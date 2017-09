Russisk topp-politiker: Krav om OL-nei er «russofobi»

Russlands mest kjente kvinnelige politiker mener at kravet om at landet ikke må få delta i OL 2018, er «russofobi».

Valentina Matvijenko, som er leder av overhuset Føderasjonsrådet, kommer med uttalelsen til nyhetsbyrået Tass.

Hun reagerer på at en rekke internasjonale antidopingbyråer, blant dem Norge, har tatt til orde for at Russland må utestenges fra Pyeongchang-OL til vinteren. De ber IOC om å utestenge den russiske OL-komiteen fra 2018-lekene «på bakgrunn av den avdekkede korrupsjonen i Sotsji-OL og at de kontinuerlig svikter i arbeidet for en ren idrett».

– Et lands idrettsledere- og organisasjoner bør ikke få delta i OL når de med viten og vilje bryter reglene og «raner» de rene utøverne. Dette er spesielt urettferdig all den tid utøvere straffes når de bryter reglene, heter det i uttalelsen, som nå har støtte fra i alt 28 land. Det var 17 land, blant dem Norge, som sto i spissen for uttalelsen, men nå har ytterligere 11 land hengt seg på.

Reaksjonene i Russland er sterke. Valentina Matvijenko er altså en av dem:

– Det politiske spillet rundt OL er uakseptabelt. FN bør forby en slik «politisk dans» rundt idretten, sier hun.

– Når en ser på listen (over dem som vil utestenge Russland) er dette våre tradisjonelle «venner» som prøver å bruke noen hendelser for å drive «russofobi», for å bygge opp konfrontasjon, fortsetter Matvienko.

Hun er ikke alene om å reagere. Den kjente skiskytterlederen Aleksander Tikohov er av samme oppfatning:

– Alt dette snakket om å utestenge Russland fra OL, er politikk. Det er ikke ønsket fra de nasjonale olympiske komiteene. De blir utsatt for press ovenfra, mener Tikhonov.

– Vi er ikke lenger godt nok representerte i de internasjonale idrettsorganisasjonene, mener den omstridte skiskytterlederen.

Se også: Professor Richard McLaren la i 2016 frem rapporten bestilt av Verdens antidopingbyrå (WADA) om statlig involvering i doping i russisk idrett (artikkelen fortsetter under videoen):

Det russiske IOC-medlemmet Vitalij Smirnov hevdet forrige uke at McLaren-kommisjonen har gått tilbake på sin påstand om at det har vært statlig, organisert doping i Russland. Lederen, Richard McLaren, har avvist disse påstandene som rent tøv. Han sier at han står ved alt som står i McLaren-rapporten.

Konklusjonen der er knusende. Den går blant annet på at dopinglaboratoriet i Moskva beskyttet dopede, russiske utøvere. Ifølge rapporten kontrollerte og overvåket det russiske sportsministeriet manipuleringen av dopingprøver.

McLaren-rapporten fastslår også at dopingprøver i nattens mulm og mørke ble byttet gjennom et hull i veggen i dopinglaboratoriet som var bygget for Sotsji-OL i 2014.

Seks russiske langrennsløpere er utestengt inntil videre, og det er fortsatt usikkert hva som blir deres skjebne. Blant dem er stjernene Aleksandr Legkov og Maksim Vylegzjanin, som også var utestengt fra sist vinters VM i Lahti. Ingen av dem har avgitt positiv dopingprøve, men er utestengt på bakgrunn av avsløringene i McLaren-rapporten.

Under Rio-OL i fjor var deler av den russiske troppen utestengt. Da friidretts-VM ble arrangert nylig, var Russland utestengt, men russiske enkeltutøvere fikk delta–dog ikke under det russiske flagget.