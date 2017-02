Sjokkbeskjed fra Spillavhengighet Norge: Åpner for å støtte lisens til utenlandske spillselskaper

Er det norske spillmonopolet beste løsning for folk som sliter med gambling? Spillavhengighet Norge er i tvil. Nå flørter de med utenlandske spillselskaper.

Mange av deltagerne på torsdagens seminar om norsk spillpolitikk fikk seg nok et lite sjokk da Lill-Tove Bergmo entret talerstolen.

Interesseorganisasjonen Spillavhengighet Norge har lenge gitt en ensidig støtte til Norsk Tipping og det norske spillmonopolet. Men nå har de snudd.

Lest? Lotteritilsynet varsler krig mot utenlandske spillselskaper

For kanskje er en lisensordning, der utenlandske spillselskaper kan søke om løyve til å tilby spill på norsk jord, er veien å gå for å få ned antall spillavhengige i landet?

– Det kan i alle fall ikke fortsette slik det er i dag. Vi kan ikke ikke ha kontroll på de utenlandske spillselskapene, sier Lill-Tove Bergmo til VG.

Det var familie- og kulturkomiteen på Stortinget som hadde invitert til spillseminaret i Stortingskvartalet, for å få innspill fra flere aktører til arbeidet med spillmeldingen fra regjeringen. Den kom rett før jul, og der gikk Kulturdepartementet inn for å opprettholde det norske spillmonopolet i årene fremover.

Ønsker IP-blokkeringer

ERFAREN: Magnus Pedersen har jobbet i spillbransjen i 15 år. Nå jobber han i Spillavhengighet Norge. Foto: PRIVAT

I dag legger nordmenn igjen milliarder av kroner hos utenlandske spillselskaper, og det er ingen som kan stoppe dem fra å spille der. Bergmo og Spillavhengighet Norge har lenge ønsket at regjeringen skulle innføre IP-blokkeringer, for å frata norske spillere denne muligheten. Det har de fått tommel ned på.

Les også: Saksøker staten: Vil konkurrere med Norsk Tipping

Derfor leker de med tanken om en lisensordning. Med flere aktører på norsk jord, vil det være større mulighet for å få gjennomslag for en IP-blokkering av selskapene uten lisens i Norge, tror de.

– Vår oppgave er til enhver tid å gjøre det våre brukere ønsker. Vi må ivareta deres sikkerhet. Når våre brukere fortsatt blir trukket tilbake inn i spillehelvete hos utenlandske spillselskaper, må vi vurdere om enerettsmodellen eller lisens er den beste løsningen, sier kollega Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge.

– Vinden har snudd!

Interesseorganisasjon har derfor gjort som sin søsterorganisasjon i Sverige: startet arbeidet med å lage en samarbeidsgruppe med flere aktører innenfor norsk spillpolitikk og spillbransjen selv. Onsdag hadde de et møte – fruktbart, ifølge dem selv –, med det Malta-baserte spillselskapet Betsson. På eget initiativ.

– Jeg tror de ble rimelig overrasket da vi lanserte det. Vi regner med at vi har skapt litt bølger, og at vi ikke får fred de neste dagene, sier Lill-Tove Bergmo.

Les også: Saksøker staten: Vil konkurrere med Norsk Tipping

Kim Rud Petersen, Bettsons talsmann i Norge, er veldig glad for at Spillavhengighet Norge tok kontakt. Han fremholder at selskapet ønsker å få lisens i Norge.

– Vinden har snudd! Før ble vi ikke engang invitert av politikerne. De ville ikke snakke med oss. Nå har vi vist hvem vi er. Vi er nordmenn og vi har lyst til å bidra. Vi tror at norske politikere vil få en mye bedre mulighet til å regulere spillmarkedet i Norge ved en lisensordning, sier Petersen til VG.