Kulturministeren freder ikke NIF selv om Andersen går

Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier at hun fortsatt vil legge press på Tom Tvedt og Norges Idrettsforbund – uavhengig av at Inge Andersen er ferdig som generalsekretær.

– Jeg stiller fortsatt krav på det jeg mener de ikke leverer på, sier hun i et intervju med NRK.

– Jeg er først og fremst opptatt av at de skal være åpne og lydhøre og ta de sterke signalene som kommer. Mange har bedt om innsyn i regnskap og hvordan det har vært i Norges Idrettsforbund, og det kommer jeg ikke til å gi meg på.

– Det er Tom Tvedt som har øverste ansvar og som må gi oss innsyn, sier Linda Hofstad Helleland, og har ingen formening om hvem som NIF bør velge som ny generalsekretær.

Les også: Andersen ferdig i NIF - ble bedt om å gå

Sentrale kilder VG har vært i kontakt med forventer at presset på Tom Tvedt vil øke dramatisk de neste dagene. Idrettspresidenten håper angivelig at Andersens avgang roer den anspente situasjonen på toppen av idrettsforbundet. Men internt i organisasjonen er også Tvedt kontroversiell etter et særdeles turbulent år.

Etter det VG forstår har misnøyen med Inge Andersen vokst internt i idrettsforbundet de siste ukene. Det skal ha endt med at flere varslere kontaktet hovedvernombudet, som igjen tok saken videre til idrettsstyret.

Idrettsstyret har i mange dager forsøkt å løse floken ved å fjerne Andersen, men lyktes altså først nå. Styret skal ha kommet til den erkjennelsen at det ikke ville bli ro rundt Norges Idrettsforbund før den omdiskuterte generalsekretæren var historie i organisasjonen.

Den første nyheten: Intern misnøye i idrettsforbundet

VG vet likevel at folk i idrettsforbundet er svært usikre på om Andersens avgang er nok, eller om også andre må forlate skuta umiddelbart.

Forholdet mellom toppene i idrettsforbundet og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) blir av kilder beskrevet som særdeles kjølig. Før jul valgte statsråden å gi NIF-administrasjonen hele 17 millioner kroner mindre enn hva de faktisk søkte om i 2017-budsjettet.

Tom Tvedt forteller til VG at Øystein Dale blir konstituert som generalsekretær fra fredag.

– Vi har etter en totalvurdering i styret, der vi har hatt en prosess med Inge Andersen, valgt å slippe til nye krefter.

Så du denne? Tallene som viser hvorfor Helleland kutter

– Har dette vært en vanskelig prosess fordi Inge Andersen ikke har ønsket å gå av?

– Alle sånne prosesser er krevende. Det som idrettsstyret er opptatt av, er å holde seg til arbeidsavtalen som ble skrevet da Inge Andersen ble ansatt i 2004 og fornyet i 2015. Men det er ingen tvil om at prosessen har vært krevende både for Inge Andersen og idrettsstyret, sier Tom Tvedt.