NIF-toppene har tenkt seg om: Nytt nei til Helleland-råd

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) anbefalte på ny idrettstoppene å vise frem reiseregninger fra før 2015. Men igjen setter styret i Norges Idrettsforbund seg på bakbeina.

De nekter å følge den ferske oppfordringen fra statsråden.

I et ferskt brev sendt fra Helleland til NIF heter det blant annet at « Jeg mener det vil styrke idrettens legitimitet og omdømme at NIFs sentralledd også åpner for innsyn i sine regnskapsopplysninger tilbake i tid».

I går var toppene i idrettsforbundet samlet til styremøte i Oslo. Innføringen av anbefalingene til det såkalte åpenhetsutvalget, ledet av John G. Bernander, var blant punktene på dagsorden.

Etterpå møtte visepresident Kristin Kloster Aasen VG på Olympiatoppen. Hun gjentok budskapet om at man har satt en tykk, rød strek ved juni 2015, da dagens idrettsstyre ble valgt.

– Vi har sagt at vi er ansvarlige for vår tingperiode. Og så mener vi jo at vi har rapportert og gitt gode opplysninger til medlemmene våre og til offentlige myndigheter om hvordan pengene ble brukt før det, fortalte hun.

KULTURMINISTER: Linda Hofstad Helleland. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Så svaret er «nei», dere kommer ikke til å offentliggjøre noe bakover i tid?

– Svaret er «nei».

Svaret imponerer ikke Linda Hofstad Helleland.

– Nå hadde NIF-toppene mulighet til å vise åpenhet i praksis. Jeg registrerer dessverre at de ikke ønsker det, sier kulturministeren til VG.

Tidligere i år presset hun NIF til å vise frem reiseregninger og enkeltbilag når media spør om det. Dette gjelder imidlertid kun fra 1. januar 2017. Helleland har ikke anledning til å komme med annet enn råd hva gjelder forhold bakover tid.

I går introduserte idrettspresident Tom Tvedt raskt Gerhard Heiberg og Kristin Kloster Aasen for pressen, før han hastet av sted for å rekke et fly.

Det har gått to måneder siden Tvedt svarte så ullent om samme tema i et intervju med NRKs Ingerid Stenvold, at han måtte rykke ut og beklage i etterkant. Han ga derimot ingen ny forklaring, utover at «idrettstinget har lukket de gamle regnskapene».

– Hva er egentlig grunnen til at dere ikke vil vise frem gamle bilag?

– Før 2015 har idrettsorganisasjonen fungert i et ansvarlighetsregime som vi mener har vært tillitvekkende og godt, der medlemmene og offentlige myndigheter har fått sine rapporteringer. Regnskapene er vedtatt og kvittert ut hos departementet. Nå må vi innrette oss på en ny hverdag og rigge organisasjonen vår sånn at vi kan ta imot det som kommer av innsynsbegjæringer på en måte som statsråden ønsker, og som åpenhetsutvalget la til grunn, sier Kloster Aasen.

SAMMEN I RIO: Inge Andersen, Linda Hofstad Helleland og Gerhard Heiberg så håndballkamp sammen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Dersom NIF hadde etterkommet statsrådens anbefaling, ville man også måttet vise frem reiseregninger fra OL i Sotsji. Mange har stilt spørsmål ved hvordan pengebruken var i mesterskapet, der Norge skulle selge inn ideen om et Oslo-OL til IOC.

Tidligere har VG fortalt hvordan NIF og Oslo kommune brukte 28.384 kroner hver eneste dag på en tolk, en «vert» og en minibuss med sjåfør.

VG avslørte også – uten hjelp fra NIF – hvordan det ble brukt 2,6 millioner kroner bare på mat og drikke i Norway House under OL i 2014.

– Er det verdt å tviholde på bilag bakover i tid når dere vet at omdømmet deres svekkes?

– For oss har det vært en prinsipiell sak hva gjelder det mandatet vi har hatt. Vi mener at det vi har levert er tillitsvekkende og bra. Og så er det nå et nytt styre. Og en ny hverdag, som vi selv har åpnet for og som statsråden legger til grunn i tildelingsbrevet sitt, sier Kloster Aasen.

Hun understreker at NIF praktisk talt sa ja til alle anbefalingene til åpenhetsutvalget under styremøtet i går.

Det innebærer blant annet innføring av et habilitetsregister, samt nye rutiner for innsyn i reiseregningene til personer i NIFs sentraladministrasjon. Det er også krav kulturministeren stilte for å overføre flere hundre millioner kroner til NIF i 2017.

– Man vil reise på regning, men oppad begrenset til statens satser. Det vil være taket for utgiftsrefusjon. Og så sier vi at når det er et generelt innsyn som gjelder på alle nivåer, så er det det som gjelder. Og ikke kun på avviksrapportering. Vi har stort sett tatt imot alle anbefalingene fra utvalget og implementert dem i organisasjonen, mener Kristin Kloster Aasen.

PS! Gerhard Heiberg pekte i går ut Kloster Aasensom sin mulige etterfølger i IOC. Valget finner sted i Lima i september 2017. Der går Heiberg av etter 23 år.