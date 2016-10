Idrettspresidenten beklager NRK-intervju

Idrettspresident Tom Tvedt fikk massiv kritikk etter et intervju med NRK mandag. Han føler han ble tatt på senga av spørsmålene. Nå kommer han med en beklagelse.

Tvedt innrømmer overfor Adresseavisen å ha vært uklar og upresis.

Idrettspresidenten ble intervjuet av Ingerid Stenvold etter at den mye omtalte Bernander-rapporten ble lagt fram mandag. Tvedt følte at han ble tatt på senga da han ble konfrontert med noe annet enn det han trodde han skulle snakke om.

– Jeg beklager at jeg var uklar og upresis. Jeg har ikke noe problem med å se det i ettertid. Det som gjør mest vondt er at det skaper en opplevelse i organisasjonen om at vi har noe å skjule. Det har vi overhodet ikke, sier Tvedt som selv ikke har sett mandagens innslag.

VG var tidlig fredag i dialog med Tvedt om NRK-intervjuet, og fikk beskjed om at idrettspresidenten skulle besvare vår henvendelse senere på dagen. Det har han foreløpig ikke gjort.

Følte seg uforberedt



Tvedt var forberedt på å prate om Bernander-rapporten. Spørsmålene programleder Stenvold stilte kom derfor overraskende og Tvedt følte seg uforberedt.

– Fra styrets og mitt ståsted i styret så har jeg vært i en prosess, og nå kom rapporten. Den syntes jeg var god og den pekte på viktige ting. Jeg hadde gjort et intervju med NRK i tjue minutter på Ullevaal. Så kom det plutselig et innslag på Dagsrevyen som jeg ikke hadde sett på forhånd, der én journalist intervjuet en annen.

– Mitt ansvar



Det var VG-kommentator Leif Welhaven som ble intervjuet av statskanalen. Han har vært blant de største kritikerne i den pågående åpenhetsdebatten. Fokuset på innslaget handlet om at regningene før 2015 fortsatt ikke var offentliggjort. I slutten av september skrev Welhaven en kommentar hvor han etterlyste ledelse i toppen av norsk idrett.

– Dermed ble premissene lagt. Det som skjedde i intervjuet var ene og alene mitt ansvar, sier Tvedt.

– Fra mitt ståsted ble jeg det (tatt på senga), og det ble ikke bra. Jeg har stor forståelse for at det opplevdes som om jeg ikke svarte på hennes spørsmål. Dette blir sikkert en studie på journalisthøyskolen, sier idrettspresidenten.