2007: 83 mill. kr.

2012: 117 mill. kr.

2013: 120 mill. kr.

2014: 122 mill. kr.

2015: 130 mill. kr.

2016: 135 mill. kr.

2017: 130 mill. kr.

2018: 125 mill. kr.?

Mindre reising, færre konsulenter og midlertidig ansatte, avvikle bidrag til ulike prosjekter, samt trappe ned på seminarer og turneer som ikke har dokumentert effekt på kjerneoppgavene til NIF.

Det er kort oppsummert nøkkelen for å få årets budsjett til å gå opp.

– Budsjettarbeidet har vært mer krevende enn det ellers har vært. Vi har kjørt to skikkelige runder med alle avdelingslederne, og gått kritisk gjennom virksomheten. Vi har sett på hva vi må gjøre, og hva vi kan vente med – eller ikke gjøre i det hele tatt, sier generalsekretær Inge Andersen til VG.

Det var mot slutten av fjoråret at kulturministeren kuttet kraftig i pengeoverføringene til NIF-toppene på Ullevaal stadion: De får i år 130 millioner kronre til administrasjonen sin. Det er 17 millioner kroner mindre enn hva de hadde søkt om.

Årets budsjett er fem millioner lavere enn i fjor. I tillegg varslet statsråden et tilsvarende kutt om ett år.

Bakgrunn: Rammer NIF-toppene med millionkutt

Kuttet gjaldt bare administrasjonen til idrettsforbundet. Alle andre fikk hva de ønsket seg til jul av Helleland.

Ordet «nøkternhet» ble brukt under en presentasjon for media på Ullevaal stadion mandag formiddag. Idrettsforbundet har snudd steiner og kommet frem til at man skal begrense reisevirksomheten til både idrettsstyret og generalsekretær Inge Andersen.

KULTURMINISTER: Linda Hofstad Helleland. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Der håper man å spare mellom 500.000 og 600.000 kroner sammenliknet med i fjor. I tillegg har alle avdelingslederne i NIF fått beskjed om å tenke i samme bane.

– Alle skal vurdere restriktivt hvor vi må være tilstede og hvor det ikke er noen krise om vi ikke er til stede, sier Inge Andersen – og tillegger at det ikke arrangeres OL eller Paralympics i år, slik at reisebudsjettet uansett hadde blitt noe lavere enn i fjor.

Så du denne? Tallene som viser hvorfor Helleland kutter NIF-millioner

Akkurat hvilke konsulenter eller midlertidig ansatte som må finne seg noe annet å gjøre, ønsker han ikke å være konkret på i dag.

– Det ligger ikke noe dramatikk i dette, men vi har noen midlertid stillinger og konsulentavtaler som vi avvikler eller reduserer engasjementet på.

Folk som jobber med jus og økonomi skjermes i budsjettet. Det samme gjør personalavdelingen. I tillegg styrker man apparatet som jobber med informasjon og samfunnskontakt.

Innsparingene i NIF skal ikke føre til økte kostnader for landets 54 særforbund, heter det i en presentasjon som ble fremvist i dag.

Ekstern lenke: Se video av mandagens NIF-presentasjon her

Ifølge generalsekretær Inge Andersen har markedsinntektene økt noe den siste tiden.

- Det er snakk om rundt tre millioner kroner, og det har gjort det hele noe lettere. Men til tross for dette, har vi vært gjennom krevende arbeidsrunder, sier han.

Før jul spurte VG kulturministeren hvordan hun kunne være trygg på at kuttene ville treffe presist. Linda Hofstad Helleland svarte da:

– Vi har vært veldig tydelige på at det ikke kan tas fra andre satsningsposter enn post 1 (grunnstøtte til NIF sentralt). Alle andre innenfor kulturlivet har vært gjennom tøffe prioriteringer. Det er rom for å effektivisere også i administrasjonen i idretten.

Så du? Arnstad om Hellelands millionkutt til idretten: – Hun må passe seg

Statsråden presiserte at kuttene ikke skal kunne tas fra grupper som ungdom, barn med nedsatt funksjonsevne eller landets idrettskretser.