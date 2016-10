Olympiatopp-gransker nektet for jobbtilbud før avsløring

For to uker siden nektet Olympiatoppen-gransker Lars Tore Ronglan (55) for at han var på vei til ny jobb i nettopp Olympiatoppen. I går kom kontrabeskjeden.

For overfor TV 2 bekreftet toppidrettssjef Tore Øvrebø at en av toppene ved Norges Idrettshøgskole er tiltenkt en 20 prosents stilling ved Olympiatoppen.

Les også: Gir jobbtilbud til mannen som skal evaluere Olympiatoppen

Samtidig som han sitter i et utvalg som skal evaluere Olympiatoppen og den svake norske innsatsen i Rio-OL.

– Det er et kvalitetssikringsutvalg av vårt eget arbeid. De må ha god kjennskap til norsk toppidrett for å si noe meningsfullt. Derfor må det være en eller annen form for kjennskap til arbeidet vi gjør, samtidig som de ikke har direkte engasjement nå inn i dette arbeidet, sa Øvrebø.

Les også: Tom Tvedt sier unnskyld etter NRK-intervju

VG fikk allerede for to uker siden indikasjon om at Ronglan var lovet jobb i Olympiatoppen en gang etter at evalueringen var ferdigstilt.

Tirsdag 27. september, klokken 11.51, kontaktet VG derfor Ronglan på epost, med spørsmål om man har diskutert en «overgang» til Olympiatoppen:



«Blant enkelte snakkes det om at du på et tidspunkt, enten i år eller neste år, skifter beite til Olympiatoppen. Stemmer det? Har man diskutert dette? Eller er det bare tatt ut av løse lufta? Anders, VG»

NIH-toppen svarte en drøy time senere:

«Hei Anders. Stemmer ikke. Jeg har det bra her jeg er. Hilsen Lars Tore».

HÅNDBALLMANN: Lars Tore Ronglan sammen med Marit Breivik under VM i Ungarn i 1995. Kjersti Grini sitter til venstre. Foto: Calle Törnstrøm , NTB scanpix

Ronglan har blant annet lang bakgrunn fra håndballen, som assistenttreneren til Marit Breivik på 1990-tallet. Breivik er i dag sjef for sommeridretter ved Olympiatoppen.

TV 2 stiller også spørsmål ved det at Sindre Bergan sitter i evalueringsarbeidet sammen med Ronglan. Han har et godt vennskap til Inge Andersen, mangeårig generalsekretær i Norges Idrettsforbund. Andersen og Bergan har også vært kolleger på det norske langrennslandslaget. Siren Sundby er den tredje og siste personen som sitter i evalueringsutvalget.

– At dette er en evaluering av Inge Andersen blir å strekke problemstillingen ganske langt, sier Øvrebø.

– Inge Andersen har jo vært med å sette ned utvalget. Det har du jo sagt selv? spurte TV 2s journalist.

– Ja, det er ikke mange som har god kunnskap om norsk toppidrett, som ikke Inge Andersen kjenner på et vis.

Lars Tore Ronglan har ikke besvart VGs henvendelser søndag eller mandag.

Les også: Thorkildsen langer ut mot Olympiatoppen