Leder av idrettspolitisk avdeling Per Tøien i Norges Idrettsforbund går ut mot kulturminister Linda Hofstad Hellelands kritikk av skipresident Erik Røste.

Etter å ha brukt sin personlige Facebook-profil til å dele denne Dagbladet-artikkelen av kommentator Esten O. Sæther, der avisens meningsbærer går relativt tungt ut mot kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), konfronterte VG lederen for idrettspolitisk avdeling i Norges Idrettsforbund om hvorfor han postet linken.

Sæther skriver blant annet at det «ikke er til å forstå» at Helleland er mer opptatt av å instruere idretten enn å utfordre dem positivt, samtidig som han konkluderer med at «nasjonalsporten forventer faktisk mer av en norsk kulturminister».

– Jeg kan dele det svaret i to: Dette er en privat meningsdeling på min egen Facebook-side, men jeg har ikke noe problem med å forstå at det er blitt plukket opp. Egentlig handler det ikke om Therese Johaug-saken og kulturministeren, men et prinsipp. Jeg har i mange år vært opptatt av idrettens og frivillighetens uavhengighet fra statlige myndigheter. Organisasjonene skal ikke være underlagt det offentlige, svarer Tøien.

Så kommer han til kjernen i sin kritikk – som handler om kulturministerens opptreden på NRK-programmet «Debatten» sist torsdag, der Therese Johaugs dopingsak og ledelsen i Norges Skiforbund var tema.

Bakgrunn: Kritiserte Røste i NRK-debatt

– Kulturministeren mer eller mindre antyder at hun har noe med hvem Skiforbundet velger som sin leder. Jeg er prinsipielt meget tydelig på at idrettsorganisasjonene velger sine ledere, og at lederne står til ansvar for sin organisasjon, sier Tøien.

Artikkelen fortsetter under bildet!

HAR MARKERT SEG: Kulturminister Linda Hofstad Helleland (til høyre) i samtale med idrettspresident Tom Tvedt og Kristin Kloster Aasen i Norges idrettsforbund under et ledermøte tidligere i år. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– At du deler denne kommentaren, betyr det at innholdet er et uttrykk for hva som er NIFs offisielle holdning?

– Synspunktene jeg reflekterer er helt i tråd med NIFs. Som jeg har sagt i mange år: Det er prinsipiell forskjell på å stille ressurser til disposisjon for å bidra til å løse statlige mål og det å behandle idrettsorganisasjonene instrumentelt – som et virkemiddel for staten. Det er ikke bra. Det må være et tydelig skille mellom frivillighet og offentlig virksomhet, sier den tidligere kommunikasjonssjefen i Norges Idrettsforbund.

– Hva mener du om det kulturministeren har sagt i kjølvannet av Johaug-saken?

– Hun har sagt mye bra og lagt vekt på riktige mangler. Men rett i etterkant av «Debatten» på NRK, synes jeg ministeren gikk langt i å late som om hun har et ansvar for ledelsen og hvem som er valgt i Skiforbundet, sier Tøien.

– Hvordan vil du beskrive stemningen og kulturministeren og Idrettsforbundet slik det er nå og har vært den siste tiden?

– Det er ikke meg gitt å kommentere det. Jeg opplever at vi har ryddig og formelt skikkelig forhold til Kulturdepartementet. Det har vi hatt og skal ha videre, sier Per Tøien.

Husker du? Kulturministeren tvinger idrettslederne til åpenhet

– Idretten velger sine ledere



Kulturdepartementet ville ikke svare på spesifikke spørsmål fra VG torsdag kveld, men statssekretær Bård Folke Fredriksen melder følgende som tilsvar på Tøiens bemerkninger:

– Statsråden understreket i «Debatten» at det er idretten selv som velger sine ledere. Også idretten som alle andre bedrifter og organisasjoner må tåle debatt om sine systemer. Ut over det har vi ikke noen kommentar, sier Fredriksen i en e-post til VG.

Les også: Beskylder idrettspresidenten for å kuppe dopingopprop