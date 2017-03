Skuffende Rio-OL evaluert: Mener fortsatt «den norske modellen» fungerer

OLYMPIATOPPEN (VG) For første gang på 32 år reiste Norge hjem fra et sommer-OL uten én gullmedalje. Likevel konkluderer den eksterne Rio-evalueringen med at «den norske modellen» er den rette.

Det kom frem da evalueringsgruppen presenterte sitt arbeid på Toppidrettssenteret fredag formiddag.

– Det vi har funnet tyder på at vi bør bygge videre på, og styrke, den norske modellen. Det er ingen åpenbare grunner til å endre på det, eller skifte strategi, sier Elin Austevoll til VG.

Hun ledet utvalget som ble satt ned for å se på Olympiatoppens forberedelser til Rio-OL, og den sportslige gjennomføringen. Norge forlot lekene med bare fire bronsemedaljer i august i fjor.

Det er det svakeste OL-et på 52 år. Og: Ikke siden 1984 har Norge forlatt et sommer-OL uten en eneste gullmedalje. Mens Sverige og Danmark har hatt en positiv medaljeutvikling i sommer-OL de siste ti årene, har Norge gått andre veien.

Dersom målet om åtte medaljer i 2020-OL skal nås, må den såkalte kapasiteten (realistiske medaljemuligheter) økes dramatisk, ble det sagt i dag. Der har norsk idrett en solid utfordring.

– Den norske medaljekapasiteten har gått ned de siste to OL-ene. Hvorfor?

– Det er et godt spørsmål. Det kan vi ikke svare på, og det er nok mangefasettert. Noe av svaret er at vi kommer fra en periode der vi har hatt veldig god uttelling, og opplever det mer normale, sier Austevoll.

– Er vi bortskjemte?

– Kanskje. Men «bortskjemt» er nok ikke riktig ord, for det ligger mye hardt og godt arbeid bak det som har blitt gjort.

I rapporten som ble lagt frem i dag, er «spissing» og «tydelighet» fra Olympiatoppens side sentrale stikkord. Mange tilbakemeldinger har også handlet om at rollene til de såkalte OLT-coachene – bindeleddet mellom Olympiatoppen og særforbundene – kan forbedres.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø var naturlig nok på plass under fredagens presentasjon.

I møte med VG pekte han på hvordan mange land nå bruker stadig mer penger på toppidrett. Flere av dem benytter seg av sport som et politisk virkemiddel.

– Budsjettene til Olympiatoppen har vært ganske stabile. Hva skjer da? Da øker avstanden mellom det verden gjør og det vi gjør. Da blir vi relativt sett svakere, sier Olympiatopp-sjefen.

– Dere har da fått 82 millioner mer å rutte med siden 206. Men mange andre land har fått enda mer?

– Det er korrekt. Gapet øker. Jeg tror det er viktig at rikspolitikerne i Norge virkelig gjør seg opp noen meninger om de ønsker toppidrett. Det gjelder også idrettsorganisasjonen: Hvor mye skal man bruke på toppidrett og hvor mye skal brukes på andre gode idrettsformål. Det er et dilemma. Men politikerne må prate sammen.

Norges Idrettsforbund søkte kulturdepartementet om 145 millioner kroner til toppidrett i år. Statsråd Linda Hofstad Helleland ga grøntlys og innvilget hele summen. Det er 10 millioner mer enn i 2016.

– Når du sier at politikerne må prate sammen: Dere fikk jo alle de pengene dere søkte om til toppidrett i 2017?

– Joda. Men jeg ser fortsatt at det er en post som mangler: Muligheten til å understøtte utøvere som velger å satse på toppidrett. De må få en stabil økonomi til livsopphold mens de holder på. Det må være stabilt nok til at de tørr å satse, sier Øvrebø.

– Men dere må vel i så fall søke om disse pengene?

– Vi er veldig glade for de pengene vi får. De kommer via kulturdepartementet, og så får vi forvaltningsansvar for den potten. Vår hovedprioritet er at vi jobber med det sportslige opplegget. Men vi må også hjelpe utøvere til å få en stabil god økonomi, så det blir et reelt karrierealternativ.

– Men må dere ikke søke om mer penger - og ikke få disse - før dere kan klage på rikspolitikerne?

– Da må toppidretten prioriteres mye høyere i NIF. Det er utfordringen. Den tildelingen som norsk idrett søker KUD om, er i et visst størrelsesområde. Du kan ikke plutselig legge på noe. Man må foreta en intern prioritering, men det er mellom gode formål. Vi må ha en annen kilde. Det kan også være markedsmessig. Men vi trenger oppslutning og forståelse for at toppidretten er spesiell sak. Det er noen idretter som stikker av med veldig mye av markedsinntektene, fordi de er så populære og synlige. Det er de små idrettene, som ikke er så synlige, vi må klare å støtte på en bedre måte, sier OLT-lederen.

– Er du redd for dagens evaluering kan få kritikk for å være lite visjonær?

– Det får være opp til andre å avgjøre. Om man skulle sett på en helt annen modell, måtte nok mandatet vært ganske annerledes.

– Hva er grunnen til at kapasiteten for medaljefangst har gått ned? Den må jo skyte fart igjen om dere skal nå målet i Tokyo, står det i rapporten?

– Dette er et samspill med særidrettene. Vi har ingen utøvere i utgangspunktet. Det er særidrettene som har ansvaret for sin toppidrett. Om det skal bli flere som vi jobber med på toppen, så må det være som kommer opp i talentutviklingsprogrammene i særforbundene. De må komme derfra. Vi har strategiske grep som handler om å støtte forbundene i regionene, men allikevel er det aktiviteten i særforbundene som ligger til grunn. Om ikke de får opp aktiviteten, er det vanskelig for oss å bøte på det. Vi jobber bare på kvaliteten på de aller beste.

– Har det blitt færre talenter?

– Nei, men de har mange muligheter til å velge. Det er masse talenter på vinteridretter. Det handler ikke om talentpoolen, men hvor de går.

– Internt i idretten, eller andre steder her i livet?

– Begge deler, avslutter toppidrettssjef Tore Øvrebø.

PS! De tidligere OL-deltakerne Elin Austevoll (svømming) og Astrid Lødemel (alpint) utgjør to av de fire medlemmene i evalueringsutvalget. Professor ved Norges idrettshøgskole, Lars Tore Ronglan og sportsdirektør ved NTG Bærum, Sindre Bergan er de to siste.