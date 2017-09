I én uke skal Ottar Dalset kjempe med nebb og klør mot den norske stat i Oslo tingrett. Målet? Å felle spillmonopolet til Norsk Tipping.

– Det er først nå galskapen er synliggjort, mener Ottar Dalset overfor VG.

Han snakker om de negative konsekvensene han mener det norske spillmonopolet har medført de siste årene. Overfor spillere, avhengige, så vel som lag og foreninger som er mottagere av overskuddet til Norsk Tipping. Når han møter opp i Oslo tingrett 7. november, er det for forsøke å bevise at spillmonopolet bør oppheves.

Det er over ett år siden han tok ut søksmål mot staten. Dalset ønsket en konsesjon til å etablere et nytt spillselskap på norsk jord, men Lotteritilsynet og Kulturdepartementet sa nei. Enerettsmodellen står veien; det er kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som får drive pengespill i Norge.

– Når galskapen er fullkommen, må du angripe den, sier Dalset.

Lekkasjen

Han mener spillmonopolet ikke gir tilstrekkelig vern for spilleavhengige i landet, at spillmonopolet ikke fordeler overskuddet rettferdig nok, og at forsøkene på å stenge utenlandske spillselskap ute har vært så mislykket at den norske stat ikke lenger kan hevde å ha et monopol på pengespill.

I Norge øker markedsandelen til de internasjonale selskapene og nordmenn spiller for milliardbeløp hos dem hvert eneste år. Et av samfunnsoppdragene til Norsk Tipping er å kanalisere nordmenns spillaktivitet mot dem selv, men lekkasjen er betydelig – og dermed mister norske idrettslag store summer.

– Små lag og foreninger bør få en jevnest mulig fordeling av overskuddet fra det nasjonale pengespill- og lotterimarkedet. Det skjer ikke gjennom dagens såkalte enerettsmodell. Lekkasjen til utenlandske nettspillselskap er så stor at det er til å bli forstyrret av. Derfor må myndighetene utfordres gjennom rettssystemet, sier Dalset.

Hovedforhandlingen er forventet å vare i syv dager.

– Hva er kronargumentene dine i retten?

– Jeg vil ikke gå inn i en diskusjon om juridiske definisjoner. Kun generelle kommentarer. Monopolet er lovlig hvis det begrunnes i allmennpreventive hensyn, altså at det har til hensikt å begrense spill og lotterier. Det sier EØS-avtalen. Vi vil føre beviser for at Norsk Tipping ikke driver i henhold avtalen.

– Juridisk basketak

Dalset har jobbet over 40 år i automatbransjen og kjempet kraftig imot da Norsk Tipping overtok alle landets spilleautomater i 2007. Nå «grugleder» han seg til å møte dem i tingretten.

– Det skal bli et realt juridisk basketak, sier Dalset.

Bård Folke Fredriksen, statssekretær for kulturminister Linda Hofstad Helleland, svarer slik om den kommende rettssaken:

I 2010: Bård Folke Fredriksen, fra da han var byråd i Oslo kommune. Foto: Erlend Aas , NTB scanpix

– Dette er en sak som skal for retten i høst, og vi ønsker ikke å gå inn i noen diskusjon om denne saken nå.

– Når det er sagt, så har valget av reguleringsmodell nylig blitt grundig utredet og vurdert både i Kulturdepartementet og i Stortinget i forbindelse med stortingsmeldingen om pengespill, påpeker Fredriksen.

– Regjeringen har fått stortingsflertallets tilslutning til at enerettsmodellen er den reguleringsmodellen for pengespill som er best egnet til å motvirke spilleproblemer. Enerettsmodellen muliggjør et strengere ansvarlighetsregime, flere styringsverktøy for myndighetene og holder i tillegg størrelsen på pengespillmarkedet på et kontrollert nivå.