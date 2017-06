Karen Kvalevåg er Norges Idrettsforbunds nye generalsekretær

Karen Kvalevåg (51) fra Karmøy er ny generalsekretær i Norges Idrettsforbund.

Hun erstatter Inge Andersen, som måtte gå i mars etter 13 år, som generalsekretær i Norges Idrettsforbund. Hun har tidligere vært sjef i Maxbo, og har også bakgrunn fra Starbucks, Løvenskiold Handel og Oslo Maraton blant annet.

– Jeg vil takke idrettsstyret for tilliten de har vist i denne usedvanlige spennende jobben. Jeg opplever at norsk idrett har mange utfordringer, men mest av alt utrolig mange fantastiske muligheter, sier Kvalevåg.

Hun starter opp i stillingen i oktober.

Karen Kvalevåg er ny generalsekretær i NIF. Foto: Herman Folvik

– Jeg er glad for åpenhet og innsyn i bilag fra 2016. Det gjør at vi videreutvikle en god verdikultur i NIF, fortsetter Kvalevåg.

– I NIF skal vi fortsette med å bygge en sterk og verdiforankret organisasjon, melder Kvalevåg.

Søkte på stillingen

51-åringen var en av dem som søkte på stillingen.

– Jeg er opptatt av læring. Næringsliv og organisasjoner i idrett har mye å lære av hverandre. Jeg tenker at idretten er et naturlig valg for meg siden det berører så mye og betyr så mye for enkeltmennesker, lokalsamfunnet og Norge som storsamfunn, sier Kvalevåg.

Kvalevåg er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole (NHH). Hun har bakgrunn fra Sportsklubben Vidar som daglig leder.

– Merkedag for norsk idrett

– Styret har startet en stor endringsprosess i NIF. Karen har solid erfaring som toppleder og vet nettopp hva som trengs for å utvikle kvaliteten i store organisasjoner, sier Tom Tvedt, idrettspresident.

– Dette er en merkedag for norsk idrett. Du får et stort ansvar med å fornye idrett i Norge, Karen. Dette er startskuddet på nye Norges Idrettsforbund, legger han til.

Sluttpakken til Andersen skal ha verdt på tre millioner kroner, mens lønnen hans var 1,6 millioner kroner i året i 2015.

I mellomtiden har Øystein Dale fungert som konstituert generalsekretær. Stillingen har en åremålsperiode på seks år.

44 kandidater

Innsyn i regnskapene til Norges idrettsforbund * Norges Idrettsforbund er blitt pålagt av myndighetene å gi regnskapsinnsyn på bilagsnivå fra og med 2017. * I fjor bestemte idrettsstyret seg for å ikke gi innsyn på bilagsnivå for pengebruk før 2015. * På ledermøtet i mai 2017 ombestemte NIF seg, og gikk enstemmig inn for å åpne opp regnskapene. * Nå gis det innsyn i pengebruk knyttet til De olympiske leker i Sotsji i 2014, og i forbindelse med Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. * Innsyn i andre forhold vil bli iverksatt senere i år.

Det var kommet inn 24 søknader til stillingen som generalsekretær i NIF. Av disse var 17 menn og 7 kvinner. I tillegg har NIF kontaktet 20 personer. Totalt var det 23 menn og 21 kvinner fra 26 til 67 år.

Kvalevåg var en av dem som søkte på stillingen.

Følgende 11 søkere var offentlige: Torbjørn Gaarder (61), Thorbjørn Gyberg (55), Bettina Berglie (26), Tor Erik Tobiassen (53), Terje Hagen (67), Espen Sjøvold (30), Blanco Belic (40), Brynjar Jensen (48), May Hynne (59), Terje Johnsen (52), Else-Marthe Sørlie Lybekk (38).

I tillegg var det 13 personer som ikke ønsket å søke med åpent navn.

Inge Andersen måtte gå i vinter etter 13 år som generalsekretær i NIF. Foto: Mattis Sandblad , VG

De siste dagene har pressen fått tilgang i NIFs bilag fra OL i Sotsji i 2014 og under ungdoms-OL på Lillehammar i februar i fjor.

Der har det kommet fram at NIF brukte nær 900 000 kroner på å kjøpe seg omtale på et nettsted. Idrettsforbundet la seg også flatt etter å ha brukt 150 000 kroner på alkohol under ungdoms-OL.

Gjennom bilagene er det også blitt kjent at tidligere NIF-generalsekretær, Inge Andersen, holdt en middag med stortingspresident Oleemic Thommesen (H) hemmelig for resten av idrettsstyret.

