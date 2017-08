Kulturminister Helleland: – Redd Støre vil beskytte partivennene sine i toppen av norsk idrett

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) frykter at Jonas Gahr Støre (Ap) vil endre kravene til åpenhet i toppen av Norges Idrettsforbund.

Det sier statsråden til VG etter å ha lest Ap-lederens uttalelser til Dagbladet onsdag. Der understreket Støre at det er idrettsbevegelsen selv som må ta affære om den valgte ledelsen ikke lever opp til forventningene.

Han gikk også langt i å antyde at kulturministeren bruker vaktbikkjerollen sin i en maktkamp.

Det siste året har statsråden stilt knallharde krav til toppene i norsk idrett. Det har gjort forholdet mellom henne og idrettspresident Tom Tvedt svært kjølig.

– Jeg frykter at Støre vil reversere endringene som denne regjeringen har gjort det siste året. Jeg er redd han vil beskytte partivennene sine i toppen av norsk idrett, og stoppe utviklingen med økt åpenhet i NIF og bruk av penger på aktivitet i stedet for på byråkrati i idrettsforbundet, sier Helleland.

I toppen av norsk idrett sitter en rekke personer med tilknytning til Arbeiderpartiet. Idrettspresident Tvedt er tidligere fylkesordfører for partiet, og samboer med Kjersti Stenseng - den mektige partisekretæren i Ap.

Idrettsstyret huser Ap-navn som Sigbjørn Johnsen, Jorodd Asphjell og Guri Ramtoft.

– Du frykter at Støre vil «beskytte partivennene sine i NIF». Hva legger du i det?

– Regjeringen har gjort en nødvendig opprydding i norsk idrett, etter krav fra hele landet. I NIF-ledelsen sitter det sentrale Ap-politikere. Når Støre antyder at dette handler om politisk maktkamp fremfor å bevare tilliten til norsk idrett, så må han gi meg en garanti på at han ikke vil beskytte partivennene sine i NIF, sier Helleland.

Ap: – Usakligheter

Støre var ikke tilgjengelig for svar torsdag ettermiddag, men stortingsrepresentant Arild Grande svarer på det han kaller et merkelig angrep fra Helleland.

– Framfor å komme med usakligheter rettet mot andre er det på tide at Helleland forteller hva hun vil gjøre for idretten, skriver Grande i en e-post til VG, som videre skriver:

– Det er fint at mennesker med bakgrunn fra alle politiske partier engasjerer seg i frivillig arbeid. De som har en annen partibakgrunn fortjener ikke å bli mistenkeliggjort av landets kulturminister.

Etter en lang kamp ble Tvedts styre tidligere i år motvillig presset til å offentliggjøre enkeltbilag bakover i tid når media etterspør dette. Helleland har også kuttet flere millioner kroner i overføringene til NIFs administrasjon.

– Arbeiderpartiet styrte kulturdepartementet i åtte år uten at det ble stilt noen krav til åpenhet rundt pengebruken i NIF. Resultatet av den formen for beskyttelse er en kultur i toppen av NIF som mangler fullstendig bakkekontakt. Tusenvis av frivillige mister tilliten til det systemet de samler inn penger til, mener Helleland.

– Jeg avkrever Jonas Gahr Støre et svar: Vil han gå tilbake på de endringene som er gjort det siste året knyttet til åpenhet og pengebruk i NIF? legger hun til.

– I spørsmålet om åpenhet og at midlene i idretten må brukes riktig er vi alle enige. Ap har alltid forholdt seg profesjonelt til tillitsvalgte i organisasjoner uavhengig av politisk bakgrunn, svarer Grande.



Helleland om bilagene: – Ikke heldige

Staten overfører milliarder til norsk idrett hvert år, og Høyre-politikeren mener det ikke holder at NIF, med over to millioner medlemskap, fører tilsyn med seg selv.

– Historien har vist at toppledelsen i NIF ikke ønsker å vise åpenhet. Det virker som at Støre nå mener at de nye kravene utfordrer selvstendigheten til NIF, og at man skal fortsette som man gjorde da Arbeiderpartiet styrte: Milliardoverføringer helt uten krav til åpenhet og innsyn hvordan pengene brukes, sier Helleland.

Det har gått 15 måneder siden hun innkalte idrettspresident Tvedt til to møter på statsrådens kontor. Det var starten på en lang kamp om økt åpenhet i norsk idrett.

Forrige onsdag sendte hun et nytt brev til ledelsen i NIF. Allerede 22. august må NIF-toppene enda en gang møte på ministerens kontor.

– Der vil jeg ha svar på om NIF har lagt om kulturen hva gjelder pengebruk på sentralleddet. Jeg vil høre om de fortsetter å kutte penger på administrasjonen, sier Helleland.

– Hva har du reagert mest på i tilknytning til dette?

– Etter at media fikk innsyn i enkeltbilag har det kommet flere ting som ikke er heldige, sier statsråden.

VG vet at hun reagerte på hvordan NIF betalte nærmere én million kroner for positiv omtale av ungdoms-OL hos et amerikansk nettsted rettet mot den olympiske familien.

NYTT MØTE: Idrettspresident Tom Tvedt (til venstre) og kommunikasjonsjef Niels Røine avbildet i mars i år. Foto: Helge Mikalsen , VG

NIF: – En aktiv kulturminister

Kommunikasjonsdirektør i NIF, Niels Røine, svarer at de har fått invitasjon fra Kulturdepartementet om et møte angående budsjett og spillemidler i 2018. Han følgende på Hellelands påstander om beskyttelse av partivennene i NIF:

– Norsk idrett driver idrettspolitikk - ikke partipolitikk. Slik har det vært med Høyre-politikerne Tove Paule og Børre Rognlien som presidenter, slik har det vært i denne perioden - og slik vil det være etter valget, skriver Røine i en e-post.

– Synes dere at Helleland har brukt vaktbikkjerollen sin i en maktkamp?



– Helleland har vært en aktiv kulturminister. Det må vi i idretten tåle og vi har ikke ønske om å skjule noe som helst. Men samtidig har det vært avgjørende å forankre veien videre i demokratiske prosesser med eierne våre - medlemmene, mener Røine.