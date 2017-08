Idrettsforbundet legger OL-planene i skuffen

ULLEVAAL (VG) Norges Idrettsforbund kommer ikke til å jobbe videre med en norsk OL-søknad før landets politikere en gang i fremtiden gir et klart signal om at det er ønskelig.

Det betyr etter alle solemerker at en ny OL-kamp ligger svært mange år frem i tid. Etter at Oslos søknad ble lagt i skuffen for tre år siden, er det ingen profilerte politikere som har ropt på omkamp.

– Vi må ha en nasjonal avklaring i forkant av en søknad neste gang. Det handler om økonomi, men også om hvilken by som skal søke, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Norsk idrett har brukt millioner på søknadene til Tromsø og Oslo de siste årene. Begge ganger krasjlandet prosessene og endte i oppvask.

Tidligere i år ble det kjent at krefter i både Lillehammer og på Vestlandet lekte med tanken om nye søknader. På Lillehammer brukte man 300.000 kroner på en konsulentrapport for å se på egne sjanser.

– Det kommer ikke noe initiativ fra oss nå. Det må i så fall komme fra regionene, men det er Norges olympiske komité som å stå som søker. Dette betyr ikke at vi ikke har lyst på et OL/PL, men dette handler om rekkefølgen ting må skje i, sier Tvedt.

Han peker altså på stortingspolitikerne. Men da VG intervjuet kulturminister Linda Hofstad Helleland allerede i januar 2016, var hun – som tidligere har vært positiv til OL i Norge – klar på at initiativet til en ny søknad må komme fra idretten selv:

«For meg blir ikke det spørsmålet aktualisert før idretten kommer med et initiativ. Et politisk vedtak om et internasjonalt mesterskap skal ikke tres ned over hodet på idretten» sa Helleland den gangen.

VG var til stede på NIFs «åpne time» i etterkant av torsdagens idrettsstyremøte på Ullevaal i Oslo. Det var der Tvedt fortalte om det ferske vedtaket.

– Initiativet må komme fra nedenfra, sier politikere jeg har pratet med. Samtidig sier dere nå at en ny søknad må være forankret politisk. Er du redd for at alle vil peke på alle, og at det ikke skjer noe på mange år?

– Det er dette som er utfordringen. Om man skal lære fra 1952 og 1994, så var det noen som ble enige og bare gjorde det. Det for en idrettsorganisasjon å stå for et så stort arrangement… sier idrettspresidenten og lar ordene henge i luften i et kort sekund.

– Man må finne en annen fremgangsmåte. Det skaper ikke et positivt løft for idretten eller myndigheten å ha sånne prosesser gående. Og vi kan ikke feile én gang til. Skal vi få det til, må vi ha statlig drahjelp. Derfor har vi gjort en prinsipiell tilnærmelse til spørsmål i dag, tilføyde han.