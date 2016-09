Kulturministeren vil møte «Ni eldre menn»

De har blitt sett på som en protestgruppe som vil dreie norsk idrett i en ny retning. Nå ønsker kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) å møte grupperingen omtalt som «Ni eldre menn».

Det bekrefter statsråden overfor VG.

– Dette er en gruppe mennesker som har vært sentrale i idretten, og som sitter på mye kompetanse. Når de ønsker å gi meg innspill om hvordan vi kan gjøre norsk idrett enda bedre, så vil jeg gjerne lytte. Jeg er, og har alltid vært, en stor fan av Nils Arne Eggen. Hans foredrag om åpenhet ser jeg frem til å høre, sier Helleland.

Det var tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl som for to uker forfattet et brev til den norske kulturministeren.

Der inviterte han «ni eldre menn» til statsrådens kontor. Gruppen med tidligere profilerte idrettsledere vil legge frem sitt syn på åpenhet, toppidrett og klubbutvikling, heter det i brevet som VG har fått tilgang på.

OPPTATT AV ÅPENHET: Kulturministeren Linda Hofstad Helleland. Foto: Mattis Sandblad , VG

De ni samlet seg for første gang om et felles opprop i VG i forbindelse med åpenhetsdebatten som herjet norsk idrett før sommeren.

– Jeg setter personlig stor pris på at gruppen tas seriøst. Vi er ikke ute etter maktposisjoner. Vi har bare ett utgangspunkt: Vi er veldig glad i norsk idrett. Mitt utgangspunkt er fotball, og at den skal utvikle seg videre prestasjonsmessig, men også ta vare på de sosiale og pedagogiske effektene, sier Nils Arne Eggen i dag.

Han ser frem til å snakke om åpenhet foran Helleland.

– Åpenhet er helt avgjørende i idretten Om man skal begynne med mystiske hemmelighold, å gjemme bort alt mulig, så går det galt. Ukontrollert kapitalisme ødelegger alt. Det gjør ærlige folk til økonomiske kjeltringer. Åpenhet burde være et åpenbart motiv for all mennesklig samkvem, sier den tidligere Rosenborg-treneren.

Dette er «ni eldre menn»: Otto Ulseth: Var sportssjef i Adresseavisen i mange år. Mange år som fotballtrener på øverste nivå. Forfatter. Bjørge Stensbøl: Tidligere skiskytterpresident og visepresident Norges Olympiske Komite. Ledet Olympiatoppen i 15 år. Nå styreleder for WC Nordisk og skiskyting i Holmenkollen. Johan Kaggestad: Tidligere idrettsutøver. Mange år som trener for blant annet Ingrid Kristiansen og Grethe Waitz. Journalist med tyngde på sykkel og friidrett. Vidar Bøe: Mange år som tillitsvalgt i grasrotklubb. Har vært styremedlem i Akershus Idrettskrets. Kjent for arbeid med integrere vanskeligstilte som kriminelle, flyktninger og funksjonshemmede i idretten. Tildelt ildsjelprisen på Idrettsgallaen. Ivar Egeberg: Tidligere idrettsutøver. Norsk mester landeveisløp. Æresmedlem i tre idrettslag. Har arrangert idrettsstevner i 50 år, blant annet 32 år som leder for Bislett Games. 13 år som generalsekretær i Fotballforbundet og Idrettsforbundet. Politiker. Nils Arne Eggen: Trente Rosenborg til 13 seriemesterskap. Tidligere landslagspiller i fotball. Landslagstrener. Svein Haagenrud: Tidligere toppspiller i fotball. Tidligere styremedlem og generalsekretær i fotballforbundet. Trener på grasrota i norsk fotball i en rekke år. Iver Hole: Norgesrekordholder i diskos. Trener. Trente blant annet Mette Bergmann. Tidligere styremedlem og nestleder i både friidrettsforbundet og Buskerud Idrettskrets. Bjørn Ruud: Tidligere skøytepresident. 10 år som Ishockeypresident. Mangeårig arrangementssjef for en rekke idrettsarrangement.

Det var under et møte i etterkant av oppropet VG trykket i juni, at idrettspresident Tom Tvedt ga grupperingen kallenavnet «Ni eldre menn». Det har de tidligere idrettsprofilene holdt fast ved.

Otto Ulseth understreker at gruppen ikke er samstemte i alt – men at grunnverdiene og hva som ble formulert i oppropet ligger i bunn for fellesskapet.

– Kulturministeren har vist et stort engasjement for idretten, mener han.

– Savner du mer debatt om idrettspolitikk i Norge?

– Ja, for det koker under overflaten. Vi merker det på alle henvendelsene vi får. Folk ringer og sender tekstmeldinger. Om vi hadde offentliggjort listen over dem som har tatt kontakt, hadde det blitt stille i andre enden. Vi merker det også i det politiske miljøet og i næringslivet: Folk undrer seg over mye, sier Ulseth.

– Hva er de opptatt av?

– Idrettens troverdighet. Det er den som står på spill. Intet mindre. Og i denne sfæren er ikke det så rent lite.

Norsk idrett satte ned et utvalg ledet av tidligere NRK-sjef John Bernander i etterkant av åpenhetsdebatten i vår. Tirsdag i neste uke blir resultatet lagt frem på en pressekonferanse i Oslo.

Når «ni eldre menn» skal møte kulturministeren, er ikke klart ennå.

Helleland ønsker seg gjerne mer offentlig debatt, understreker hun.

– Meningsutvekslinger skader ingen, og det er viktig at det er en takhøyde for det. Vi ser det i stor grad på kulturområdet. Der er det mange som skriver og mener mye. Det gjør kulturpolitikken vår enda bedre. Så jeg synes det er viktig med debatt, sier Høyre-politikeren.

– Tror du ledelsen i NIF opplever det at du takker «ja» til invitasjonen som en provokasjon?

– Jeg snakker mye med NIF, og andre, og har ingen grunn til å tro at de ikke ønsker at jeg snakker med folk som har et engasjement for idretten.

