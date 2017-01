Norges Idrettsforbund må vurdere nedbemanning etter Helleland-kutt

ULLEVAAL STADION (VG) 5 millioner kroner mindre i 2017 får konsekvenser for Norges Idrettsforbund. President Tom Tvedt (48) kan ikke garantere at alle beholder jobben.

Budsjettet for 2017 var et av punktene på agendaen da Tvedt hadde et møte sitt idrettsstyre på Ullevaal stadion onsdag kveld.

Idrettspresidenten opplyste senere at budsjettarbeidet ikke er sluttført, det vil skje i februar, men han la heller ikke skjul på at det blir innstramminger i Norges Idrettsforbund (NIF) i årene som kommer.

I tildelingsbrevet til idretten for 2017 rammet kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sentraladministrasjonen i NIF med et kutt på fem millioner kroner. Helleland varslet også at idrettsforbundet kan vente seg et tilsvarende kutt i 2018.

– Vil det være aktuelt med nedbemanning i Norges Idrettsforbund nå?

– Vi er en stor organisasjon, som må håndtere dette på en ordentlig måte. Vi har vært gjennom alle eventualiteter og konsekvenser. Svaret på det er ja, sier Tom Tvedt til VG.

Økte markedsinntekter

NIFs generalsekretær Inge Andersen forteller at de nå ser på hvordan de skal omstrukturere og effektivisere organisasjonen for å takle millionkuttene.

HOLDT PRESSEMØTE: Fra venstre: Inge Andersen, Tom Tvedt og visepresident i Kristin Kloster Aasen i Norges Idrettsforbund. Foto: Frode Hansen , VG

– Vi kommer til å samle en del av våre utviklingsoppgaver og forvaltningsavdelinger i én breddeidrettsavdeling – og kommer også til å legge om på noen arbeidsrutiner. Vi jobber med å løse dette på en effektiv måte, sier Andersen.

Generalsekretæren opplyser også at markedsinntektene til Norges Idrettsforbund har økt noe sammenlignet med samme tid i fjor. Og at det vil «hjelpe på», siden de statlige midlene til sentraladministrasjonen er blitt færre.

Nytt om Johaug-saken

Etter idrettsstyremøtet ble det også klart at høringen i dopingsaken til langrennsløper Therese Johaug blir kortet ned fra tre til to dager (25. og 26. januar).

NIF-advokat Tord Jordet fortalte at begge partene i saken – Therese Johaug og Antidoping Norge – hadde kommet såpass langt i saksarbeidet at de mente to dager vil holde.

PS 1: Ifølge Inge Andersen har Nils Røine, som ble engasjert som kommunikasjonssjef i NIF i fjor, fått et vikariat i jobben frem til sommeren. Stillingen vil bli utlyst på våren. Kommunikasjonsavdelingen er, sammen med alle andre avdelinger, med i vurderingen når det gjelder kutt og nedbemanning.

PS 2: Norges Idrettsforbund er i dialog med Norsk Organisasjon for Rullebrett. Spørsmålet er om sistnevnte skal innlemmes under paraplyorganisasjonen NIF eller ikke.