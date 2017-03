Nå åpner Tom Tvedt for å vise OL-bilagene

MARIENLYST (VG) Idrettspresident Tom Tvedt utelukker ikke lenger å vise fram de omtalte bilagene fra Sotsji-OL.

Da VG møtte ham etter «grilling» hos Fredrik Solstad i Dagsnytt 18, stilte vi følgende spørsmål:

– Er det sånn at du ikke lenger utelukker at de berømte regningene og bilagene fra Sotsji blir lagt fram?

Tvedts svar var ordrett slik:

– Det som jeg har sagt, er at i vår organisasjon avslutter vi regnskapet hvert fjerde år, og i Trondheim i 2015 ble de avsluttet under idrettstinget. Det er prinsippet som styret har fulgt.

Så fortsatte Tom Tvedt:

– Det er naturlig at styret på generelt grunnlag ser seg rundt etter de to første årene (av fire år ved makten, red.anm.) og gjør evalueringer på alt vi har vært gjennom. Men det er styret i NIF som jobber med disse sakene.

– Når kan det skje?

– Vi skal ha styremøte i mai eller april. Dette er naturlig prosesser til ethvert styre.

Det var VG som først satte søkelyset på manglende åpenhet om reiseregninger og pengebruk idrettsforbundet.

I april i fjor bestemte idrettsstyret seg for at de ikke vil gi innsyn i reiseregninger og annen pengebruk før Tom Tvedts styre ble valgt i 2015.

Dette har idrettspresidenten holdt seg til siden. Tvedt har blitt spurt mange ganger om hvorfor de ikke ville vise bilagene, blant annet i et Dagsrevy-intervju med Ingerid Stenvold.

Den gang var Tom Tvedt soleklar på at bilagene ikke skulle offentliggjøres. Han åpnet ikke engang for å diskutere det.

– Hva tror du folk tenker når du ikke tar det initiativet, og du legger lokk på tiden før 2015 når det gjelder detaljerte reiseregninger?, spurte Stenvold på Dagsrevyen.

– Nei, vi legger ikke lokk på det. Jeg sier det igjen: Vi har idrettsting hvert fjerde år, og da blir dette lagt fram for våre medlemmer.

Og til VG har Tvedt flere ganger sagt:

– Dette styret er klart på at vår vakt startet i juni 2015. Streken settes da vi tiltrådte.

Men nå åpner idrettspresidenten – som også satt i idrettsstyret i perioden 2011–2015 – altså for å evaluere sitt eget vedtak fra april 2016, og dermed også muligheten for å flytte på sitt eget "strek-vedtak".

Flere organer har i vinter sagt at de ønsker åpenhet:

* Både Buskerud og Troms idrettskrets har bedt NIF-styret snu.

* Buskerud fylkeskommune skrev i et brev at de «forventer full åpenhet».

* Lederne i idrettskretsene i Finnmark, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har uttalt til VG at de ønsker åpenhet og innsyn.

Utenfor NRK-huset, etter Dagsnytt 18, spør VG Tvedt om hva han vil gjøre for at norsk idrett skal gjenvinne tilliten.

– Det er igjen en jobb som idrettsstyret skal begynne på. Jeg mener fundamentet er godt. Idrettsstyret tok sin beslutning mandag, og så tror jeg vi skal bruke litt tid på jobbe oss videre til beste for norsk idrett.

– Flere kommentatorer skriver at du nå må vise hva du er god for. Kommentar?

– Jeg ble valgt i 2015 for å lede og utvikle norsk idrett. Det skal jeg stå for både i brottsjø og fint vær. Det vi er opptatt av nå er å peke ut en kurs, finne en ny generalsekretær og ta vare på at alt det positive som skjer i de 12 000 klubbene våre.

– Har du som idrettspresident et spesielt ansvar for dette?

– Som president leder jeg et styre. Det er helt naturlig at jeg sammen med mitt kollegium staker ut denne kursen. Det er viktigste nå er å ansette en generalsekretær til å lede vårt administrative team.