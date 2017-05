Idrettstopper har pratet sammen - slik er planen for å få vedtatt begrenset åpenhet

Det jobbes i kulissene foran fredagens ledermøte i Norges Idrettsforbund. Formål: Å begrense muligheten til økonomisk innsyn bakover i tid.

19 kretsledere og 54 særforbundspresidenter samles til ledermøte i Bodø i dag. Der skal det blant annet diskuteres hvorvidt NIF bør åpne for innsyn i tiden før juni 2015, da dagens idrettsstyre ble valgt.

Tom Tvedt og resten av styret har konsekvent nektet å gjøre dette. Selv om kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) flere ganger det siste året har oppfordret til full åpenhet.

Saken omtales som «kinkig» blant enkelte idrettsledere. Intern informasjon VG har fått tilgang på, viser også at det har blitt jobbet i kulissene før det kommende ledermøtet:

Kretsleder i Buskerud, Roar Bogerud, sendte en epost til sine 18 kretskolleger klokken 23.48 torsdag kveld. Der anmoder han om å samles om en løsning som vil begrense offentlighetens innsynsmulighet til kun å gjelde Sotsji-OL.

Bogerud avslører at han har pratet med flere sentrale idrettstopper.

«Jeg ble blant annet oppringt av Børre Rognlien sist onsdag. Jeg har også snakket med Tom (Tvedt, red. anm.) et par ganger, jeg har snakket med Marit Wiig, Erik Røste med flere. Det utkrystalliserer seg en mulig farbar utvei, et kompromiss som man kan leve med» heter det i eposten.

AVSENDER: Roar Bogerud, her fra tiden i støtteapparatet til håndballherrene under VM i 2009.

Det skal stemmes i Bodø i dag, og Bogerud skisserer to muligheter: Dersom idrettslederne ikke ønsker å åpne opp i perioden før juni 2015, er saken grei.

Men dersom det stemmes for åpenhet bakover i tid, er mulighetene flere. Bogerud skriver:

«Kan vi da bli enige alle sammen om at vi da går for begrenset åpenhet, og begrense den til bare å gjelde Sotsji. Dette er en løsning som muligens alle særforbundene kunne gå for og hvis alle IK-ene går for det, så ville et samlet ledermøte gi Idrettsstyret et felles råd. Åpenhet begrenset til Sotsji. Det ville kunne være en farbar vei ut av en kinkig situasjon».

Han presiserer at han ikke ønsker å kneble debatten i Bodø, eller styre de andre kretslederne.

– Vi har et kretsstyrevedtak på at Buskerud Idrettskrets anmoder Idrettsstyret om å omgjøre vedtaket om å sette en tidsbegrensning på åpenheten, men i det samme kretsstyrevedtaket står det at vi samtidig er opptatt av at det ikke må iverksettes tiltak som fører til unødig byråkrati for lokale tillitsvalgte som jobber frivillig, sier Bogerud til VG.

– Norges Idrettsforbund sentralt har tilsynelatende ikke opplevd et innsyns-rush siden januar. Det er vel ikke grunn til å tro at det skjer lokalt heller?

– Vi får se på debatten, jeg har ikke lyst til å gjøre noe mer ut av det nå. Jeg har gjort et forsøk på at vi skal komme styrket ut av møtet i morgen. Det er målet mitt. Foruten det viser jeg til debatten, sier han.

Norges Idrettsforbund har skrevet et 13 sider langt notat om åpenhetssaken før dagens ledermøte. Dette er offentliggjort på forbundets nettsider, og tar for seg fordeler og ulemper ved ulike veivalg.

I notatet kommer det også frem at lovutvalget i NIF har vurdert saken, og kommet frem til at idrettsstyret selv kan avgjøre spørsmålet om innsynsmulighet bakover i tid. Ledermøtet blir likevel spurt til råds i ettermiddag.

– Tror du ikke denne debatten bare fortsetter dersom dere begrenser innsynsmulighetene til Sotsji?

HAR BEDT OM FULL ÅPENHET: Statsråd Linda Hofstad Helleland.

– Vi i Buskerud ønsker en begrenset åpnet, det er mitt mandat. Også vil de andre på møtet komme med sine innspill, sier Roar Bogerud.

– Du prøver tilsynelatende å samle troppene i denne saken?

– Som leder av programkomiteen har jeg sendt informasjon til idrettskretslederne i forkant av debatten i morgen.

– Men du skriver jo at du har snakket med Rognlien, Wiig, Røste og Tvedt?

– Du sitter tydeligvis på en mail, men det er intern informasjon som jeg ikke kan kommentere.

– Er ikke dette et forsøk på å avgjøre saken på bakrommet før den kommer opp til åpen debatt?

– Det får de som mottar mailen avgjøre. Jeg skriver i mailen at jeg ikke ønsker å styre eller kneble debatten. Det er bare et forsøk på en felles vei ut av denne ene saken, og så kan vi igjen diskutere og debattere fritt så busta fyker. Jeg legger kanskje hodet på blokka i mailen, men ønsker bare det beste for norsk idrett.

Marit Wiig er golfpresident, men også leder for Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). Da VG pratet med den tidligere ekspedisjonssjefen i kulturdepartementet i går, ønsket hun ikke å si stort om eposten fra Bogerud.

Hun har ikke mandat til å si noe om hva SFF eller særforbundene som sådan mener om saken.

– Hva slags forventninger har du til debatten på ledermøte i Bodø?

– Jeg håper at vi kan få en god løsning for norsk idrett, sier Wiig.

– Hva er «en god løsning»?

– At vi kommer frem til en løsning, og at vi nå kan se fremover, sier hun.

PS! Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) krever åpenhet for media på bilagsnivå i NIFs sentraladministrasjon, gjeldende fra 1. januar 2017. Hun har ikke myndighet til å kreve dette før 2017.