NIF ber oljefondet selge betting-aksjer

ULLEVAAL STADION (VG) Norges Idrettsforbund reagerer på at oljefondet eier aksjer for flere milliarder kroner i utenlandske spillselskaper. Disse selskapene har ikke lov til å operere på norsk jord.

Nå rykker idrettspresident Tom Tvedt ut med følgende beskjed: Oljefondet bør ut av den utenlandske spillbransjen.

– Det er en konsekvens av norsk lov, fastslår han overfor VG.

Før jul la regjeringen frem en spillmelding som sier at utenlandske selskaper ikke skal få lisens til å drive i Norge. Dermed blir monopolet stående – selv om spillselskapene fortsetter tung markedsføring mot norske kunder.

Statens pensjonsfond – også kalt «oljefondet» - hadde ved utgangen av 2015 investert svimlende 19,1 milliarder kroner i utenlandske spillselskaper. Selskapene bruker millioner på norsk TV-reklame, sendt fra London.

– Det er en utfordring når den største utenlandske eieren i Betsson er oljefondet. Se på miljøsaken: Der hadde man en stor diskusjon på Stortinget om eierskap i kullindustrien. Man endret regelen som sa noe om hvor oljefondet kan investere pengene sine. Det kan man gjøre på dette området også, sier Tvedt.

Da han pratet med VG hadde han Per Tøien, leder av idrettspolitisk avdeling i NIF, ved sin side. De to er opptatt av å få stanset all spillreklammen flere «norske» TV-kanaler oversvømmes av. Ifølge Tvedt sendes det 1500 reklamesnutter fra utlandet rettet mot det norske markedet hvert døgn.

Tøien bruker ordet «inkonsekvens» om oljefondets eierskap i utenlandske spillselskaper.

– Men er ikke idretten også inkonsekvent når man selger sportsrettigheter til TV-selskaper som tjener pengene sine på spillreklame?

– Ta fotballavtalen: Norske medier forholder seg til loven. VG trykker ikke spillreklame, selv om dere befinner dere i en presset situasjon. TV 2 gjør det heller ikke. Men Discovery gjør det. Det internasjonale håndballforbundet har inngått avtale med Discovery. Det er snakk om annonser for mange hundre millioner kroner. NFF har tross alt lagt inn noen begrensninger: Det er snakk om en time før og etter kampene (der det ikke sendes spillreklame, journ. anm.), sier Tom Tvedt.

– Men pengene som kommer inn er jo «bettingpenger»?

– Om man hadde fått stoppet reklamen fra utlandet, så ville markedet iallfall gått ned. Da ville igjen de som betalte for rettighetene hatt mindre penger.

FORSTÅR NIF-UTSPILLET: Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

Idrettspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, er enig med Tvedt i at oljefondets investeringer i spillselskaper er «svært problematisk», skriver hun i en SMS til VG.

– Vi vil se på dette, tilføyer hun.

Forvaltningen av oljefondet er underlagt Finansdepartementet, som ikke lover NIF-toppene stort på VGs spørsmål om det er aktuelt å trekke spillselskaper ut av fondet:

«Det er bred politisk enighet om at det bør være en høy terskel for å utelukke hele bransjer fra Statens pensjonsfond utland (SPU). Derfor er dette begrenset til tobakk og enkelte typer våpen, som landminer, atomvåpen og klasevåpen, og enkelte kullselskaper. Finanskomiteen har for øvrig understreket at det ikke skal vurderes nye produktuttrekk for andre virksomheter/sektorer.

Samtidig stilles det etiske krav til alle selskapene i fondet. Hvis selskaper opptrer på en måte som strider mot de etisk motiverte retningslinjene, skal det vurderes om de skal utelukkes fra fondets portefølje. Det gjelder selvfølgelig også for spillselskaper. Etikkrådet foretar slike vurderinger, og gir råd til Norges Bank for deres beslutning.» skriver statssekretær Tore Vamraak (H) i en epost.

Staten eier gjennom Statens pensjonsfond 2,02 prosent av et selskap som Betsson, som har hovedsete på Malta. Det tilsvarer en investering på 460 millioner kroner.

På spørsmål om Norge utøver et aktivt eierskap og tar del i beslutninger i selskapet, svarer kommunikasjonssjef i Statens pensjonsfond, Thomas Sevang, at de ikke kommenterer enkeltselskaper.

«Men generelt kan jeg si at vi følger opp selskaper gjennom å stemme på generalforsamlinger, direkte kontakt med styrer og selskapsmøter. Oljefondet har eierandeler i omkring 9000 selskaper. Vi stemmer på så godt som alle generalforsamlingene og har mer enn 3000 selskapsmøter årlig» skriver han i en epost.

