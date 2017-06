Kilder til VG: Sørlie-Lybekk med i finalen om å bli ny NIF-topp

Norges Idrettsforbund kan allerede i neste uke ha fått på plass en ny generalsekretær. Else-Marthe Sørlie-Lybekk (38) er en av bare to eller tre kandidater som står igjen før avgjørelsen faller.

Det forteller kilder til VG helt uavhengig av hverandre.

Den tidligere håndballspilleren er, sier kildene, den personlige favoritten til idrettspresident Tom Tvedt. Han skal ha uttrykt beundring for 38-åringens kvaliteter allerede før jobben som generalsekretær i NIF ble ledig.

Etter det VG forstår er enkelte i NIF-styret mer usikre på om Sørlie-Lybekk har den nødvendige erfaringen som skal til for å lede en så stor organisasjon som idrettsforbundet.

– Idrettsstyret er optimistisk i forhold til å ansette ny generalsekretær før sommeren. Det har vært planen hele tiden. Selvfølgelig har styret diskusjoner om de ulike kandidatene, men jeg hverken kan eller vil kommentere spekulasjonene VG kommer med. Det forventer jeg at mediene har respekt for. Jeg er helt trygg på at vi vil ansette en generalsekretær som hele idrettsstyret står bak, sier Tom Tvedt etter å ha blitt konfrontert med VGs opplysninger.

Inge Andersen fikk sparken som generalsekretær etter en turbulent tid i NIF i vår. Totalt 24 personer søkte deretter på den ledige toppjobben. Av disse var 17 menn og 7 kvinner.

13 av søkerne ønsket ikke at navnene deres skulle bli offentlig kjent. Sørlie-Lybekk var ikke blant disse.

VG var i dag i kontakt med Else-Marthe Sørlie-Lybekk og konfronterte henne med informasjonen om at hun er med i «finalen».

– Jeg ser frem til at det blir en avgjørelse i denne saken, slik mange andre i idretten også gjør, sier hun.

IDRETTSPRESIDENT: Tom Tvedt, her fra NIFs leermøte i Bodø tidligere i år. Foto: , Anders K. Christiansen

Sørlie-Lybekk har er både OL- og verdensmester i håndball. Etter spillerkarrieren har hun vært visepresident i Norges Håndballforbund, samt leder og koordinator i Olympiatoppen. Hun har blant annet ledet prosjektet «Sunn jenteidrett».

VG vet at det i enkelte deler av norsk idrett stilles spørsmål ved om Sørlie-Lybekk har den nødvendige erfaringen som skal til for å bli generalsekretær i NIF.

– Jeg hadde aldri søkt på jobben hvis jeg ikke mente at jeg hadde noe å bidra med. Hva som ligger i «tung» erfaring vil du få like mange svar som de du spør, sier hun selv smilende i dag.

Jobben hun har søkt på er i motsetning til tidligere nå lyst ut på åremål. Den strekker seg over seks år, med mulighet for forlengelse.

Så du denne? Tvedt forklarer Andersens etterlønn på 3 mill. kr.

En av dem som ikke var imponert over de «åpne» søkerne til toppjobben, var tidligere idrettspresident Hans B. Skaset (82). Han har også bakgrunn fra friidrettsforbundet og kulturdepartementet.

VG-kommentar: Finnes det en kvinne?

– Det er snakk om en daglig leder som skal bestyre en virksomhet med en omsetning på 1,5 milliarder, hvor inntektene ikke er sikret for all fremtid. Dette er en sentral kvalifikasjon. Vedkommende kan selvsagt skiftes ut, men skal likevel være i jobben lenger enn styret. Det er et økonomisk ansvar av betydelig art, sa Skaset i vår.

Leste du denne i mars? Disse kan ta over for Inge Andersen

– Ingen kan ta på seg dette, uten solid økonomisk og statsvitenskapelig bakgrunn. Det vil også være greit å ha en nærhet til idretten, for eksempel gjennom egne barn, tilføyde han.

Skaset omtaler det «politiske spenningsfeltet» som svært viktig. Han ser spenningsfeltet slik:

• Den delen av det som alltid har vært der, mellom idrettskretsene, særforbundene, barn, breddeidrett og toppidrett.

RUTINERT INNEN IDRETTEN: Hans B. Skaset lot seg ikke imponere over de åpne søkerne til jobben. Foto: Trond Solberg , VG

• Det internasjonale bildet, nå med korrupsjon, antidoping og kontroversene knyttet til den olympiske idretten.

• Eksterne spenninger nasjonalt, mot regjering, storting og departementet. Disse er blitt ekstra godt synlige med Linda Hofstad Helleland som kulturminister og med den såkalte åpenhetsdebatten.

Les også: Kulturministeren freder ikke NIF selv om Andersen går

Etter idrettsstyremøtet på Ullevaal onsdag denne uken, sa Tom Tvedt følgende om arbeidet med å finne en ny generalsekretær:

– Vi har en god prosess. Dette er en viktig stilling for norsk idrett og for den som får jobben. Det er snakk om en utrolig spennende jobb. Vi har vært opptatt av bredde når vi har gått ut og «scannet», for å få flest mulig kandidater. Målet er fortsatt å levere navnet på en ny generalsekretær til norsk idrett i løpet av denne måneden, sier Tvedt.

PS! Disse 11 søkerne aksepterte at navnene deres ble offentlig kjent i søkerprosessen: Torbjørn Gaarder (61), Thorbjørn Gyberg (55), Bettina Berglie (26), Tor Erik Tobiassen (53), Terje Hagen (67), Espen Sjøvold (30), Blanco Belic (40), Brynjar Jensen (48), May Hynne (59), Terje Johnsen (52), Else-Marthe Sørlie Lybekk (38).