NIF holdt tett om konge-suite til 185.000 kroner under Sotsji-OL

ULLEVAAL (VG/E24) Norges Idrettsforbund unnlot å fortelle at de hadde betalt 185.000 kroner for en suite på dette luksushotellet under OL i Sotsji.

Suiten ble leid for 17 døgn vinteren 2014. I fem av disse døgnene bodde kongeparet på rommet på NIFs bekostning. Statsminister Erna Solberg overnattet også tre netter i suiten under OL, men statsministerens kontor betalte for dette oppholdet.

Hvem som bodde i den fasjonable Marriott-suiten – med to soverom – i de ni resterende nettene, klarte ikke idrettsforbundet å bringe på det rene i dag.

NIF understreker imidlertid at suiten til enhver tid ble benyttet av personer som sto på gjestelisten under OL, slik at den ikke sto tom.



For 14 måneder siden stilte VG spørsmål ved prisen på hotellrommene NIF hadde disponert under OL i Sotsji. Idrettsforbundet svarte omfattende, og nevnte rom på flere forskjellige hoteller i Sotsji.

Men suiten man leide inn til en pris på 1787 dollar per natt ble ikke nevnt.

– Det tror jeg var en ren forglemmelse eller en misforståelse. På fakturaen står det 30 rom i én kolonne, 5 rom i en annen kolonne, samt én suite. Jeg tror det har vært en misforståelse fra den som har svart VG den gangen, sier kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine, i dag.

– Er det riktig at norsk idrett skal betale for kongeparets suite under et mesterskap?

SUITE-FAKTURA: Norges Idrettsforbund ble fakturert av det kontroversielle selskapet Jet Set Sports, som også er sponsor av NIF og har lokaler på Ullevaal stadion. Foto: Anders K. Christiansen

– Det har vært en tradisjon at man har invitert kongehuset under OL. Men fra og med OL i Rio er dette endret, nettopp for å skille rollene bedre, sier Røine.

Etter et voldsomt trykk det siste året valgte NIF å åpne opp for innsyn i Sotsji- og ungdoms-OL på bilagsnivå. Tirsdag og onsdag denne uken kan media ved personlig oppmøte studere kvitteringer på utgifter fra de to mesterskapene.

Det er slik VG i dag fikk bekreftet at norsk idrett betalte kongehusets overnatting under OL.

De 35 andre rommene NIF disponerte på Marriott-hotellet hadde en pris på 4700 kroner natten. Totalregningen fra selskapet Jet Set Sport – som også er sponsor av Norges Idrettsforbund – kom på snaut 2,6 millioner kroner for 17 netter.

I tillegg kommer etter det VG forstår også rom på et annet hotell, Omega, på flere hundre tusen kroner. Det var her det ble bestilt en minibuss, en vert og en tolk til en pris av 28.000 kroner i døgnet under Sotsji-OL.

DYR MINIBUSS: NIF og Oslo kommune betalte 28.000 kroner i døgnet for en tolk, en vert og en disponibel minibuss 14 timer i døgnet under Sotsji-OL. Faksimile: , Anders K. Christiansen

Idrettsforbundet har tidligere fortalt VG at minibussen sto til disposisjon døgnet rundt i leieperioden. Fakturaen VG fikk innsyn i tirsdag, viser derimot at den var til fri bruk «bare» 14 timer i døgnet.

Syv mediehus møtte opp da idrettsforbundet åpnet for innsyn i bilag fra ungdoms-OL og Sotsji tirsdag.

Flere tusen bilag ble åpnet for offentligheten. Foruten store utgifter til hotell og fly til Sotsji i 2014, kunne de fremmøtte lese hvordan det for eksempel ble kjøpt pins for 75.000 kroner, og hvordan klesmerket Moods of Norway fakturerte over 1,8 millioner kroner for den norske OL-kolleksjonen.

Apotek1 på Ullevaal stadion sendte en faktura på 58.477 kroner for medisiner til den norske troppen, mens et annet selskap fikk 100.000 kroner da det ble kjøpt inn nye mobiltelefoner før mesterskapet.

VG har tidligere avslørt detaljer fra regnskapet til representasjonshuset Norway House. Disse opplysningene kommer på nytt frem i bilagene som ble lagt frem tirsdag.

I huset hvor IOC-medlemmer skulle bedrikkes og bespises - for å bruke Gerhard Heibergs ord - brukte man blant annet 2520 kroner på mat på 80 gjester hver dag. Til sammenlikning: Da 77-årsdagen til Kong Harald ble feiret på luksushotellet Marriott, også det i regi av idrettsforbundet under OL, var kostnaden per hode 1210 kroner – altså under halvparten.

PS! Utgifter av det mer kuriøse slaget i bilagene som ble vist frem tirsdag: Idrettsforbundet måtte på et tidspunkt også ut med snaut tre tusen kroner til en ødelagt baderomsdør.