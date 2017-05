Klokken tikker for Tvedt

Kommentar Det begynner å småhaste for Tom Tvedt dersom han skal bli noe mer enn det amerikanerne kaller en «One Term President».

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Rogalendingen har tidligere vært tydelig på at planen hans er å bruke åtte år på å styre norsk idrett trygt inn i fremtiden.

Det kan for all del bli noe av.

Men dersom Tvedt fortsatt ønsker å sikre seg en ny periode på det neste idrettstinget, som avholdes i Bergen i perioden 24.–26. mai 2019, blir det fort nødvendig å vise mer tillitvekkende lederegenskaper enn han har gjort så langt.

For det er krefter i hans egen bevegelse som ikke så innmari imponert over det de har sett, for å si det sånn.

Det er fortsatt tid til å endre kommunikasjonsformasjon fra den originale «8-1-1» til noe som ligner offensivitet, og det er grunn til å tro at han vil få mer arbeidsro etter at forsamlingen i Bodø hjalp ham ut av åpenhetsknipen.

Men dessverre var heller ikke den umiddelbare håndteringen av nederlaget på hotell Scandic Havet av det udelt heldige slaget.

«Her er det bare vinnere», sa presidenten, etter at linjen han og styreflertallet har tviholdt i over et år, var blitt sønderknust fra talerstolen.

Tror han virkelig at det budskapet gikk hjem?

For det finnes jo åpenbart tapere her. Og den største er idrettspresidenten selv.

Det vil hefte ved ham at dette er en sak som kunne og burde vært løst kjapt og profesjonelt, men som i stedet ble håndtert så amatørmessig at omdømmeskaden er betydelig etter 14 måneders seigpining.

Dette har Tom Tvedt det øverste ansvaret for, i kraft av posisjonen som president.

Så drøye er forviklingene han har rotet seg inn i, og ikke bare i åpenhetsdebatten, at dette trolig allerede ville fått konsekvenser for stillingen hans dersom det hadde dreid seg om det private næringslivet.

Men i idretten er ikke mekanismene like brutale, og Tvedt har nå en reell sjanse han bør benytte seg av. Da handler det om å levere overbevisende på både form og innhold.

Formen er det ganske opplagt hva må gjøres med. Innholdsmessig handler det primært om å vise hvordan han vil sette et preg på idrettens utvikling.

Blant tingene han vil bli målt på, er selvsagt idrettsbevegelsens viktigste parameter, nemlig det som kalles «Idrettspolitisk dokument 2015-2019». Det er et form for manifest over de viktigste utviklingsmålene i perioden.

Modernisering av organisasjonen, økning av kvinneandel, reduksjon av økonomiske hindringer for aktivitet, resultater i toppidretten og bremsing av frafall med økende alder, er blant de mange prioriterte oppgavene det jobbes med.

Her fikk ledermøtet servert en statusgjennomgang i Bodø.

Naturlig nok er det for tidlig å konkludere om hvor Tvedt-regimet vil lande på ulike saksfelt i dette sortimentet, ettersom veldig mye er «work in progress», med et stort sprik i hvor lang man er kommet.

Dette arbeidet skal Tvedt videreføre i tett samarbeid med en ny generalsekretær i del to av perioden. Evner NIF nå å rekruttere en person med rette holdninger, og det denne gangen er god personkjemi mellom den øverste valgte og den øverste ansatte lederen, er det innmari mye presidenten kan utrette på drøyt 730 dager.

Men han begynner allerede å få tidsnød.