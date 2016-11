IOC-topper til frontalangrep på WADA

Forholdet mellom IOC og Verdens antidopingbyrå (WADA) er fortsatt iskaldt etter krangelen om Russlands deltakelse i Rio-OL. Nå ber WADA om mer makt.

På et møte i Glasgow i helgen ba organisasjonen selv om muligheten til å sanksjonere mot nasjoner, internasjonale særforbund eller nasjonale antidopingbyråer som ikke handler i tråd med WADA-reglementet.

Nyvalgt visepresident, norske Linda Hofstad Helleland (39), er én av dem som mener dette er viktig.

Under Rio-OL kunne WADA bare anbefale IOC å utestenge Russland. IOC fulgte ikke oppfordringen.

Og det ferske forslaget er kontroversielt i mange kretser: For i idretten opplever mange det som å miste én hånd på rattet. Idretten er autonom og skal styre seg selv, mener kritikerne.

– Anklageren skal ikke samtidig være dommer, messet IOC-president Thomas Bach flere ganger i forrige uke.

Han var ikke den eneste som uttrykte klar skepsis. FIS-sjef og Bach-venn Gian-Franco Kasper mener WADA går for langt når man ber om utestengelse og straff for dem som bryter reglene.

– WADA bør være ledende i kampen mot doping. Det handler i mine øyne ikke om å ta politiske avgjørelser, sier han.

NIF støtter WADA



IOC-PRESIDENT: Thomas Bach vil ikke la WADA sanksjonere overfor idretten. Foto: Fabrice Coffrini , AFP

Idrettspresident Tom Tvedt deltok på møte med alle verdens nasjonale olympiske komiteer i Doha i forrige uke.



Han gikk ikke på talerstolen da det betente temaet kom på dagsorden. Tvedt er likevel klar på at Norge støtter WADA:

– Det er viktig å understreke at Norges Idrettsforbund støtter det at WADA skal ha en klar og utvetydig hjemmel til å ilegge sanksjoner overfor idrettsorganisasjoner og antidopingorganisasjoner som har undertegnet WADC (WADAs regelverk). Her er NIF helt på linje med Regjeringen og Antidoping Norge, sier han.

Kjølig forhold



I IOC er mange fortsatt rasende etter at WADA anbefalte full utestengelse av Russland som nasjon fra lekene i Brasil.

Under et møte mellom verdens olympiske komiteer (ANOC) i Doha forrige uke, haglet det med angrep mot WADA og president sir Craig Reedie. Ifølge nettstedet Insidethegames.biz var det hele regissert av sterke krefter innad i IOC.

– Det er steile fronter i internasjonal idrett hva gjelder håndteringen av Russland. Situasjonen er krevende, medgir Tom Tvedt overfor VG.

STØTTER WADA: Men Tom Tvedt tok ikke ordet på stort ANOC-møte i Doha. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

WADA måtte tåle IOC-kritikk for å ha suspendert landets antidopinglaboratorium bare timer før møtet skulle starte. Det ble sett på som en distraherende provokasjon og en fornærmelse av vertskapet.

Samtidig gikk en av idrettsverdens mektigste, sjeik Ahmad Al-Sabah, på talerstolen og antydet at han tror den kommende dopingrapporten fra Richard McLaren – som går enda dypere inn i russiske dopingspørsmål – vil bli sluppet tidlig i desember, primært for å skape støy rundt styremøtet i IOC i samme periode.

Al-Sabah tok til orde for at WADA bør flyttes fra Canada til Sveits, og ledes av en uavhengig person. Meldingen kom bare dager før sir Craig Reedie skulle gjenvelges for tre nye år.

– Hva er oppgaven til WADA? Det må ikke være å fortelle idrettsorganisasjoner hva de skal gjøre, som å be IOC sanksjonere mot Russland, sier sjef for den olympiske komiteen i Spania, Alejandro Blanco.

Nytt «WADA»?



I dag skifter IOC og regjeringer fra hele verden på å utnevne presidenten i WADA annenhver gang, siden organisasjonen er eid 50-50 av de to partene.

Men det har i flere måneder versert rykter om at IOC vil erstatte hele WADA med en ny antidopingorganisasjon.

NY WADA-VISEPRESIDENT: Kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Er hele WADA i spill nå?

– Jeg tror ikke WADA er i spill som institusjon. Men fullmaktene og strukturene er det som er i spill. Mange afrikanske land sa at de er for et strengt antidopingregime, men flere sa også at de ikke har penger til dette. Hvem skal betale? IOC betaler mye av dette, men det gjør også myndighetene. Både direkte og indirekte nasjonalt (gjennom for eksempel Antidoping Norge), sier Tvedt.

Så du denne? Beskylder NIF for å kuppe antidopingopprop



WADA anbefalte IOC å utestenge Russland i Rio-OL. Det ønsket ikke IOC. I Paralympics skjedde derimot dette.

Senere kom deretter den norske regjeringen, NIF og Antidoping Norge med et felles antidopingopprop, der det blant annet heter at « WADA må ha en klar og utvetydig hjemmel til å ilegge sanksjoner overfor idrettsorganisasjoner og antidopingorganisasjoner som har undertegnet verdens antidopingkode»

Les også: Eks-golfpresident og TV2-profil: – Legg ned Olympiatoppen