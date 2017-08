IOC-styret innstiller Kloster Aasen som nytt medlem

Norske Kristin Kloster Aasen (56) har fått stempelet «godkjent» av både styret og nominasjonskomiteen i IOC.

Det fortalte flere kilder uavhengig av hverandre til VG fredag ettermiddag. Like etter klokken 16 kom også bekreftelsen fra IOC.

Dette betyr etter alle solemerker at den norske idrettstoppen - som i dag er visepresident i NIF - vil bli innvalgt som nytt IOC-medlem på en kongress i Peru om en måned.

– Jeg har sagt ja til å stille og er selvfølgelig svært glad og entusiastisk over at nominasjonskomiteen i IOC og Executive Board har funnet mitt kandidatur interessant. Nå ser jeg frem til valget i Lima med store forhåpninger, sier Kloster Aasen i dag.

Samtidig vil Gerhard Heiberg gå av etter å ha vært medlem i verdens mektigste idrettsorganisasjon i 23 år.

Det var Heiberg selv som anbefalte NIF å gå for Kristin Kloster Aasen som ny kandidat til norsk IOC-medlem. Norges Idrettsforbund har de siste månedene jobbet for å få sin egen visepresident innvalgt i IOC.

Det er for tiden flere ledige plasser i IOC. Organisasjonen trenger også - mener mange - flere kvinner. Likevel har det ikke vært gitt at Norge ville få et nytt IOC-medlem den dagen Heiberg trekker seg tilbake.

Nå virker arbeidet som er lagt ned likevel å bære frukter.

– Jeg mottok brevet fra IOC-president Thomas Bach med stor glede hvor han understreket at han tror at Kristin Kloster Aasen kan bli et svært godt medlem for idrettsbevegelsen. Det er jeg også overbevist om, og jeg ser frem til valget, sier idrettspresident Tom Tvedt i en pressemelding fra NIF.

Kloster Aasen har hatt en rekke sentrale verv i norsk idrett. I perioden 2011 til 2015 var hun NIFs 2. visepresident, mens hun i perioden 2003 til 2012 var president i Norges Rytterforbund. Kristin Kloster Aasen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Under vinterens OL i Sør-Korea håper Astrid Uhrenholdt Jacobsen å bli innvalgt i utøverkomiteen til IOC.



Johan Olav Koss, Ådne Søndrål, Ole Einar Bjørndalen, Kjartan Haugen og Brit Pettersen har tidligere representert Norge i IOCs utøverkomité.

Dersom Uhrenholdt Jacobsen blir valgt, blir hun medlem i IOCs utøverkomité og med stor sannsynlighet også IOC-medlem.

I tillegg vil Uhrenholdt Jacobsen automatisk få en plass i NIFs styre som ordinært styremedlem.