Mener toppjobben i NIF må på åremål

Sentrale personer i norsk idrett tar til orde for at toppjobben som generalsekretær i Norges Idrettsforbund bør tidsbegrenses.

Det skjer bare dager etter at Inge Andersen fikk sparken i idrettsforbundet. Han hadde da sittet ved roret i 13 år, og blitt en svært mektig figur i norsk idrett.

Nå sitter nestkommanderende Øystein Dale på toppen, inntil en permanent erstatter er på plass.

– Slike stillinger bør være på åremål. Nå har man sjansen, siden stillingen er ubesatt, sier tidligere fotballspiller Jan Åge Fjørtoft til VG.

Han ledet det såkalte «Fjørtoft-utvalget», som ga regjeringen råd og la frem to skriftlige rapporter om idrettspolitikk. Én av utvalgets anbefalinger, var å tidsbegrense den administrative toppjobben i NIF. Et annet råd var 50 prosents kjønnsbalanse i forholdet mellom presidenter og generalsekretærer i norsk idrett innen 2023.

– Åremålsstillinger på toppen er viktig fordi man ofte har en tendens til å skape en kultur der man ansetter «sine egne». Det kan både kvinner og menn gjøre, sier Fjørtoft.

Han understreker at han som utvalgsleder uttaler seg helt uavhengig av Inge Andersen som person og mandagens avskjedigelse. Nå står likevel norsk idrett ved et veiskille, mener han.

– Dette ser man veldig ofte internasjonalt, hvor det er ett miljø som har alle rollene. Vi ser også tendenser til det i Norge, og det bør absolutt unngås. Det er så mange dyktige personer, som tilsynelatende ikke er kandidater engang. Ikke minst blant kvinner. Det finnes så mange som faktisk menn også må være flinkere til å dytte frem, sier Fjørtoft.

Men 50-åringen er ikke alene. Golfpresident Marit Wiig ønsker seg også åremål på toppen. Det samme gjør Johan Kaggestad.

– Man bør ha en grense på fem år. Det betyr ikke at avtalen ikke kan forlenges, men slike toppjobber bør være på åremål. Samtidig gir fem år vedkommende muligheter til faktisk å realisere noe, sier han til VG.

– Er 13 år på toppen for lenge?

– Inge Andersen satt for lenge. Men man kan gjøre en kjempejobb over 13 år dersom du evner å fornye deg og organisasjonen. Da må du spørre deg hvordan organisasjonen bør se ut om tre-fire år, og kjøre kreative prosesser for hele tiden å komme seg videre. Og så må du utvise åpenhet, sier den profilerte idrettskjenneren.

Styret i Norges idrettsforbund tar nå sikte på å lyse ut den ledige toppjobben «så fort som mulig».

VG konfronterte kommunikasjonssjef Niels Røine med utspillene til Fjørtoft og Kaggestad i går. NIF-toppen svarte da følgende:

– Det er idrettsstyret som bestemmer slikt. Jeg er sikker på at de vil vurdere dette når de nå skal lyse ut stillingen. Men de har ikke diskutert det ennå.