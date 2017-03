NIF: – Vanskelig å dokumentere det som ikke har skjedd

NIF-ledelsen sier at forsikringssaken er kompleks – og står beinhardt på at de ikke ble presset til å droppe vinneren av anbudskonkurransen.

Da generalsekretær Inge Andersen og assisterende generalsekretær Øystein Dale møtte VG på Ullevaal stadion, kort tid etter at Idrettens helsesenter hadde vist frem epostene noen kilometer unna, var de ikke alene.

Med på møtet var også ders egen advokat, Tord Jordet. Samt den innleide høyesterettsadvokaten Kåre I. Moljord.

Der avviste NIF-toppene – igjen – kategorisk at hensynet til markedssamarbeidet med Gjensidige har medvirket til at anbudsprosessen endte som den gjorde.

Og de la frem et papir der det fremgår at NIF, som har vært mot å gi innsyn, onsdag skal ha snudd og i likhet med IHS gått innfor åpenhet om korrespondansen. Dette skjedde etter å aksept fra andre parter i saken. NIF ønsket et felles pressemøte med IHS om denne saken, sier de.

De presenterer det som en tabbe internt at anbudstaper Gjensidige ble frontet på NIFs hjemmesider over lang tid.

– De som hadde greie på avtaleforholdene skrev en nøytral informasjon, og så har de som har publisert saken forbedret budskapet i den tro at det forelå en avtale. Dessverre, sier assisterende generalsekretær i NIF, Øystein Dale.

VG møtte ham først på Ullevaal stadion 13. februar. På spørsmål om Gjensidige hadde presset på for å få fordeler eller fleksibilitet i konkurransen om en avtale, svarte Dale da:

– Nei. Ingen. Sammenblandingen kan vi forstå at omverden lurer på, men vi har vært veldig nøye på dette området. Det var vanskelig all den tid vi hadde bestemt oss for å kjøre en anbudskonkurranse. Gjensidige hadde tydeligvis en annen forventning på det tidspunktet.

I går brakte VG temaet igjen på banen, basert på eposten der han skriver at «Gjensidige påpekte koblingen mellom sponsormidler og forsikringsavtaler som argument for at NIF skulle vise «fleksibilitet».

- Du svarte «nei» da vi møttes sist, på spørsmål om det var bedt om vise fleksibilitet?

– Jeg har ikke blitt bedt om det av Gjensidige, sier Dale.

– NIF har tilsynelatende blitt bedt om det?

– Men NIF har ikke utvist fleksibilitet. Jeg er veldig tydelig på det jeg selv har skrevet og gjort, og brevene som ligger til grunn.

Advokat Kåre I. Moljord fra selskapet Arntzen de Besche bryter inn:

– Det står her at «Erik opplever situasjonen som svært vanskelig». Hva Erik opplevde trenger ikke NIF å ha opplevd.

– Men han representerte jo NIF? Han var vel ikke en privatperson?

– Det ene er om han har opplevd det, det andre er om NIF-siden har etterkommet dette og stått imot det. Jeg opplever at han kan ha opplevd noe, rett eller galt, men stått imot, sier advokaten.

Norges Idrettsforbund fremla i går også en rekke brev som viser kommunikasjonen med Gjensidige.

NIF ba sommeren 2015 – før anbudsprosessen kom i gang – om ordnede forhold, og at man bare ønsker det beste for medlemsorganisasjonene.

Gjensidige svarte deretter at de aksepterte dette, og at de ville ta del i anbudskonkurransen. Den tapte de som kjent senere med god margin. Selskapet scoret rødt på åtte av ni kriterier.

Mot slutten av juni var Erik Eide i møte med toppene i Gjensidige. Selskapet inviterte seg deretter på møte med NIF. Klubbforsikring var på agendaen.

Eide skriver i en epost: «For å berolige dere: Jeg tok lufta ut av den ballen i det nevnte møtet forrige fredag, og alle der bekreftet nytten av anbudsrunde og åpenhet i prosessen. De er nysgjerrige på fremdriften og på anbudsdokumentet, så mine svar vil være at dette tar jeg med IHS, som vil respondere Gjensidige.»

Om eposten fra Norwegian Broker, der det refereres til at en Gjensidige-topp «opprettholder at hans overordnede skal ha blitt lovet at klubbforsikring i NIF-regi skulle skje gjennom samarbeid med Gjensidige», svarer NIF-generalsekretær Inge Andersen:

– Man spørre hvilken «overordnet» det henvises til? Dette trenger ikke å være myntet på en mail som har med NIF å gjøre. Jeg minner om at fotballforbundet også har hatt en avtale med Gjensidige, så den kan ikke peke på NIF, sier Andersen.

– Det er åpent for dere hvem de sikter til i denne eposten?

– Ja, svarer Andersen.

IHS mener døren sto åpen – det gjør den fortsatt. Men NIF hevder at IHS forhastet seg da de inngikk en avtale med Tryg 5. november. Og da avtalen var inngått, bortfalt i praksis behovet for å ha NIF med på laget.

At partene fortsatte å diskutere klubbforsikring i flere måneder, betyr ikke – hevder NIF – at dialogen om en felles avtale fortsatte. Diskusjonen handlet om andre forhold, sier Inge Andersen. IHS er av en helt annen oppfatning.

Konfrontert om Espen Rooths epost der han skriver at «Det er leit å registrere at Gjensidige presser NIF til å trekke seg fra en avtale NIF selv evaluerte til å være den beste for idretten. Du sa det selv, Gjensidiges bidrag til Fakkelstafetten, Flyktningefondet og ungdoms-OL gjorde det vanskelig.», blir Øystein Dale overrasket og taus i ti sekunder før Inge Andersen tar ordet. Senere er Dale klar til å svare:

– Jeg svarte 5. mars: «Vi må avslutte dialogen på en ryddig måte, slik at det ikke er tvil om status. Dette gjelder utelukkende klubbforsikringen. Det dreier seg ikke om vårt tette og gode samarbeid om barneidrettsforsikringen».

– Jeg svarte ikke på hans påstand, og det er min tabbe. Men det er utelukkende hans påstand, som ikke stemmer.

– Så han har tatt dette ut av luften?

– Helt sikkert ikke, i den forstand at IHS er en del av NFF. NFF har et tett samarbeid på mange områder. Det er ikke vanskelig å vite at Gjensidigestiftelsen har støttet prosjekter i NIF. Og sånn sett kan man lage konspirasjonsteorier rundt det. Men det var ikke det denne dialogen dreide seg om.

Inge Andersen erkjenner at forsikringssaken var kompleks. Mange særforbund har sine egne partnere.

Gang på gang gjentar NIF-toppen at han personlig aldri har opplevd noen form for press fra Gjensidige. Det samme sier Øystein Dale.

– Et spørsmål er vel om det også har vært en dialog som ikke er omtalt i epostene?

– Det er vanskelig for oss å dokumentere det som ikke har skjedd. Men det er viktig å se på det som er dokumentert og det som har skjedd, sier han.

På et lite møterom i Idrettens Hus i går, fremhevet NIF-toppene at det aldri var noen dialog mellom idrettsforbundet og Gjensidige mellom sommeren 2015 og 7. desember samme år. Da var Tryg for lengst valg som IHS’ partner.

– Hva man har snakket om på saksbehandlingsnivå, vet ikke jeg. Men når vi har løftet spørsmål opp på ledelsesnivå i Gjensidige: Det har vært null problem, sier Øystein Dale.