Kulturministeren og Tvedt i ny ordkrig om kulturen i norsk idrett

Kulturminister Linda Hofstad Helleland mener at norsk idrett må tåle at det norske folk vil vite hva penger går til. Hun snakker om en ukultur. Tom Tvedt mener det er en «uforståelig» merkelapp.

Idrettspresidenten sier til VG at han har et «profesjonelt» forhold til kulturministeren.

Statsråden kom med sin uttalelse i et intervju med NRK. Der sa Linda Hofstad Helleland:

– Det er heller et problem i idretten at alt skal tas på kammerset. Når så mye av skattebetalernes penger, går med til å finansiere norsk idrett, så må de tåle at det norske folk vil vite hva pengene går til, selv om det kan være litt ubehagelig.

Helleland la til:

– Det sier vel litt om kulturen i idretten.

Når VG konfronterer Tom Tvedt med uttalelsene, sier idrettspresidenten:

– Akkurat det synes jeg var uforståelig fra mitt ståsted. Jeg kjenner meg ikke igjen i den uttalelsen.

Tvedt utdypet:

– Jeg mener at norsk idrett er åpen, våre regnskaper er åpne, vi rapporterer til kulturdepartementet og ikke minst rapporterer vi til våre egne medlemmer.

Da VG spurte om hvilket forhold han har til kulturministeren, svarte idrettspresidenten:

– Vi har et profesjonelt forhold. Idrettspresidenten har alltid et godt forhold til en hvert kulturminister.

Tom Tvedt var tidligere fylkesordfører i Rogaland for Ap. Han har også vært ordfører i Randaberg.

– Er det et problem at du er Ap-mann og at det er nå er en blåblå regjering i Norge, spør VG.

– Nei, jeg er veldig klar på at idrett er politikk, men ikke partipolitikk. Mine tre forgjengere har hatt en annen politisk bakgrunn, og det mener jeg er uproblematisk.

– Håper du at det kommer en Ap'er som kulturminister fra høsten?

– Vi forholder oss til de valgene som er i Norge.

– Hadde du håpet at kritikken mot Norges idrettsforbund ville stilne når Inge Andersen gikk av som generalsekretær?

– Styret har vært gjennom en prosess og tatt den beslutningen vi har ... Når det gjelder diskusjonen om norsk historie, så blir det historisk aldri stille. Vi er en åpen organisasjon, og da tar vi de diskusjoner som kommer.