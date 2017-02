Idrettsforbundet utlyste anbud - fronter taperen

Gjensidige tapte anbudskonkurransen som skulle spare norske idrettsklubber for mange millioner kroner. Likevel fortsetter Norges idrettsforbund å promotere forsikringsselskapet – som hvert år donerer store summer til et NIF-prosjekt.

Dette er aktørene: * Idrettens Helsesenter (IHS): Et selskap eid i sin helhet av Norges fotballforbund. Medisinsk senter, som formidler hjelp når barn, unge og voksne idrettsutøvere i Norge blir skadet. Driver Idrettens Skadetelefon (02033) og bistår med forsikring. * Norges fotballforbund (NFF): Særforbund med base på Ullevaal stadion. Eier IHS, som tilbyr tjenester til hele idretts-Norge. Fronter Tryg på klubbforsikring i Norge etter anbudskonkurranse, sammen med NIF. * Norges idrettsforbund (NIF): Paraplyorganisasjonen for all organisert idrett i Norge. Har Gjensidige som markedspartner. Består av 54 særforbund og 19 idrettskretser. *Gjensidige forsikring: Storsponsor av norsk håndball. Eid av Gjensidigestiftelsen, som gir flere titalls millioner til norsk idrett hvert år. Stiftelsen støtter også NIF-prosjekter. * Tryg forsikring: Selskapet som vant anbudskonkurransen på såkalt klubbforsikring utført av IHS og NIF i fellesskap høsten 2015.

Dette er historien om et forsøk på å spare store beløp ved å forhandle kollektivt om store forsikringsavtaler. Men det er også historien om kraftig irritasjon i forholdet mellom deler av Norges Fotballforbund og NIF.

Det var i siste halvdel av 2015 at Idrettsforbundet og Idrettens Helsesenter – eid av Fotballforbundet – i fellesskap ville innhente et best mulig tilbud på såkalt «klubbforsikring» fra en rekke forskjellige forsikringsselskaper.

SE SELV: Her er vurdering av tilbudene til Gjensidige og Tryg

Ønsket om å spare penger er til å begripe, for summene er enorme: Et forsiktig anslag viser at norske klubber samlet betaler rundt 150 millioner kroner i slike forsikringer hvert eneste år.

NFF-irritasjon

VG vet at etterdønningene av anbudskonkurransen har ført til misnøye i deler av Norges Fotballforbund.

Sentral i denne saken er Gjensidige Forsikring, som i en årrekke har pumpet mange titalls millioner kroner inn i idretter som fotball og håndball. Selskapet støtter også et NIF-prosjekt med flere millioner kroner.

Gjensidige leverte et av de aller svakeste anbudene på klubbforsikring i 2015, viser dokumenter VG sitter på. Selskapet scoret rødt – altså negativt – på hele åtte av ni kriterier.

Fotballforbundet og datterselskapet Idrettens Helsesenter byttet derfor leverandør til anbudsvinner Tryg.

Det gjorde ikke Norges idrettsforbund. De har aldri hatt en avtale med et spesielt selskap om klubbforsikring, forteller de. Men på nettsidene sine selges fortsatt Gjensidige inn som selskapet der man kan få tilbud på klubbforsikring – tross et sviende tap i anbudskonkurransen.

Vinneren, Tryg, nevnes ikke med et ord, selv om de klubbene som velger selskapet ifølge Idrettens Helsesenter i snitt har spart 28 prosent på forsikringsutgiftene sine.

Fotballklubben Strømsgodset bekrefter overfor VG at de sparte nærmere 35 prosent på å bytte forsikring til Tryg.

– Dette var ment som en frivillig ordning som skulle promoteres av NIF, sier daglig leder i Idrettens Helsesenter, Espen Rooth.

Strør om seg med penger



At det ble gjennomført en anbudsrunde for halvannet år siden, informerer ikke NIF om til sitt publikum. Tvert imot: På nettsidene ble det publisert en sak med følgende tekst 26. oktober i fjor, ganske nøyaktig ett år etter at Tryg ble kåret til anbudsvinner:

SVARER FOR NIF: Assisterende generalsekretær Øystein Dale. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

«Norges idrettsforbund har inngått avtale med Gjensidige som tilbyr lag- og klubbforsikring til redusert pris. Gjensidige tilbyr en grunnpakke med fem relevante forsikringer for lag og klubber som er utviklet i dialog med idretten. Grunnpakken er gunstig priset og inkluderer underslagsforsikring, noe lovverket i NIF pålegger klubber å ha».

Gjensidige er omtalt som en samarbeidspartner av NIF, og eier Gjensidigestiftelsen. De gir rundt 40 millioner kroner til norske idrettslag og kretser hvert år. I tillegg er det de siste to årene spyttet inn totalt 3,6 millioner kroner i NIFs flyktningfond. Rett før jul fikk også et paralympics-prosjekt over 3,4 millioner kroner.

Norges idrettsforbund avviser, på tross av teksten på egen nettside, at man har en avtale om klubbforsikring med anbudstaper Gjensidige. Man har ikke avtale med noen, hevdes det.

NIF: Upresis info



Gjensidige opplyser også at de ikke har noen kommersiell avtale med NIF om klubbforsikring. Selskapet fikk på et tidspunkt beskjed om at anbudsprosessen var terminert, opplyses det til VG.

– Informasjonen på idrettsforbundet.no har vært upresis. NIF har altså ikke inngått avtale om klubbforsikring med noen, men har informert om våre markedspartners forsikringstilbud. Vi kunne vært mer nøye med å få frem at Gjensidige er en av flere tilbydere i dette markedet selv om det er ganske opplagt, skriver assisterende generalsekretær i NIF, Øystein Dale, i en epost til VG.

I eposten heter det at NIF kun markedsfører sine egne partnere på idrettsforbundet.no. Gjensidige er en slik markedspartner.

VG ønsket et telefonintervju med generalsekretær i NIF, Inge Andersen, men ble bedt om å sende spørsmål på epost til kommunikasjonssjef Niels Røine. VG ba også om å få svar på hvert enkelt spørsmål uten å bli hørt: NIF svarte i all hovedsak i én lang tekst.

Et av spørsmålene lød: «Koster ikke NIFs fronting av Gjensidige fremfor Tryg norske klubber store summer hvert år dersom det faktisk er slik at Tryg kan tilby en forsikring som i snitt er cirka 30 prosent billigere, og har vel så god dekning?»

NIF har endret spørsmålet til: «Hvorfor har ikke NIF latt klubbenes behov gå foran eget behov i denne saken?» og svarer deretter selv:

– NIF har absolutt ivaretatt klubbenes behov ved at man gjennomførte en anbudsrunde som skapte bedre priser og tilbud hos flere aktører. Nå har alle forsikringsselskapene forbedret sine tilbud innenfor klubbområdet og IHS markedsfører det tilbudet som ble vurdert som best under anbudsrunden. Innholdet og valgmulighetene er mye større enn når denne prosessen startet, heter det.

NFF mistet million-sponsor



Dette er klubbforsikring: * En forsikring som sikrer idrettsklubber mot skader på bygningsmasse, underslag, yrkesskader, skader på innbo og reiseforsikring, for å nevne noe. * IHS har ifølge seg selv fremforhandlet en avtale med maks 25 prosent i fortjenestemargin til forsikringsselskapet. * IHS har ifølge seg selv fremforhandlet en mulighet for tilbakebetaling av premie til klubbene ved godt skaderesultat. * Må ikke forveksles med lisensforsikring, som gjelder den individuelle idrettsutøveren.

Norges Fotballforbund mistet sponsoravtalen med Gjensidige bare måneder etter at Tryg vant anbudsrunden for et drøyt år siden. Avtalen var etter det VG erfarer verdt solide ti millioner kroner årlig. Det er mye i sponsorsammenheng.

Deretter trakk Norges Håndballforbund seg ut av avtalen med NFF-eide Idrettens Helsesenter i fjor sommer, da avtalen tillot det. Håndballforbundet har svært tette bånd til hovedsponsoren Gjensidige. Bare måneder etter at IHS gikk for Tryg, var Håndballforbundet altså ute av IHS.

Håndballforbundet avviser gjennom generalsekretær Erik Langerud at bruddet med IHS skyldes valg av forsikringsleverandør. Det skyldtes andre årsaker, sier han.

Gjensidige avviser også at det er noen kobling mellom hendelsene.

– Det er utelukkende økonomiske årsaker til at vi trakk oss ut av avtalen med fotballforbundet. Vi har vært gjennom en tøff prosess med kostnadskutt. Man skal ikke blande et sponsorat med forretninger, det er to ulike ting, sier kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen.

Men hva gjorde egentlig Norges idrettsforbund da deres egen samarbeidspartner ble anbefalt vraket som forsikringsleverandør? Vi skrur klokken tilbake til sommeren 2015.

Fredag 10. juli skrev daværende organisasjonssjef i NIF, Erik Eide, ut en fullmakt til Idrettens helsesenter (IHS). Budskapet var ikke til å misforstå: IHS kunne representere NIF i forhandlingene med ulike forsikringsselskaper. NIF skulle så stå fritt til å velge selskap selv.

SE SELV: Her er den nevnte fullmakten fra NIF

Ny fullmakt



Et par måneder senere, 1. oktober, var anbudsrunden over. Den hadde blitt gjennomført av selskapet Norwegian Broker for å sikre uavhengighet. Åtte selskaper hadde meldt seg på i anbudskampen. Nå ble disse utfordret på å forbedre tilbudene sine.

Så: 27. oktober 2015 landet Idrettens Helsesenter på at Tryg hadde levert det beste tilbudet.

Det ble presentert for idrettsforbundet 29. oktober, og allerede dagen etter kom en ny fullmakt fra Idrettens Hus på Ullevaal stadion: «NIF gir herved Idrettens Helsesenter fullmakt til å velge forsikringsleverandør basert på gjennomført anbudsrunde samt fremforhandle kontrakt med valgte leverandør. Fullmakten gjelder frem til den er skriftlig trukket tilbake» skrev assisterende generalsekretær i NIF, Øystein Dale.

SE SELV: Sjekk ut den siste fullmakten ved å klikke her

31. oktober – dagen etter – blir Tryg endelig valgt som leverandør av klubbforsikringer. Daglig leder i Idrettens Helsesenter, Espen Rooth, presenterte denne løsningen for presidentskapet i NIF mot slutten av november, forteller han. Da ble også evalueringen av Gjensidige og Tryg, gjengitt i denne saken, vist frem.

– Spørsmål om hvorfor NIF ikke valgte å gå for Tryg, må du nesten stille til Øystein Dale (assisterende generalsekretær i NIF). For oss og IHS handlet denne prosessen om å få ned prisen på forsikringen, sier kommersiell direktør i NFF, Erik Loe.

Den neste uken var det tett kommunikasjon mellom partene. NIF anså seg likevel ikke ferdig med prosessen.

SPONSORYNDLINGER: Håndballjentene, her under EM i desember, er blant dem som nyter godt av Gjensidiges penger. Håndballforbundet trakk seg ut av IHS i fjor sommer. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lange diskusjoner



Da IHS 10. november informerte NIF om at det var inngått en avtale mellom NFF-selskapet og Tryg, endret forutsetningen seg for Idrettsforbundet, mener Øystein Dale.

Likevel vet VG at NIF ble oppfordret til å bli med på laget på et senere tidspunkt. Diskusjonene varte til godt ut i desember.

«IHS ønsket straks å gå videre med avtaleinngåelse og markedsføring, mens NIF ønsket å forankre en slik beslutning, på vegne av hele norsk idrett, i NIFs presidentskap. IHS hadde ikke tid til å vente på dette, og valgte på egen hånd å tre inn i den avtalen de egentlig hadde fremforhandlet på NIFs vegne» skriver Dale til VG.

IHS-leder Espen Rooth understreker at planlagt oppstart for forsikringstilbudet var 1. januar 2016. I februar samme år mente IHS at man måtte fatte en beslutning, og gå videre uten NIF. På spørsmål om han har inntrykk av at det var Gjensidiges pengebidrag til norsk idrett som gjorde at NIF ikke ble med på laget, svarer Rooth:

– Det er et spørsmål NIF må svare på, men når vi ser på de betydelig bedre dekningene og store besparelsene vi har fått til for klubber og særforbund på lisens- og klubbforsikring, er vår erfaring at idretten selv må ha «eierskap» over medlemmene og innsyn og kontroll over forsikringsselskapenes oppgjørs- og premiesetting.

Idrettsforbundet sier i dag at tilbudet de videreformidler for Gjensidige er betraktelig bedre enn det som forelå sommeren 2015.

– Kunne vært bedre



Idrettsforbundet skriver også i eposten til VG at anbudsrunden førte til reell konkurranse på et område der norske klubber ikke har hatt gode nok vilkår og pris frem til nå.

«Siden IHS valgte å markedsføre Tryg som konkurrent til de mer etablerte selskapene på dette området, var prosessens viktigste formål oppnådd. NIF trengte ikke lenger å inngå en avtale med en leverandør. Vi valgte derfor ikke å inngå avtale om klubbforsikring med noen. En medvirkende årsak til at vi ikke valgte å inngå klubbforsikringsavtale var også at det ville være komplisert i forhold til flere av særforbundenes avtaler med ulike forsikringsselskaper» skriver Øystein Dale.

IHS-SJEF: Espen Rooth. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

«Vi ser at vi kunne vært bedre i vårt informasjonsarbeid. Istedenfor å overlate markedsføringen helt og holdent til leverandørene, kunne vi informert klubbene bedre om hvilke alternative tilbud som finnes» legger han til.

I neste epostkorrespondanse svarer så NIF på VGs direkte spørsmål:

– Har dere holdt en rekke selskaper for narr når dere gjennomfører en anbudskonkurranse uten å forholde dere til den og inngå kontrakt etterpå?

– Nei, IHS valgte i november å inngå direkte avtale med det beste tilbudet som fremkom i anbudsrunden og tilby dette til alle klubbene så raskt som mulig – uten NIFs medvirkning», sier Øystein Dale.

– NIF har ikke mottatt reaksjoner fra forsikringsselskapene, men har blitt informert om at Tryg hadde forventet at vi også ville være avtale partner, tilføyer han.

– Det at IHS signerte med Tryg forhindret vel ikke NIF å følge etter senere?

– For NIF er det en vesentlig forskjell om NIF må gjøre et valg som avgjør om klubbene får tilgang til et godt forsikringstilbud, i motsetning til en situasjon hvor dette allerede er sikret gjennom en direkte avtale mellom IHS og forsikringsselskapet. Forretningsvirksomhet er ikke NIFs primære oppgave. Derfor skulle et eventuelt forsikringstilbud uansett tilbys gjennom Idrettens Helsesenter. Det lå i de kriteriene for anbudsprosessen. Det er under idrettens kontroll gjennom NFFs eierskap, skriver Dale.

PS! I fjor ble det også gjennomført en anbudskonkurranse på lisensforsikring, som gjelder den enkelte idrettsutøver. Forsikringsselskapet If vant dette anbudet.