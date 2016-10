NIF hentet ny mann til toppjobb – stillingen aldri utlyst

I september fikk Norges Idrettsforbund kritikk for å være mannstunge på toppen. En måned senere utvidet de ledergruppen sin med tidligere direktør i Norsk Toppfotball – Niels Røine (55) - uten at kvinner fikk anledning til å søke.

Den nyopprettede stillingen ble nemlig aldri lyst ut eksternt. Det bekrefter idrettsforbundet overfor VG.

«Samordning av IT- og informasjonsarbeidet er viktig og må prioriteres høyt. Derfor ønsket man denne stillingen besatt så raskt som mulig», skriver assisterende generalsekretær Øystein Dale i en epost.

Hevder stillingen ikke er permanent



Det var i forrige uke at NIF sendte ut en pressemelding om at Niels Røine, blant annet med bakgrunn fra VG og Norsk Toppfotball, var ansatt som ny kommunikasjonssjef. Det ble også understreket at 55 år gamle Røine går inn i ledergruppen i organisasjonen.

Først etter å ha fått spørsmål fra VG om hvorvidt stillingen var eksternt utlyst, melder NIF nå at Røine ikke har fått jobben permanent. Dette skal også ha blitt kommunisert tydelig internt, sier idrettsforbundet:

«Niels Røine har akseptert å fylle stillingen som kommunikasjonssjef inntil vi får gjennomført utlysning og etablert en permanent løsning. Røine er allerede ansatt i NIF som leder av prosjektet «Digitalisering av norsk idrett», skriver Dale.

Det skjer bare 40 dager etter at tidligere NIF-topp Guro A. Johnsen kritiserte sin tidligere arbeidsgiver for åvære altfor mannstunge i administrasjonen.

Hun reagerer i dag på hvordan Niels Røine har fått jobben som ny kommunikasjonssjef i NIF.

– Jeg synes det er fryktelig rart at idrettspresident Tom Tvedt gang på gang, både på telefon til meg og i media, har sagt at han er helt enig i det jeg skrev i kronikken min. For meg blir det nå fryktelig tomme ord, sier Johnsen.

Hun var i sin tid leder for markedsavdelingen i NIF. I dag jobber hun med nettopp rekruttering - med base i Sveits.

– Dette er trist



KRITISK: Guro A. Johnsen. Foto: , IKKE VG-BILDE

Internasjonal idrett styres fullstendig av middelaldrende menn. I idrettsstyret til NIF har man derimot halvparten kvinner. Men situasjonen i Norge er ikke nødvendigvis rosenrød av den grunn: Nylig skrev Aftenposten at 19 av 22 topp-posisjoner i de norske særforbundene og NIF fylles av menn.

Snittalder? 55 år. Akkurat som Niels Røine.

Johnsen forstår ikke hvordan idrettsforbundet nå kan hevde at stillingen er midlertidig. Pressemeldingen sendt ut onsdag i forrige uke, sier ingenting om det, poengterer hun.

– Dette er trist. Ingenting annet enn trist. Selv om stillingen faktisk er midlertidig, så regner jeg med at det ikke haster SÅ innmari. Man burde klart å finne noen som iallfall kunne konkurrert om stillingen, sier Johnsen.

Hun er ikke alene. Professor i idrettssosiologi, Gerd von der Lippe, har forsket på likestilling og idrett i flere tiår. Nå rister hun atter en gang på hodet.

Von der Lippe mener det åpenbart vil være lettere å ende i jobben permanent, dersom man først har fått den midlertidig.

– Alltid bra med flere kandidater



NIFs administrative ledergruppe: - Inge Andersen, Generalsekretær - Øystein Dale, Ass. Generalsekretær - Anja Veum, Utviklingssjef - Tore Øvrebø, Toppidrettssjef - Anita Pelsholen, Økonomisjef - Hilde Myklebust, Personalsjef - Niels Røine, Kommuniasjonssjef

– Dette er en småfeig måte å komme opp med ny informasjon på, når VG banker på døren og spør.

– Hva synes du om forklaringen til idrettsforbundet?

– Man finner alltid noen argumenter for hva man har gjort når media kommer med kritiske spørsmål. Det er nettopp derfor det trengs endring hva gjelder kjønn og etnisitet. Det er derfor alle stillinger MÅ lyses ut. Det sier forskere over hele verden.

Von der Lippe er oppgitt over det hun nå ser:

– NIF ønsker ikke endring med hensyn til kjønn og etnisitet når de ikke utlyser en slik sentral stilling. De maskuline rollemodellene ruller videre i NIFs administrative ledelse, sier hun.

BI-professor Ole I. Iversen har rekruttering og ledelse som sitt spesialfelt. Han har skrevet flere bøker om temaet.

Iversen understreker at NIF ikke har plikt til å lyse ut en slik stilling eksternt, siden forvaltningsloven ikke gjelder frivillige organisasjoner. Arbeidsmiljøloven sier derimot at stillingen skal være informert om internt.

– NIF bestemmer selv om de vil lyse ut en stilling. Men ut fra et faglig ståsted er det generelt alltid bra med flere kandidater til en stilling. Derfor er det en fordel, mener professoren.

Ønsker permanent løsning før påske



KRITISK: Gerd von der Lippe. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Norges Idrettsforbund understreker at man internt var tydelig på at ansettelsen av Niels Røine (55) er et midlertidig tiltak allerede onsdag morgen, i forrige uke.

Det skriver assisterende generalsekretær Øystein Dale i en epost til VG.

«Vi ser at vi kunne vært tydeligere på dette punktet også i vår eksterne kommunikasjon», erkjenner Dale.

Videre skriver NIF-toppen:

«NIF ønsket å styrke samarbeidet internt på dette viktige området, og det var et behov for å komme raskt i gang. Samtidig ønsker vi å gjennomføre ryddige ansettelsesprosesser i forbindelse med stillinger på dette nivået, og slike prosesser tar nødvendigvis tid. Vi starter arbeidet umiddelbart, med mål om å komme over i en permanent løsning, helst før påske».

Øystein Dale trekker frem kjønnsfordelingen i det NIF omtaler som den administrative ledergruppen:

«Til informasjon, så er det i dag, etter den midlertidige ansettelsen av kommunikasjonssjef, tre kvinner og fire menn i NIFs administrative ledergruppe. Videre var kjønnsfordelingen i NIF totalt blant de ansatte 46 % kvinner og 54 % menn ved inngangen til 2016».

PS! Niels Røine er også styremedlem i VGTV.

