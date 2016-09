Kulturministeren tror «lille» Norge kan hjelpe WADA

Tonen var god da kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) ga «full støtte» til WADA – direkte til byråets sjef Craig Reedie.

– Vi tror ikke det er mulig med en ren idrett hvis det ikke gjøres endringer. Vi kan ikke videreføre status quo. Vi så alle hvordan det gikk, og det som skjedde før Rio-OL med Russland. Hvis vi fortsetter på den galeien videre, så sier man også ja til en idrett hvor systematisk statlig doping kan få fortsette, sier Helleland til VG.

– Kan en liten nasjon som Norge være med å endre dette?

– Ja, jeg tror faktisk det.

Kulturdepartementet har sammen med Antidoping Norge og Norges Idrettsforbund overlevert et såkalt opprop der det gis full støtte til WADA – verdens antidopingbyrå.

Her er oppropet fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Antidoping Norge: · Vi gir vår fulle støtte til Verdens Antidopingbyrå, WADA. · WADAs posisjon må styrkes for å sikre et effektivt antidopingarbeid · Det er viktig å skille mellom WADAs roller som lovgiver og tilsyns- og kontrollmyndighet. · WADA må sikres reell uavhengighet for sine tilsyns- og kontrolloppgaver. · WADA må ha en klar og utvetydig hjemmel til å ilegge sanksjoner overfor idrettsorganisasjoner og antidopingorganisasjoner som har undertegnet verdens antidopingkode (World Anti-Doping Code). · Vi vil bidra til utvikling av frittstående, uavhengige nasjonale antidopingorganisasjoner · Idrettsorganisasjonene har et selvsagt ansvar for å bygge kunnskap og øke forståelsen for fair play og antidopingarbeid blant utøvere og i egen organisasjon. · Vi understreker viktigheten av å beskytte varslere. Vi oppfordrer WADA til å fortsette og forsterke arbeidet med å utvikle prosedyrer for varsling og for å beskytte varslere. · Etterlevelse av eksisterende konvensjoner på antidopingområdet påhviler statlige myndigheter. Det bør vurderes endringer i disse konvensjonene for å sikre tilsynsfunksjonen av statenes oppfølging av sine konvensjonsforpliktelser.

WADAs posisjon skal styrkes for å sikre et effektivt antidopingarbeid. WADA må sikres reell uavhengighet. Og WADA må ha en klar og utvetydig hjemmel til å ilegge sanksjoner overfor idrettsorganisasjoner og antidopingorganisasjoner, heter det – blant annet – i skrivet.

WADA har tidligere oppfordret til å utestenge Russland fra all idrett etter en rapport som beviste systematisk bruk av doping i forkant av Sotsji-OL. WADA ble skuffet da IOC valgte å overse oppfordringen om å utestenge Russland fra Rio-OL.

– Kan ikke leve med mistanke



Men det norske oppropet blir verdiløst om Norge ikke feier for egen dør og rydder opp i astma-saken, mener kulturministeren.

– Vi kan ikke leve med å ha hengende en mistanke om at vi opererer i gråsonen, sier Helleland.

– Alle kan gjøre feil, men det kan ikke være sånn at Norge skal stå fremst i rekken og være kritisk når andre land opplever at vi ikke ettergår oss selv – enten det er dopinghendelser eller situasjoner i gråsonen. Derfor er den uavhengige komiteen helt nødvendig, sier Helleland.

– Tror du Norge er bedre enn andre på dette feltet?

– Vi har gode kontrollmekanismer. Når det oppstår tvilssitusjoner hvis noen beveger seg i gråsonen, så skal det tas på det største alvor. Det skal ikke bagatelliseres, sier Helleland – som mener Norge må ta lærdom av Martin Johnsrud Sundbys dopingdom.

– Det er også et eksempel på at idretten har domstoler som virker, fordi det ble så klart og tydelig at Norge fikk en dom. Da må vi forholde oss til det, og så er jeg glad for at idretten nå vil finne ut av hva som har skjedd.

– WADA under press



WADA-sjef Craig Reedie uttrykker stor glede over at Norge kommer med en så tydelig støtte til WADA.

– Vi har et veldig tett samarbeid med Antidoping Norge, et av de ledende antidopingorganisasjonene i verden. Jeg er veldig glad for å ha klar støtte fra ministeren, idrettsorganisasjonen og Antidoping Norge. Dette er inspirerende, sier Reedie.

– Norge et lite land – betyr denne støtten noe som helst?

– Ja, det betyr enormt. Antidoping Norge er i verdenstoppen for dette arbeidet. Så ja, dere er høyt respektert i antidoping-samfunnet.

– Hva tenker du om at norske utøvere får astmamedisin uten at de har en astmadiagnose?

– Jeg har bakgrunn som advokat og finansmann, så du burde heller spørre en lege om det. Det jeg vet er at reglene på forbudslisten fra 1. januar 2017 vil klargjøre doser. Hvis det hjelper debatten, så bør man debattere det. Og dere bør løse problemene her i Norge.

PÅ MINISTERBESØK: WADA-sjef Craig Reedie møtte kulturminister Linda Hofstad Helleland i Oslo tirsdag. Foto: Erlend Daee , VG

Helleland tror også at en liten nasjon som Norge kan ha en viktig rolle i det internasjonale antidoping-arbeidet.

– Nå er WADA utsatt for et press og sterke synspunkter for hvordan de skal jobbe videre etter det som skjedde med Russland i sommer. Derfor er det viktig at ulike nasjoner gir sin støtte til hvordan de skal jobbe videre. Det avgjørende for Norge er knyttet til uavhengigheten deres. At de kan sanksjonere. At det ikke skal være opp til idretten selv å utestenge seg selv, sier Helleland.

Slik forklarer Craig Reedie presset på WADA:

– Det som har skjedd i det siste er at et stort land har blitt avslørt for å bryte reglene. Det er en belastning for systemet. Det var en belastning for IOC før de olympiske leker. Det er belastende for WADA. Det er belastende for internasjonale forbund. IOC valgte en vei for å komme seg gjennom det, og det var en beslutning som kanskje ikke WADA ville ha foreslått. Men vi må gå videre, for jeg mener at vi ikke kan leve med at det største landet bryter lovene på permanent basis, sier han.

– Vi må løse det. Folk sier at systemet er ødelagt. Jeg mener at systemet ikke er ødelagt, men det kan bli bedre. Jeg har blitt oppmuntret av at folk sier at systemet må bli sterkere, og måten å gjøre det på er å jobbe for et uavhengig og sterkere WADA.

