Krever Sotsji-innsyn av NIF-toppene

Buskerud Idrettskrets har kommet med en formell henstilling til toppene i Norges idrettsforbund om å vise frem den konkrete pengebruken fra før 2015. Nå følger trolig Troms Idrettskrets etter.

Kretsleder i Buskerud, Roar Bogerud hadde et samlet styre i ryggen da han i november, i et brev adressert idrettspresident Tom Tvedt, fremsatte et krav om å oppheve vedtaket om at innsyn i reiseregninger og andre bilag bare skal gjelde fra 2015. Det skriver Drammens Tidende (krever abonnement) mandag kveld.

Tvedt leder en organisasjon som nekter å fortelle offentligheten om detaljert pengebruk før dagens styre ble innsatt i juni 2015.

Det betyr blant annet at pengene man svidde av under OL iSotsji – der en norsk OL-søknad skulle selges inn til IOC – holdes skjult.

– Pr. i dag foreligger det ikke en god nok begrunnelse for hvorfor man ikke vil åpne for innsyn også før 2015. Vi håper på en mer utdypende begrunnelse, sier Bogerud – som også har med seg stortingspolitiker fra Arbeiderpartiet, Lise Christoffersen, på laget. Hun er nestleder i Buskerud idrettskrets.

Bogerud får også full støtte av lederen i Troms Idrettskrets, Knut Bjørklund.

– Dette kan NIF være sikker på: De vil få flere slike henvendelser. Jeg skal ta saken opp med mitt styre, og oppfordrer samtidig både Finnmark og Nordland idrettskrets til å gjøre det samme, sier Bjørklund til VG.

Han understreker at kollega Bogerud i Buskerud også leder programkomiteen for norske idrettskretser. Det gjør at han har innflytelse ut over sin egen krets.

KRITISK: Roar Bogerud i Buskerud Idrettskrets. Her er han som hovedlededer for de norske håndballgutta under Gunnar Pettersens ledelse. Foto: Hugo Bergsaker , VG

– Begrunnelsen NIF gir for å holde dette skjult er helt uforståelig. Ikke minst når vi vet at mange av dagens styre også satt i det forrige styret. I tillegg har Inge Andersen vært en rød tråd i NIF i alle disse årene, sier Bjørklund.

Får støtte fra kulturministeren



VG har det siste året skrevet et tresifret antall saker om mangel på åpenhet i norsk idrett.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) reagerte allerede i vår ved å kreve at sentraladministrasjonen i NIF pålegges å åpne opp for innsyn på bilagsnivå når såkalt «tredjepart» - som media – etterspør det. Mandag kveld støttet hun Buskerud Idrettskrets.

– Fra 2017 har departementet stilt krav om innsyn for allmennheten i regnskap ned på bilagsnivå for NIFs sentralledd. Samtidig har jeg oppfordret NIF til også å åpne for innsyn tilbake i tid. Dette mener jeg er nødvendig for tilliten til idretten. Jeg forventer derfor at idretten ordner opp i denne saken slik Buskerud idrettskrets nå stiller krav om, sier statsråden til Drammens Tidende.

I Troms Idrettskrets smiler Knut Bjørklund bredt: Han har lenge jobbet i motvind, men roser når Helleland. Endelig har Norge fått en minister som bryr seg om idretten, mener han.

Skal ha blitt behandlet i desember



På toppen i Norges Idrettsforbund tviholder man likevel på hemmeligholdet om gamle utgifter. VG møtte til såkalt «åpen time» etter idrettsstyremøtet i desember. Da skal brevet fra Buskerud ha blitt behandlet.

TROMS-LEDER: Knut Bjørklund. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Tom Tvedt forlot raskt lokalet for å rekke et fly etter å ha introdusert Kristin Kloster Aasen som Norges kandidat til nytt IOC-medlem etter idrettsstyremøtet i desember.

Aasen svarte deretter på VGs spørsmål om hvorvidt NIF enda en gang ville vurdere å åpne for innsyn bakover i tid. Men NIF-toppen nevnte ikke én gang at Buskerud hadde krevd dette i brevs form forut for styremøtet. Og at saken angivelig hadde vært til behandling bare timer tidligere.

Overfor Drammens Tidende var det på nytt Kloster Aasen som svarte i går:

– Dette er en stor sak som idrettsstyret har jobbet mye med det siste halve året, og det endelige vedtaket ble fattet i desember-møtet. Vi har selvfølgelig lest brevet fra Buskerud idrettskrets, og vurdert det. Men vi mener at vi har hatt et ansvarlighetsregime også før 2015, ved at regnskapene er kvittert ut og rapport til departementet, og vedtatt av idrettstinget, sa hun.

I mai avslørte VG at to av styremedlemmene i NIF, Sondre Gullord og Anne Berit Figenschau, krevde protokollføring på at de er uenige i hemmeligholdet av utgifter fra før dagens styre tiltrådte.

Ville ikke svare



NIF-TOPP: Kristin Kloster Aasen. Foto: Mattis Sandblad , VG

Utover sommeren og høsten i 2016 fortsatte bare fokuset på åpenhet i NIF. I oktober stilte Tom Tvedt på direkten i NRK Dagsrevyen. På gjentatte spørsmål om hvorfor man ikke kunne åpne opp arkivene bakover i tid, svarte idrettspresidenten så ullent at han senere måtte beklage i all offentlighet.

– Det vi er opptatt av, er å følge de lover og regler som gjelder. På idrettstinget i 0215 ble det som var lagt frem godkjent, sa Tvedt i det opprinnelige intervjuet med Ingerid Stenvold.

– Du har full anledning til å ta initiativ til å gå inn i tallene før 2015. Hvorfor tar du ikke det initiativet? Svar på det! fulgte Stenvold opp.

– Talla ble godkjent av idrettstinget i 2015. Vi ser fremover, og det er mye vi skal forbedre, sa Tvedt.

Også hovedstyret i den store breddeklubben Drøgbak Frogn reagerte i fjor på det de mente var en ukultur i toppen av norsk idrett.



Tidligere idrettspresident Tove Paule understreker at hun ikke har noe å skjule. Hun gir overfor Drammens Tidende støtte til det ferske kravet om økt innsyn i pengebruk fra før 2015.

– Jeg tror det hadde vært lurt. Mange er opptatt av utgiftene i forbindelse med Sotsji-OL i 2014, og hemmelighetskremmeri skaper mistanke om at det er noe å skjule, sier hun.

PS! I en anonym spørreundersøkelse i fjor vår, svarte to av tre norske idrettsledere at kvitteringer fra bakover i tid – deriblant under Sotsji-OL – burde offentliggjøres. Bare 18,1 prosent svarte at de er uenige.