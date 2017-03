Intern misnøye i idrettsforbundet

Norges Idrettsforbund (NIF) har innkalt til ekstraordinært styremøte. Tema skal være intern misnøye knyttet til lederskap i toppen av norsk idrett.

Konfrontert med VGs opplysninger sier idrettspresident Tom Tvedt:

– Det er riktig at idrettsstyret har avtalt et styremøte. I møtet skal styret behandle forhold som er interne og dermed konfidensielle. Utover det har jeg ingen kommentar.

Dette skjer etter et svært turbulent år preget av offentlig åpenhetsdebatt og en rekke kontroversielle saker om NIF i media.

VG var i går i kontakt med flere kilder som uavhengig av hverandre fortalte om den interne uroen blant enkelte på Idrettens Hus. Flere skal ha varslet om misnøyen.

Det skal være bakgrunnen for at NIF-styret behandler saken før en større samling med kretser og særforbund på Gardermoen i dag.

Misnøyen blir betegnet som svært betent internt i NIF-systemet.

NIF-styret holdt ordinært styremøte i hovedstaden så sent som i forrige uke. Dagens samling er derimot ikke annonsert på nettsidene til idrettsforbundet, slik vanlig praksis er.

VGs kilder omtaler utfallet av dagens styrebehandling som høyst usikkert.

Åpenhetsdebatten rundt norsk idrett startet før fotballtinget i februar i fjor. Saken dreiet senere til å handle om Norges Idrettsforbund og pengebruk under OL i Sotsji. Siden har VG omtalt en lang rekke forhold der NIF-ledelsen har måttet tåle kritikk.

Forholdet mellom toppene i idrettsforbundet og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) blir beskrevet som særdeles kjølig. Før jul valgte statsråden å gi NIF-administrasjonen hele 17 millioner kroner mindre enn hva de faktisk søkte om i 2017-budsjettet.

Samtidig fikk alle andre i NIFs søknad akkurat hva de hadde søkt om. Det ble sett på som et «takk for sist» fra politisk hold.

I dag får altså idrettspresident Tom Tvedt en ny, vanskelig sak på bordet sitt.

Han tok over som øverste valgte leder i juni 2015. Da hadde organisasjonen vært gjennom en voldsom vekst de siste ti årene. Hør bare her:

I 2015 var 208 personer ansatt i den sentrale administrasjonen i NIF. Det er nøyaktig 100 flere enn de hadde på lønningslisten i 2005.

På samme tid har lønnskostnadene NIF utbetaler til sine ansatte sentralt og i kretsene gått fra 82 millioner norske kroner til 187 millioner. En økning på over 100 prosent.

Det er verdt å nevne at idrettsforbundet hadde 2 millioner medlemskap 2005, mens i 2015 var dette kun økt med 11 prosent til 2,24 millioner.

Det skal også nevnes at Norges Idrettsforbund fikk paralympiske idretter under sine vinger fra 2007 og at dette ga et hopp på 20 ansatte fra 2007 til 2008.