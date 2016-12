Regjeringen sier nei til utenlandske spill-selskaper

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og regjeringen sier nei til å gi utenlandske spillselskaper lisens. – En god nyhet, sier Norsk Tipping-sjefen.

– Ikke så overraskende, men norsk spillpolitikk står overfor store utfordringer, mener Peter Alling, talsmann for Kindred Group, som blant annet markedsfører Unibet.

Regjeringen skal fredag legge fram en stortingsmelding om spill-politikken. Men allerede nå fastslår kulturministeren overfor TV2 at de ikke vil åpne for at utenlandske spillselskaper, som Betsson og Unibet, skal få lisens.

Det betyr at Norsk Tipping beholder sin enerett.

– Dette er en god nyhet for dem som er opptatt av ansvarlighet og frivillig aktivitet i hele landet, og en dårlig nyhet for dem som er opptatt av spillselskaper på Malta, sier Norsk Tipping-sjefen Åsne Havnelid.

Les også: Vil straffe norske spillambassadører.

Regjeringen begrunner sitt nei til spillselskapene med at Norsk Tipping har en viktig rolle med å finansiere kultur, idrett og frivillighet i landet. Hensynet til spillavhengighet er en viktig årsak til at de ikke vil ha utenlandske spillselskaper i Norge.

– Dette er et viktig verdivalg. Regjeringen viser her at den setter hensynet til dem som sliter med pengespill foran kommersielle interesser, sier Havnelid.

Stor aksjon: Fjernet reklame fra 100 betting-nettsteder

Hennes konkurrent Unibet kommenterer regjeringens avgjørelse slik:

– Det norske spillmarkedet går i to retninger. Den ene er politisk og holder på enerettsmodellen. Den andre retningen er forbrukerne, der 60 prosent av dem som spiller på nett, velger spillselskaper som ikke er tillatt i Norge. De to retningene er vanskelige å forene i noe som er langsiktig holdbart, sier Peter Alling i Kindred Group til VG.

– For forbrukerne er markedet globalt, mens det for enerettsmodellens forsvarere er nasjonalt.

Alling mener at norsk spillpolitikk har en stor utfodring når det gjelder EØS-forpliktelsene, ytringsfrihet, hvitvasking i spillbransjen og kampfiksing.

Les også: Til frontalangrep mot Norsk Tipping.

– Og ikke minst spillansvar, som må være det aller viktigste. Såvidt jeg vet har ingen fra norske myndigheter spurt oss i Unibet om hvilke tiltak for spillansvar som vi har, sier Peter Alling.

Hans konkurrent i Betsson Group, Kim Rud Petersen, har denne kommentaren til regjeringens avgjørelse:

– Vi synes det er overraskende at Regjeringen ikke nå benytter muligheten til å innføre lisensiering, men håper Stortinget i sin behandling av saken mener at en lisens er veien å gå fremover, både for å øke ansvarligheten på det norske spillmarkedet og å øke inntektene til idrett og kultur, som Menonrapporten viser vil være realitet ved en lisens.

Ole Gunnar Solskjær om pengespill: Jeg velger fellesskapet

– Når vi ser at nesten alle andre europeiske og skandinaviske land innfører lisenser, mener vi at dette er et steg tilbake for en god fremtidig spillpolitikk.

Mina Gerhardsen i Actis er selvfølgelig fornøyd med at kulturministeren vil verne om enerettsmodellen:

– Det er veldig positivt at regjeringen sier klart nei til å åpne for utenlandske pengespillselskap. Å begrense antall aktører og holde pengespillmarkedet under statlig kontroll er viktig for å sikre ansvarlig forvaltning, sier hun.

Norsk Tipping hadde i fjor 2,2 millioner kunder, mens i underkant av 400 000 spilte hos Norsk Rikstoto.

250 000 nordmenn spilte hos utenlandske spillselskap i 2015, ifølge Lotteritilsynet, som også mener å vite at disse spillerne tapte rundt 1,5 milliarder kroner på sine spill.

Utenlandske spillselskaper har de siste årene økt sin markedsføring mot nordmenn kraftig. De sender sine reklamer hos TV-selskaper som sender fra utlandet, som TV3 og MAX, fordi de har forbud mot markedsføring i Norge.