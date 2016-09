NIF-topp: – Statsråden trenger ikke være flau

IDRETTENS HUS (VG) Visepresident Kristin Kloster Aasen understreker at Norges Idrettsforbund har en rekke kvinner i administrative lederstillinger.

Hun sitter i et idrettsstyre der halvparten av medlemmene er kvinner. Det er likevel den administrative delen av idretts-Norge Guro Johnsen angriper.

– Eksemplene hun trekker frem er jo korrekt, men samtidig kan jeg gi deg fem andre eksempler på kvinner som har lederposisjoner i NIF. Vi har eksempelvis kvinnelig økonomisjef, kvinnelig leder av utviklingsavdelingen og kvinnelig personalsjef, sier Kloster Aasen.

– Det er iallfall ikke noe ønske fra noen at menn skal ansettes i lederstillinger, legger hun til.

NIF-toppen har invitert VG til Idrettens Hus på Ullevaal. Hun prater engasjert fra den andre siden av møtebordet.

Visepresidenten er opptatt av problemstillingen. Samtidig poengterer hun at situasjonen er betydelig mer utfordrende i en del andre land enn i Norge.

– I den grad statsråden, eller vi som idrettsorganisasjon, skal komme fra et land og mene noe om likestilling, så synes jeg absolutt vi er berettiget til å mene mye godt om det temaet, sier hun.

– Så Linda Hofstad Helleland bør ikke være flau når hun står på talerstolen i Lima i 2017?

– Nei, og det er jeg sikker på at hun ikke er. Jeg opplever engasjementet hennes som veldig ekte. Hun er en dynamisk leder som er opptatt av denne problemstillingen.

Kloster Aasen har ikke et behov for å si at noen tar feil, understreker hun. Men hun er ikke enig i alt Johnsen fremfører i dagens VG:

– Hun sier at det er ledelsen som lager kulturen, og ikke styrene. Om du har en kjønnsbalansert styreforsamling, så mener jeg at styret også er ansvarlig for å lage kulturen. Lederen er viktig, men jeg tror ikke de ønsker å være «mannlige ledere» i den grad det hefter noe ved det.

– Må man ikke ha kvinner på toppen for å sikre at det ansettes flere kvinner?

– Jo, men samtidig: Da jeg ansatte en kvinnelig generalsekretær i mitt forbund i sin tid, var det i en tro på at hun var den som var best skikket. Jeg gjorde det ikke fordi hun var kvinne.

– Men det finnes vel eksempler på at menn ikke alltid tenker sånn. Menn rekrutterer ofte menn?

– Det verst for dem, ler Kloster Aasen – og fortsetter mer alvorlig:

– Jeg ble valgt av en generalforsamling den gangen jeg ble president i rytterforbundet. Og jeg er valgt hit av idrettstinget. Jeg håper at det er fordi jeg noenlunde anstendig og at jeg har kunnskap om det jeg holder på med. Ikke fordi jeg er kvinne.