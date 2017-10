Kilder til VG: Idrettspresidenten sa nei til lønnskutt

IDRETTENS HUS (VG) I et møte med Idrettsstyret skal idrettspresident Tom Tvedt (49) ha motsatt seg et forslag om kutt i sin egen millionlønn.

Etter det VG erfarer skal styremedlem Jorodd Asphjell under forrige styremøte i Norges idrettsforbund (NIF) ha foreslått et kutt i styrelønn og honorar på 25 prosent.

Tom Tvedt, som har en lønnspakke på 1,5 millioner, skal ha sagt nei til dette, ifølge VGs kilder. Asphjells forslag skal ha vært et av flere for å få ned kostnadene i NIF-administrasjonen.

Tvedt tjener i dag langt mer enn norske idrettspresidenter før ham:

Forgjengeren Børre Rognlien hevet om lag 600.000 kroner som NIF-president. Og Tove Paule, som hadde vervet før ham igjen, tjente 650.000 kroner. Hun ga bort 250.000 kroner på deling til visepresidentene Rognlien og Odd Roar Thorsen av «kollegiale grunner».

Mer til særforbundene Grunnstøtten fra spillemidlene til NIF sentralt og regionalt var i 2017 på 130 millioner, en reduksjon på 17 millioner sammenholdt med søkte midler (147 mill.). For 2018 søker NIF om 137,5 millioner kroner. «NIF sentralt» søker om 25 millioner. Det er marginalt mindre enn tildelingen for 2017 – og syv millioner mindre enn det NIF søkte om til denne posten for 2017. NIF vil at særforbundene skal tildeles nesten 170 millioner for 2018. Det er ni millioner mer enn de faktisk søkte om og ble tildelt for 2017. Toppidretten bør få 170 millioner for 2018, mener NIF. For 2017 ble Olympiatoppen tildelt 145 millioner kroner. Summen i søknaden fra NIF var den samme.

– Honorarer fastsatt

Konfrontert med VGs opplysninger svarer Tom Tvedt slik i en tekstmelding:

«I arbeidet med å redusere kostnader i Idrettsforbundet, har hele organisasjonen gjennomgått mulige innsparingstiltak. Idrettsstyret har naturligvis også vært involvert i dette. Som en del av dette ble det foreslått også å se på styrets honorarer. Det er ikke styret selv som fastsetter sine honorarer. Det gjøres av den idrettstingsoppnevnte Kompensasjonskomiteen. Styrets honorar er således fastsatt av denne komiteen for hele fireårsperioden.»

Kulturminister Linda Hofstad Helleland ga i fjor uttrykk for at administrasjonen i NIF har vært for sjenerøs når det gjelder bruk av penger. Ved tildeling av spillemidler for 2017 ønsket hun administrasjonen i Norges idrettsforbund god jul med budsjettkutt i millionklassen.

Idrettsforbundets administrasjon fikk alene 135 millioner kroner for 2016. For 2017 søkte NIF deretter om 147 millioner. Svaret fra Linda Hofstad Helleland var «bare» 130 millioner kroner for 2017. Altså 17 millioner mindre enn administrasjonen søkte om.

Men det stoppet ikke der: Kulturministeren har også varslet ytterliggere kutt i 2018.

Ned 7 mill.

Ved presentasjonen av NIFs søknad om spillemidler for 2018 mandag morgen, uttalte frem til nå fungerende generalsekretær Øystein Dale at NIF har tatt signalet og «kuttet solid».

Idrettsforbundet har søkt om 137,5 millioner til «Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt», med andre ord drøyt syv millioner mer enn de ble tildelt for ett år siden for 2017. Men altså ikke mindre enn fjorårsbevilgningen, slik statsråden har antydet at er realistisk.

Ønsket om 2018-midler til NIF sentralt står imidlertid nærmest på stedet hvil sammenlignet med tildelingen i 2017 (25,4 mill.): 25.050 mill. Vel å merke en nedgang på syv millioner fra det NIF i fjor faktisk søkte om for 2017, nemlig drøyt 32 millioner.

Det er denne delen av søknaden, og de ifølge Øystein Dale solide kuttene, som har å gjøre med nevnte forslag til kutt i styrelønn og honorarer – som Tom Tvedt angivelig ikke ville gå med på.

OL-reisekutt

– Statsministeren har sagt at det blir trangere tider. Vi må bruke ressursene til beste for våre medlemmer, svarer Tom Tvedt på VGs spørsmål om Øystein Dales «solide kutt» og at NIF har tatt signalene.

Idrettspresidenten viser til at styret «reiser mindre» og at det har besluttet at kun presidenten og visepresidenten skal være til stede under OL. Tvedt sier at NIF har kuttet syv årsverk i IT og at «folk har sluttet».

– Stillinger står ledig. Det er tøft som arbeidsgiver å si opp folk. Oppturen er at vi må se på nye måter å jobbe på. Vi er nødt til å få til digitaliseringen. Den henger over oss, sier Tom Tvedt.

Dopingsaker koster

Tom Tvedt sier at NIF gjennom året har dekket inn avtaler som tidligere generalsekretær Inge Andersen inngikk i 2004 (reforhandlet i 2015). Dette belaster budsjettet med «cirka» tre millioner.

Idrettspresidenten sier også at «dopingsakene» ikke er avklart. Det er altså uavklart hvor mye de høyt profilerte dopingsakene vil koste for NIF. Kravet til NIF om «åpenhet» har også en kostnadsside, ifølge idrettspresidenten.