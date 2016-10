Ronglan om jobbtilbudet fra Olympiatoppen: – Jeg har takket nei

Lars Tore Ronglan (55) er klar på at han har takket nei til jobb i Olympiatoppen - som han selv skal være med på å granske.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø sa til TV 2 i helgen at Ronglan, som er med i utvalget som evaluerer den norske innsatsen i Rio, er ønsket i en 20 prosent stilling i Olympiatoppen.

– Det som er korrekt er at toppidrettssjefen på et tidligere tidspunkt har tatt kontakt med tanke på å benytte min kompetanse i Olympiatoppen. Men jeg har jo da ikke akseptert noe jobbtilbud eller gjort noen avtale med Olympiatoppen. Jeg har takket nei til det tilbudet. Det er uaktuelt å inngå en avtale med Olympiatoppen slik arbeidssituasjonen min er nå, sier Ronglan til VG mandag kveld.

– Det er tydeligvis ikke helt klart for Øvrebø at du ikke ønsker en jobb i Olympiatoppen?

– Forespørselen om engasjement noe som ikke har kommet opp i forbindelse med oppnevningen av utvalget.

– Når hørte du første gang at du var ønsket i Olympiatoppen?

– For lang tid tilbake. Øvrebø som toppidrettssjef har på bakgrunn av min fagkompetanse, som er prestasjonsutvikling og organisering/ledelse av toppidrett i Norden og internasjonalt, vært interessert i den kompetansen. Det er sikkert et par år siden han første gang viste interesse for å knytte meg til Olympiatoppen, sier Ronglan.

Han jobber til daglig på fulltid som prorektor ved Norges Idrettshøyskole, og har i tillegg en bistilling på 20 prosent på høyskolen i Sogn og Fjordane.

– Det fyller opp all min tid, sier Ronglan som altså i tillegg er i utvalget som skal evaluere Olympiatoppen og den skuffende norske innsatsen i sommerens Rio-OL.

Ronglan sitter i utvalget sammen med Sindre Bergan og Siren Sundby.

– Ikke vært involvert



– Ser du på det som uproblematisk at du skal evaluere innsatsen i Rio-OL samtidig som du er ønsket av Olympiatoppen?

– Utvalget er oppnevnt av NIF og forholder oss til oppdragsgiver. Vi har ikke vært involvert i det som skal evalueres. Nemlig Olympiatoppen, forberedelser til OL, eller gjennomføring av OL og Paralympics i Rio.

Ronglan har tidligere vært assistenten til Marit Breivik på håndball-landslaget på 90-tallet. TV 2s ekspert Johan Kaggestad er blant dem som har reagert på at Ronglan er med i utvalget.

– Ronglan er en utmerket mann for Olympiatoppen, men han bør ikke sitte i utvalget som skal evaluere de olympiske lekene. Da blir det litt bukken og havresekken, sa Kaggestad til TV 2 søndag.

– Når Kaggestad reagerer, så er det altså på feil grunnlag etter din mening?

– Sånn som dette utvalget skal ta utgangspunkt i Olympiatoppens egenevaluering som det står i mandatet. Det handler om å hente info fra ulike aktører og gjennom det gjøre våre egne vurderinger som et eksternt utvalg. Det mener jeg utvalget er godt rustet til å gjøre, sier Ronglan som understreker at han ikke er leder for utvalget.

PS! Ronglan antyder at granskingsutvalget skal komme med en rapport på starten av nyåret.