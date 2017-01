Under Idrettsgallaen ga NRK-programleder Erik Solbakken idrettspresident Tom Tvedt (48) en T-skjorte med påskriften «full åpenhet» – og reiseregninger på ryggen.

Etter å ha snakket kort med statsminister Erna Solberg, henvendte Solbakken seg til kulturminister Linda Hofstad Helleland og idrettspresident Tom Tvedt.

Duoen har hatt mange uenigheter det seneste året, der åpenheten i Norges Idrettsforbund har vært den røde tråden.

Anbefales: Åpenhetssaken oppsummert

Tvedt og Helleland satt – billedlig nok – på hvert sitt bord, med ryggen mot hverandre, under Idrettsgallaen i CC Amfi på Hamar. Idrettspolitikerne er blant annet til stede for å dele ut prisen for «årets ildsjel».

– De regnes jo for å være idrettens svar på Tuppen og Lillemor, sa programleder Erik Solbakken.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland om å dele ut pris med Tom Tvedt:

Programlederen fikk stor latter fra salen. Så fisket han frem en egensnekret gave til idrettstoppene:

– Jeg har funnet en ting dere har til felles, og det er at begge er glad i å si «full åpenhet». Så det jeg har gjort, bare for å løsne litt på stemningen er at jeg har trykket opp en T-skjorte, sa Solbakken og fortsatte:

– Den er riktignok litt «syden-harry», og jeg vet ikke om dere synes at denne kan funke, sa Solbakken og holdt trøyen opp – til stor latter fra salen og idrettspresidenten selv.

VG Direkte: Følg Idrettsgallaen her

REISEREGNINGER PÅ RYGGEN: Erik Solbakken snur T-skjorten til latter fra idrettspresident Tom Tvedt (f.v.) og generalsekretær Inge Andersen i Norges Idrettforbund. Foto: NRK

På statskanalen, i beste sendetid, ble det vist frem T-skjorten hvor sto det «full åpenhet» på fremsiden, men Solbakken var ikke ferdig:

– Men så har jeg også gjort en liten jobb. Jeg har gravd opp alle reiseregninger Idrettsforbundet før 2015, og så har jeg trykket dem bak med bitte liten skrift. Så ingen skjønner hva som står der ...

Så du? Hegerberg tyvstartet Idrettsgallaen med å vinne pris

Idrettsforbundets styre vedtok i Førde i fjor at de ikke kommer til å legge frem reiseregninger og andre bilag for offentligheten fra tiden før juni 2015.

– Så da er vi kvitt det «reiseregningsgreiene» én gang for alle – «ferdig snakka», sa programlederen.

VG møtte Linda Hofstad Helleland på rød løper før Idrettsgallaen startet.

– Det er hyggelig å være med og hedre idrettsstjernene og hylle ildsjelene, sier Helleland.

– Hvordan blir det å dele ut pris med Tom Tvedt?

– Det er en pris som henger høyt. Det er årets ildsjel-pris, så det gleder jeg meg til.

– Kjemien stemmer?

– Jeg er opptatt av å dele ut prisen og er spent på hvem det blir, smilte Helleland.