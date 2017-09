Ny krangel om varslet NIF-kutt

ULLEVAAL (VG) Mens regjeringen har varslet nye kutt i overføringene til idrettsforbundets administrasjon, antyder et internt dokument at NIF vil søke om en økning på 17 millioner kroner.

Dette NIF-dokumentet får kulturminister

Linda Hofstad Helleland (H) til å lure på toppene i Norges idrettsforbund har forstått signalet hun sendte i fjor, da hun varslet nye budsjettkutt i organisasjonen.

Mens idrettsforbundet ba om millionøkning til sin egen administrasjon i fjor, svarte statsråden med det stikk motsatte: Hun barberte like godt budsjettet med fem millioner kroner.

Samtidig ga hun flere millioner kroner til barneidretten enn hva det hadde blitt søkt om. Deretter varslet hun idrettspresident Tom Tvedt – som har bakgrunn som politiker i Arbeiderpartiet – om et nytt NIF-kutt i samme størrelsesorden i 2018.

Det er derfor Helleland nå reagerer etter å ha blitt konfrontert med utkastet til en ny spillemiddelsøknad fra Norges idrettsforbund: I høringsnotatet ber idrettstoppene om en økning på 17 millioner kroner til «NIF sentralt».

– Å antyde en søknad med økning på 17 millioner kroner til administrasjonen er helt uforståelig. Jeg håper ikke Tom Tvedt budsjetterer med et regjeringsskifte. At de ikke har forstått hva jeg mente, gjør meg dypt bekymret, sier Helleland til VG.

Det er ingenting som tyder på at hun går tilbake på planene om et nytt budsjettkutt i NIF-administrasjonen. Tvert imot, hevder hun bestemt.

– Når NIF betalte nærmere én million kroner for redaksjonell omtale av et idrettsarrangement (ungdoms-OL), så styrker det meg i troen på at vi må stille tydeligere krav, sier Høyre-politikeren.

NIF søkte departementet om 147 millioner kroner til «NIF sentralt og regionalt» i fjor. De fikk «bare» 130 millioner. Samtidig fikk idretten mer enn hva de søkte om til barneidrett.

VG møtte fungerende generalsekretær Øystein Dale i kontorene på Ullevaal stadion i går. Han understreker at dokumentet Helleland refererer til, er et høringsnotat sendt til en rekke aktører i norsk idrett. Nå skal innspill fra hele landet behandles, før en ferdig søknad sendes fra NIF til kulturdepartementet ved månedsskiftet.

– Kulturdepartementet har bedt oss om å søke før 1. oktober. Jeg ser det som underlig om statsråden uttaler seg basert på en kladd før søknaden er levert, sier Dale.

Det gjøres alltid endringer før en endelig søknad er klar, understreker mannen som steppet inn da Inge Andersen fikk sparken tidligere i år. Andersen går nå på etterlønn i millionklassen i NIF.

– Ikke rom for kutt



Tildeling til «post 1»

(NIFs administr.): 2007: 83 mill. kr.

2012: 117 mill. kr.

2013: 120 mill. kr.

2014: 122 mill. kr.

2015: 130 mill. kr.

2016: 135 mill. kr.

2017: 130 mill. kr.

2018: ?

I det 38 sider lange høringsnotatet som er sendt ut fra NIF-kontorene i Oslo, kommer det klart frem at man mener det ikke er rom for ytterliggere kutt:

«NIF sentralt har, etter tildelingen av spillemidler for 2017, kuttet midler til de ulike stabsavdelingene i sentraladministrasjonen. Det vil ikke være mulig å videreføre dette ostehøvel-prinsippet i 2018» heter det.

– Alternativet kan bli at vi må fakturere tjenester som vi i dag leverer gratis. Kanskje får vi ikke råd til å utvikle kostnadsbesparende fellesfunksjoner. Det har vi tenkt til å beskrive i søknaden i høst, slik at statsråden får et godt grunnlag før vurderingene skal tas, sier Dale.

– Har dere tatt signalet Helleland sendte da hun varslet nytt budsjettkutt til NIF-administrasjonen?

– Det er veldig viktig for meg at vi dokumenterer – gjennom regnskap, handling og vedtak –at vi har tatt signalene og justert viktige sider ved virksomheten. Det har vi orientert departementet om. Vi regner med at det også tillegges vekt, sier Dale.

Det er kuttet en rekke årsverk på IT-siden i NIF de siste månedene. Nivået på honorarer i organisasjonen skal også ned.

Under «åpen time» i går ettermiddag, orienterte han tre fremmøtte journalister om at Norges idrettsforbund i april styrte mot et underskudd på fem millioner kroner. En rekke innstrammingstiltak gjør at man nå sikter seg inn mot «bare» to millioner i minus ved årets slutt.

– Varslet kutt



Kulturministeren virker ikke imponert over forklaringen om at dokumentet bare er et høringsdokument, og ikke en ferdig søknad:

– Når man skriver et høringsnotat, så skriver man ikke det motsatte av hva man ønsker og ser for seg. Myndighetene har vært tydelig på at man skal flytte penger fra administrasjon og over på barn og unge over hele landet. Det følges ikke opp i dette høringsnotatet. Jeg er redd for at dette svekker NIFs troverdighet ute i hele landet, sier hun til VG.

– Det er stortingsvalg 11. september. Denne spillemiddelsøknaden skal sendes 1. oktober. Tror du NIF spekulerer i et regjeringsskifte?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Jeg håper for idrettens skyld at det ikke er tilfelle, men at Tom Tvedt i stedet begynner å spille på lag. Han burde ta et tydelig signal fra grasrota og politikerne, og sørge for at organisasjonen han leder møter de kravene som stilles. Det virker han å neglisjere, og det gjør meg veldig trist.

– Er du såpass krass mot idretten nå, i det som er en «vinnersak», for å bli synlig i valgkampinnspurten?

– Når jeg får spørsmål om høringsnotatet, som er utgangspunkt for søknaden som kommer i høst, så svarer jeg. Jeg har vært opptatt av å gi NIF forutsigbarhet, og varslet dem derfor om kuttet allerede i desember 2016, sier ministeren.

Hos Norges Idrettsforbund avviser Øystein Dale at man spekulerer i partipolitikk denne høsten.

– Historien taler for seg selv: Norsk idrett har vært flinke til å være partinøytrale. Vi har hatt idrettspresidenter med ulik partitilhørighet og vært flinke til å ha fokus på idretten og det som tjener idretten. Vi håper andre også respekterer det, sier generalsekretæren.

Slik fordeles pengene fra departementet til idretten for 2017 (det som diskuteres i denne saken er den kommende fordelingen for 2018):



Post 1, Grunnstøtte NIF og regionalt: 130 mill. (- 5 mill fra 2016).

Post 2, Grunnstøtte særforbundene: 248 mill. (+ 11 mill. fra 2016).

Post 3, Barn, ungdom, bredde: 161 mill. (+ 8 mill. fra 2016)

Post 4, Toppidrett: 145 mill. (+ 10 mill. fra 2016)