NIF snur: Åpner for innsyn bakover i tid

BODØ (VG) Norske idrettsledere ber styret i Norges Idrettsforbund om å åpne for offentlig innsyn i bilag også før perioden juni 2015.

Det skjedde på ledermøte i Bodø klokken 17.15 fredag ettermiddag.

Der er landets 19 kretsledere og 54 særforbundspresidenter samlet. De ble bedt om å gi idrettspresident Tom Tvedt og resten av idrettsstyret et klart råd.

Og rådet fra salen var enstemmig: Få en slutt på bråket om mangel på åpenhet i norsk idrett. Og gjør det ved å tillate innsyn i enkeltbillag også før perioden da dagens styre ble innsatt. Det har Tom Tvedt og styret hans foreløpig motsatt seg.

– Det var en gledens dag for norsk idrett. Vi fikk ryddet bort den uforstanden som har preget idrettsstyret i tre-fire år, sier leder av Troms idrettskrets, Knut Bjørklund, til VG i Bodø.

Han har i lang tid jobbet for økt åpenhet og vært en skarp kritiker av valgene det sittende idrettsstyret har gjort siden åpenhetssaken startet i VG for 15 måneder siden.

I løpet av denne tiden har kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) gjentatte ganger bedt NIF åpne opp for innsyn også bakover i tid, men uten å bli hørt. Inntil i ettermiddag.

Kulturminsteren hadde allerede krevd at NIF gir media og andre tilgang på enkeltbillag fra 1. januar 2017. Men tiden før dette hadde hun ikke myndighet til å bestemme over. Tom Tvedt og hans styre vedtok derfor å sette en strek ved juni 2015.

– Slik er det, og slik blir det, sa tidligere generalsekretær Inge Andersen etter et styremøte i Førde i fjor.

Fredag ettermiddag viste det seg at Andersen tok feil den gangen.

Marit Wiig, golfpresident og leder av Særforbundenes Fellesforbund, var en av de første på talerstolen i dag. Hun gjorde det raskt klart at særforbundene ønsket full åpenhet bakover i tid.

– Målet må være å få slutt på diskusjonen om hvordan vi skal praktisere åpenhet. Tiden er overmoden for å gjenopprette tilliten til NIF og norsk idrett, sa Wiig.

Fredagens vedtak er bare rådgivende. Men umiddelbart etter avstemningen gikk idrettstyret i møte. Der er det ventet at man følger rådet fra idrettsledere over hele landet.

– Idretten har vært ute i hardt vær. Veldig hardt vær. Åpenhet og sannhet er grunnleggende i vårt samfunn. Det er ikke uvesentlig for nåtiden hva som har skjedd i fortiden. Vi må åpne historien om det er mistanke om at det ligger noe snusk der, sa skøytepresident Rune Gerhardsen fra talerstolen.

Hordaland idrettskrets stemte for å åpne bakover i tid, men uttrykte likevel sterk skepsis. Akershus idrettskrets kritiserte på sin side lekkasjer til media.

Så du denne? Idrettstoppene pratet sammen - planla «begrenset åpenhet»

I fredagens VG omtales en intern epost sendt fra Roar Bogerud i Buskerud idrettskrets til de 18 kretskollegene rundt om i landet. Der kommer det frem at det ble jobbet i kulissene for at kun billag fra Sotsji-OL skulle gjøres tilgjengelig.

Reaksjonene var mange, også blant møtedeltakerne i Bodø i dag. Bogerud åpnet fredagens debatt med å gå på talerstolen og beklage at eposten hans hadde ført til en avsporing.



– Man kan ikke diskutere åpenhet, og forsøke å lure på plass et åpenhetsvedtak. Da skjønte alle hvor dumt det var, sier Bjørklund.

– Oppslaget i dagens VG var helt avgjørende. Også for den debatten idrettsstyret hadde i går kveld, for de ble allerede i går kjent med at VG var på saken. De tok da en beslutning om å fjerne dette «halvåpenhets-forslaget», som gikk på å bare vise frem Sotsji-billag, la han til.

