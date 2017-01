Nye krav om åpenhet i idrettsforbundet

Presset øker på Norges Idrettsforbund for åpenhet om Sotsji-utgiftene.

Tidligere er det kjent at Buskerud Idrettskrets har sendt brev til Norges Idrettsforbund og bedt dem om å vise åpenhet rundt utgifter før 2015.

Nå har ytterligere to organer fulgt opp:

* Buskerud Fylkeskommune skriver i et brev at de «forventer full åpenhet» og støtter altså Buskerud Idrettskrets.

* Troms Idrettskrets ber NIF-styret om å snu i beslutningen om ikke å åpne for innsyn i regnskaper for tiden før 2015.

* Tidligere har lederne i idrettskretsene i Finnmark, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane uttalt til VG at de ønsker åpenhet og innsyn.

Idrettspresident Tom Tvedt er selv tidligere fylkesordfører for Ap i Rogaland. Nå får han på pelsen av sin partikollega Roger Ryberg i Buskerud:

– Åpenhet er en del av samfunnskontrakten og plikten organisasjoner som utøver viktige samfunnsfunksjoner med det offentliges midler har», skriver fylkesordfører Ryberg (Ap) i brevet til idrettsstyret, ifølge NRK Buskerud.

– Buskerud fylkeskommune ønsker derfor også å uttrykke dette og forventer full åpenhet rundt alle forhold også av økonomisk art i alle organisasjonsledd og på alle nivåer i organisasjoner hvor fylkeskommunen er involvert med økonomiske midler.

Troms Idrettskrets' leder Knut Bjørklund er en kjent kritiker av idrettsstyret. Nå følger han altså sine kolleger i Buskerud:

– Troms Idrettskrets opplever det som uforståelig at idrettstyret ikke vil praktisere åpenhet, heter det i en pressemelding.

De ber også om at flere legger press på NIF-toppene:

– Troms idrettskrets oppfordrer alle idrettskretser og særforbund til å styrebehandle saken, heter det.

Til VG sier Knut Bjørnklund:

– Vi har inntrykk av at NIF reduserte henvendelsen fra Buskerud til ingenting. Derfor ønsker vi at flest mulig kretser og særforbund diskutere saken og fatter et vedtak, uansett ha det måtte ende med.

– Min erfaring fra norsk idrett er at man lar det ubehagelige ligge og heller tar tak i trivielle spørsmål, sier den frittalende lederen i Troms Idrettskrets.

Han ble sist vår vraket av valgkomiteen, men etter et benkeforslag ble han likevel gjenvalgt.

– Dette er den viktigste idrettspolitiske saken vi har nå, og den fortjener å bli gjenstand for debatt i ethvert styre, sier Knut Bjørklund til VG.

Det var VG som først satte søkelyset på manglende åpenhet om reiseregninger og pengebruk idrettsforbundet.

I april i fjor bestemte idrettsstyret seg for at de ikke vil gi innsyn i reiseregninger og annen pengebruk før Tom Tvedts styre ble valgt i 2015.