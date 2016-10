Nå skal Bernander felle sin dom over åpenheten i norsk idrett

De har brukt fem måneder og kostet én million kroner. Mandag gir utvalget til John G. Bernander (59) sine anbefalinger til idrettspresident Tom Tvedt.

Den tidligere NRK-sjefen har ledet åpenhetsutvalget idrettsforbundet selv satte ned, etter at kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i april tvang idrettstoppene til full åpenhet.

Dette skjedde etter en periode med høyt medietrykk rundt pengebruken til idrettsforbundet, noe som fortsatte med jevne mellomrom frem til sommeren.

Hellelands pålegg gjør at idrettspresident Tom Tvedt og co. fra 1. januar 2017 må legge frem kvitteringer fra reiser og representasjon for offentligheten, på lik linje med den offentlige forvaltningen. Særforbundene er ikke omfattet av pålegget, men ministeren har sterkt oppfordret til full åpenhet også her.

Her er Bernander-punktene



Medlemmene i Bernander-utvalget: • John G. Bernander: Utvalgsleder. • Robert Eriksson: Tidligere arbeidsminister. • Åse Aulie Michelet: Styreleder Spin Chip Diagnostics AS. • Anne Husebekk: Rektor ved Universitet i Tromsø. • Stein Opsal: Generalsekretær i Norges Skiforbund. • Turid Solvang: Styreleder for The European Confederation of Directors' Associations (ecoDa). • Kai-Erik Arstad: Konstituert generalsekretær i Norges Fotballforbund. • May Britt Lagesen: Fylkesråd for utdanning og kultur i Nord-Trøndelag Fylkeskommune. • Bjørn Soleng: Generalsekretær i Norges Svømmeforbund. • Kristin Setså: Organisasjonssjef i Nordland Idrettskrets. Kilde: Norges Idrettsforbund

Til nå har både Tvedt og generalsekretær Inge Andersen lagt frem reiseregninger for offentligheten – men ikke fra tiden før juni 2015, og ikke helt ned på bilagsnivå.

John G. Bernander legger frem utvalgets rapport hos Norges Idrettsforbund (NIF) på Ullevaal stadion i Oslo mandag klokken 12.00.

Mandatet til det såkalte Bernander-utvalget er vidt og tar for seg flere ting enn det som allerede er vedtatt av kulturministeren. Ifølge Norges Idrettsforbund kan idrettstoppene forvente svar på følgende fire punkter (forkortet av VG):

• Om idrettens kontrollrutiner er adekvate, transparente og tillitvekkende.

• Om de er hensiktsmessige for å kunne avdekke og rapportere avvik .

• Hvordan idretten bør praktisere åpenhet .

• Og idrettens status knyttet til offentlighetsloven .

Bernander-utvalget har hatt et budsjett på én million kroner og bestått av 10 medlemmer. Ifølge NIF skulle åpenhetsutvalget etter planen gjennomføre fire møter siden oppstarten i april/mai.

Statens reiseregulativ?



På ledermøtet til Norges Idrettsforbundet i juni fortalte John G. Bernander om utvalgets arbeid, og der hintet han litt om hvilke anbefalinger de kan komme med.

Sørlendingen understreket at det bør innføres regler for hva som er akseptabelt.

– Det finnes standarder, men dere har ikke etablert dem, sa han.

Bernander nevnte også «statens reiseregulativ», en egen standard for pengebruk ved reise- og representasjon, som en mulig anbefaling fra utvalget.

59-åringen ville ikke kommentere arbeidet med utvalget til VG fredag. Det samme svaret fikk vi idrettspresident Tom Tvedt.