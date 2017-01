Johan Kaggestad har ropt om det i flere år og torsdag fikk han endelig viljen sin: Olympiatoppen har satt medaljemålene tre og et halvt år før neste OL.

De ble presentert av toppidrettssjef Tore Øvrebø og sommeridrettssjef Marit Breivik i Olympiatoppens lokaler på Sognsvann i Oslo.

Og lyder slik: 8 medaljer i OL og 12 i Paralympics i Tokyo i 2020.

Det er dobbelt så mange medaljer som Norge tok i fjorårets olympiske leker i Rio de Janeiro.

– Det er flott. Nå begynner det å bli offensivt! sier Johan Kaggestad når VG presenterer nyheten for ham.

Martin Johnsrud Sundby har gått gjennom en humørforvandling de siste årene:

Norge på 74. plass

Norge i sommer-OL siden 1996: Atlanta-OL i 1996:

2 gull, 2 sølv og 3 bronse – 7 medaljer. Sydney-OL i 2000:

4 gull, 3 sølv og 3 bronse – 10 medaljer. Athen-OL i 2004:

5 gull og 1 bronse – 6 medaljer. Beijing OL i 2008:

3 gull, 5 sølv og 1 bronse – 9 medaljer. London-OL i 2012:

2 gull, 1 sølv og 1 bronse – 4 medaljer. Rio-OL i 2016:

4 bronse – 4 medaljer

73-åringen med lang fartstid i Olympiatoppen på 90-tallet har ved flere anledninger vært kritisk til Øvrebø. Kaggestad mener toppidrettssjefen har vært for sent ute med å presentere målsettingen for de olympiske lekene.

Før Rio-OL ble målsettingen presentert 249 dager før lekene startet. Før den tid pleide OL-målene å bli offentliggjort kun 100 dager i forveien. Nå kommer den tre og halvt år før OL-ilden tennes i Tokyo.

– Det er bra at de er tydelige. Inspirerende, sier Kaggestad nå.

– Tror du det er mulig for Norge å ta åtte medaljer i Tokyo?

– Ja, det burde det. Jeg tror sjansene for det er god. Norge bør kunne være blant de 25 beste nasjonene i et sommer-OL. I Rio var vi på 74. plass, påpeker den folkekjære sykkelkommentatoren.

Nedslående spørreundersøkelse

På torsdagens pressemøte la Øvrebø og Breivik også frem resultatene av en anonym spørreundersøkelse gjort på de norske utøverne som deltok i Rio.

Den viser ifølge Olympiatoppen at to tredeler av utøverne mener de ikke har god nok økonomi til å trene så mye som ønskelig.

– Vi har kjent til det tallet lenge, og har jobbet med hvordan vi skal hjelpe disse utøverne, sa Marit Breivik ifølge NTB.

– Veldig bekymringsfullt

Toppidrettssjefen hintet til at politikerne bør komme på banen for å hjelpe til med å snu trenden.

– Det er veldig bekymringsfullt. Det bør også bekymre rikspolitikere som synes det er stas med norske prestasjoner i OL og Paralympics, sier Tore Øvrebø til NTB.

Da kulturminister Linda Hofstad Helleland la frem tildelingsbrevet til norsk idrett for 2017, fikk Olympiatoppen det de hadde søkt om: 145 millioner kroner.

Det er 10 millioner kroner mer enn i fjor. I det samme tildelingsbrevet ble toppene i Norges Idrettsforbund strippet for millioner til egen administrasjon av statsråden.

60 prosent av utøverne i OL-troppen besvarte nevnte undersøkelse.

