Slik forklarer Tom Tvedt hvordan Inge Andersens 2 mill. ble til 3 mill.

ULLEVAAL STADION (VG) Idrettspresident Tom Tvedt fortalte at Inge Andersen skulle få to millioner i etterlønn. Nå forklarer han forskjellen til de tre millionene som det nå har kommet fram at sluttsummen blir.

I dette beløpet ligger det blant annet en slags «bonus» på 300 000 kroner, som Andersen forhandlet seg fram til da han gikk av i slutten av mars.

– Størrelsesorden på den pakken er på cirka to millioner kroner, sa Tvedt på NRK Dagsrevyen den 27. mars. Denne uken meldte Nettavisen at det totalt handler om tre millioner, altså 50 prosent mer. Tvedt forklarer forskjellen slik:

– Etterlønnen er som jeg sa to mill. kroner. Men den tidligere generalsekretæren har også seks måneder oppsigelsestid, og da får han lønn og feriepenger og alt. Deretter har han etter avtalen etterlønn i 12 måneder.

– Men han skal ikke jobbe i oppsigelsestiden på seks måneder?

– Han skal være tilgjengelig for oss.

– Men har ikke arbeidsplikt?

– Han skal være tilgjengelig. Det er det som ligger til grunn. I utgangspunktet får folk flest lønn i oppsigelsestiden, og derfor tok jeg ikke med det i tallet (på to millioner), sier Tom Tvedt når VG treffer ham etter torsdagens idrettsstyremøte.

Tvedt forteller at Inge Andersen skrev en avtale da han ble ansatt i 2004 og at denne avtalen ble reforhandlet i 2015. Ut fra denne avtalen hadde den avgående generalsekretæren rett til 12 måneder etterlønn, som i praksis er rundt to mill. kroner.

Men da det ble klart at Inge Andersen ikke skulle fortsette som generalsekretær, fikk i forhandlingene i tillegg 300 000 kroner for det som er omtalt som «særlig merarbeid over lengre tid».

– Men er det ikke to forskjellige ting om han skal jobbe i oppsigelsestiden eller ikke?

– Det viktige er at vi har blitt enige om å gå hver til vårt og fant en løsning. Dette ble løsningen. Og han er da tilgjengelig på spørsmål fra oss.

– Var disse forhandlingene etter at det 27. mars ble kjent at Andersen skulle gå av?

– Nei, dette ble vi enige om i forhandlinger tidligere.

– De 300 000 kronene er penger som ble fremforhandlet i 2017 – og som altså ikke sto i tidligere avtaler?

– Det ble vi enige om i 2017 ja.

Tom Tvedt opplyser at stillingen som generalsekretær nå skal utlyses med søknadsfrist 19. mai.

– Vi har satt ned et ansettelsesråd som består av meg selv, Kristin Kloster Aasen og Sondre Sande Gullord.

– Når kan en generalsekretær bli ansatt?

– Vi håper det kan skje før sommeren, men det viktigste er å finne riktig person.

– Hva kan du si om lønnsnivået dere vil legge dere på?

– Det viktigste er å finne rett person til å lede norsk idrett. Men jeg kan vel gå så langt som å si at det ikke kommer til å skje at lønnen blir langt over det som den gamle generalsekretæren lå på.

I september 2015 ble det klart at generalsekretærens lønn havnet på mellom 1,6-1,7 millioner kroner.

– Et naturlig lønnsnivå, sa idrettspresident Tom Tvedt til VG da.

En uke senere sa idrettspresidenten at han ønsket å reforhandle avtalen.