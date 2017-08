Kilder til VG: IOC-styret innstiller Kloster Aasen som nytt medlem

Kristin Kloster Aasen har fått stempelet «godkjent» av det mektige styret i IOC.

Det forteller flere kilder uavhengig av hverandre til VG fredag ettermiddag.

Dette betyr etter alle solemerker at den norske idrettstoppen - som i dag er visepresident i NIF - vil bli innvalgt som nytt IOC-medlem på en kongress i Peru om en måned.

Samtidig vil Gerhard Heiberg gå av etter å ha vært medlem i verdens mektigste idrettsorganisasjon i 23 år.

Det var Heiberg selv som anbefalte NIF å gå for Kristin Kloster Aasen som ny kandidat til norsk IOC-medlem. Norges Idrettsforbund har de siste månedene jobbet for å få sin egen visepresident innvalgt i IOC.

Det er for tiden flere ledige plasser i IOC. Organisasjonen trenger også - mener mange - flere kvinner. Likevel har det ikke vært gitt at Norge ville få et nytt IOC-medlem den dagen Heiberg trekker seg tilbake.

Nå virker arbeidet som er lagt ned likevel å bære frukter.

Denne saken oppdateres.