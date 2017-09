Kristin Kloster Aasen valgt til IOC-medlem

Kristin Kloster Aasen (56) er valgt til IOC-medlem på kongressen i Lima. Gerhard Heiberg gir seg etter 23 år.

Idrettsforbundets informasjonssjef Niels Røine bekrefter at Aasen er valgt fredag kveld.

– En ny milepæl er nådd for norsk idrett, sier idrettspresident Tom Tvedt i en pressemelding.

Gerhard Heiberg annonserte 15. desember 2016 at han ønsket at Kristin Kloster Aasen skulle bli medlem av IOC. Samme dag vedtok Idrettsstyret enstemmig å støtte hennes sitt kandidatur.

Både nominasjonskomiteen og styret til IOC innstilte i august Kloster Aasen som medlem og i dag ble det altså klart.

Hun har tidligere vært president i rytterforbundet og er for tiden første visepresident i Norges Idrettsforbund.

– Jeg er stolt, men også svært ydmyk over den tilliten som er vist meg. Nå gleder jeg meg til å lære organisasjonen enda bedre å kjenne og bidra i utviklingen av den Olympiske bevegelse, sier Kloster Aasen i en pressemelding. Hun har ikke gitt intervjuer før valget.

Selv om Gerhard Heiberg gir seg, har det ikke vært gitt at Norge ville få et nytt IOC-medlem. Men Kristin Kloster Aasen var altså en kandidat som falt i smak hos IOC.

Hun ble valgt med 62 mot 13 stemmer. Seks medlemmer avstod fra å stemme.

Idrettspresident Tom Tvedt kommenterer valget slik:

– Jeg snakker på vegne av Idrettsstyret når jeg sier at Kloster Aasen vil tilføre IOC og internasjonal idrett, det beste av norsk idretts grunnsyn og verdier. Hun har i en årrekke gjort en kjempejobb på ulike nivåer nasjonalt og vi er sikre på at hun vil bidra til å utvikle den Olympiske bevegelse i positiv retning. Jeg er veldig optimistisk med tanke på all den internasjonale erfaringen og kompetansen norsk idrett i fremtiden vil nyte godt av gjennom Kloster Aasens medlemskap i IOC.

Ifølge IOCs hjemmeside hadde organisasjonen før denne kongressen 94 medlemmer. Medlemmene representerer IOC i sine respektive land - de representerer ikke landet sitt i IOC. Det er IOC selv som velger sine medlemmer.