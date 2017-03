Slik er e-postene som skapte forsikringsbråket

NIF-ledelsen har blankt avvist at de ble utsatt for press av selskapet som tapte anbudskonkurransen om klubbforsikring. E-poster VG har fått se viser at situasjonen ble oppfattet svært vanskelig.

Dette er saken: # Lørdag 4. februar fortalte VG historien om en felles anbudskonkurranse om ny forsikringsavtale til norske idrettsklubber. NIF og Idrettens Helsesenter (IHS) samarbeidet om anbudet. # Tryg vant med god margin, mens Gjensidige – hvis største aksjonær donerer store penger til idretten – var blant de svakeste. # Norges Fotballforbund mistet sponsoravtalen med Gjensidige bare måneder etter at Tryg vant anbudsrunden. Gjensidige sier at det skyldtes kostnadskutt, og ikke valget av Tryg. # NIF fullførte aldri anbudsprosessen etter at Tryg ble valgt, men sier at IHS ble utålmodige og gikk videre på egenhånd. # NIF frontet forsikringstilbudet til Gjensidige, og ikke Tryg, på sine nettsider i lang tid etterpå. NIF og Gjensidige er samarbeidspartnere, men har ingen kommersiell avtale om forsikring. # Gjensidige har avvist at de presset NIF økonomisk. NIF avviser det samme. # Idrettens Helsesenter er uenige i den fremstillingen NIF har gitt av prosessen på sine nettsider, der alle spørsmål fra VG er publisert. IHS er derfor positive til å frigi all kommunikasjon med NIF.

Det som startet som et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund og Idrettens helsesenter (IHS), som er et datterselskap av Norges Fotballforbund, har endt i en strid som stadig er like uforsonlig.

Som handler om at Tryg vant anbudet som ble lyst ut høsten 2015 – og ble valgt som partner på klubbforsikring.

Men NIF valgte å fronte Gjensidige. Et selskap som var blant de svakeste i konkurransen, hvis største aksjonær, Gjensidige-stiftelsen, er storsponsor av norsk idrett.

Etter at VG omtalte striden, valgte NIF å legge ut en korrespondanse med avisens spørsmål og deres egne svar.

Dette fikk IHS til å reagere, fordi de mener idrettens sentralmakt kommer med et ufullstendig bilde av hva som egentlig skjedde mellom partene.

Derfor har NFF-selskapet valgt å fatte et styrevedtak om åpenhet – og viser nå frem en dialog som er dokumentert gjennom en epostutveksling over lang tid.

I IHS’ lokaler i Ekeberghallen fikk VG fredag formiddag lese gjennom detaljene om hvordan forholdet mellom partene ble stadig kjøligere.

På tidligere spørsmål fra VG har assisterende generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Øystein Dale, svart tydelig nei på spørsmål om de ble utsatt for press fra sin egen markedspartner, Gjensidige, om å bli valgt som klubbforsikringspartner.

Og både NIF og Gjensidige har tydelig understreket at sponsing og valg av forsikringspartner holdes strengt atskilt.

Men i epostene VG har fått lese, tas dette temaet om et angivelig press, opp ved tre anledninger:

* I en epost skriver Dale, til Ronny Aasland i NFF og daglig leder Espen Rooth i IHS, følgende 2. juli i 2015:

«Vedlagt oversendes vårt brev til Gjensidige i dag som respons på det møtet de hadde med Erik Eide i går. Erik opplevde situasjonen som svært vanskelig, all den tid Gjensidige påpekte koblingen mellom sponsormidler og forsikringsavtaler som argument for at NIF skulle vise «fleksibilitet». Jeg vet at dette nylig er avklart prinsipielt på et overordnet nivå i møter mellom NIF og Gjensidige, og denne typen utsagn vil vi aldri få skriftlig».

«Erik» refererer til tidligere organisasjonssjef i NIF, Erik Eide:

Deretter skriver Dale:

«Jeg har klarert saken med vår politiske ledelse, og de står bak våre strategier. Nå blir det opp til Gjensidige å opptre ryddig og konstruktivt.»

* Andre gang påstått press fra Gjensidige er tema i epostkorrespondansen, er det en ansatt i selskapet Norwegian Broker som er avsender. Dette firmaet ble leid inn for å ta seg av det praktiske i den anbudskonkurransen, som ble lyst ut av NIF og IHS i fellesskap.

Søndag 21. august 2015, klokken 12.16, sendes en epost med følgende tekst til ledelsen i IHS:

«Hei. Sveinung ringte meg før jeg fikk lest emailen, og var med ydmyk i sin kommunikasjon enn hva hans svar tilsier i emailen. Han opprettholder at hans overordnede skal ha blitt lovet at klubbforsikring i NIF-regi skulle skje gjennom samarbeid med Gjensidige, og at det var ikke noe som tydet på konkurranseutsetting eller benyttelse av megler i den korrespondansen / samtaler som ble gjort før sommeren. Han understreket at han personlig ikke så noe besvær med at megler ville bli benyttet, men at de gjennom sitt prosjekt vedr. klubbforsikring hadde andre forventningene».

Sveinung refererer til Sveinung Kjøren, som er høyt oppe i Gjensidige-systemet.

* Tredje gang påstander om press fra Gjensidige dukker i denne prosessen, som altså handlet om hvilket forsikringsselskap som skulle foretrekkes i et stort marked, er det Espen Rooth i IHS som er avsender.

Eposten er sendt 2. mars 2016, til Øystein Dale, med kopi til NIF-generalsekretær Inge Andersen og flere sentrale ledere i fotballforbundet:

Han skriver: «Hei Øystein. Det er leit å registrere at Gjensidige presser NIF til å trekke seg fra en avtale NIF selv evaluerte til å være den beste for idretten. Du sa det selv, Gjensidiges bidrag til Fakkelstafetten, Flyktningefondet og ungdoms-OL gjorde det vanskelig. Hvis vi skal tolke tilbakemeldingen din som en oppsigelse av gjeldende fullmakt og avtalen med Idrettens Helsesenter er det fint om du sender oss formell oppsigelse. Vi kommer likevel fortsatt til å formidle det som er faktum, og det er at NIF var med på anbudsprosessen. Alt annet er usant». I påfølgende svar fra NIF blir Rooths beskrivelser ikke fulgt opp.

I tillegg til at Norges Idrettsforbund valgte å fronte et selskap som tapte anbudet på egne hjemmesider, har de også lagt ut en melding om at de hadde inngått avtale med Gjensidige om klubbforsikringer.

Det hevder NIF i dag at var en ren feil, at IHS valgte å haste videre i prosessen uten idrettsforbundet, og at de ikke har inngått avtale om klubbforsikring med noen.

Idrettens Helsesenter er skuffet over at NIF ikke fronter vinneren av en anbudskonkurranse de selv var med på å initiere. Og understreker at NIF har anbefalt et vesentlig dårligere tilbud enn det anbudsvinner Tryg kunne tilby.

Og de sliter med å akseptere hvorfor NIF ikke valgte å gå for vinneren.

I en epost om et evalueringsmøte, holdt 23. februar i år, uttrykker en ansatt i meglerselskapet Norwegian Broker slik:

«Viser til dagens samtale vedr. hvordan undertegnede oppfattet nevnte møte. I dette evalueringsmøtet ble det foretatt en grundig presentasjon av anbudsrunden på Klubbforsikring i regi av NIF og IHS. Etter gjennomgangen av evalueringen hvor alle selskapers score ble presentert, var alle parter enige om at Tryg skulle velges som forsikringsgiver, og at det straks ville bli sendt en fullmakt fra NIF til å informere Tryg om at de var valgt som forsikringsleverandør og inngå avtale. Denne fullmakten mottok vi 30.10.2015.

Blant andre forhold partene strides om i den intrikate saken, er når samarbeidet egentlig ble brutt. NIF har tidligere hevdet at IHS i praksis trakk seg ut av samarbeidet ved å inngå avtale med Tryg alene i november 2015, før NIF var klare til å konkludere.

Likevel fortsetter klubbforsikringer å være tema i eposter skrevet etter at IHS valgte Tryg.

For eksempel ordlegger Inge Andersen seg som følger, i en epost skrevet til ledere i både NIF, IHS og NFF, den 11. desember 2015.

Vi har arbeidet for å få til et møte mandag førstkommende (14. desember) kl. 10.30 vedr. klubbforsikring og ev. Andre viktige forhold vi i fellesskap har på agendaen.

Espen Rooth i Idrettens helsesenter sier til VG at vedtaket om åpenhet rundt korrespondansen gjør det mulig å danne seg et uavhengig inntrykk av prosessen.

– Vår vurdering at NIFs fremstilling har vært ufullstendig, gjentar han nå.

– Opplever du at NIF er blitt utsatt for press fra Gjensidige?

– Det må du spørre NIF om.

Slik svarer NIF og Gjensidige

Da VG møtte NIFs generalsekretær Inge Andersen og assisterende generalsekretær Øystein Dale på Ullevall Stadion, avviste NIF-toppene at hensynet til markedssamarbeidet med Gjensidige har påvirket prosessen.

De presenterer det som en tabbe at anbudstaper Gjensidige ble frontet på deres hjemmesider over lang tid. Hele svaret fra NIF kan du lese i denne saken.

Gjensidige-ledelsen er krystallklare på at de ikke har forsøkt å presse NIF.

– Når anbudsrunden kom var NIF og Inge Andersen hele tiden tydelige på at det måtte være en åpen og transparent prosess, sier kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i svaret du kan lese i sin helhet i denne saken.