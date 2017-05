Idrettens oppgjør med hemmeligholdet er nydelig og nådeløst

Kommentar Det krystallklare valget om å skrote hemmelighetskremmeriet er først og fremst en kjempeseier for idrettsbevegelsen selv.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven.

Det har vært rikelig med anledninger til å dvele over hvordan i alle dager den øverste ledelsen i norsk idrett har evnet å manøvrere organisasjonen inn i så mye trøbbel, over så lang tid.

Men dette er ikke dagen for slikt. Det er tvert imot tid for å juble over at fornuften har seiret.

Ingenting er mer gledelig enn at kloke representanter for Norges felles folkebevegelse endelig valgte å sende et tydelig signal om hvor skapet skal stå. Det er et sted der man ikke prøver å kuppe en åpenhetsdebatt ved å få til en deal på bakrommet, for å si det sånn.

Den utmattende åpenhetsdiskusjonen har opplagt vært en belastning for en rekke hverdagshelter i idretten. De har måttet leve med å bli assosiert med et historisk omdømmetap, og er blitt urettferdig brukt av toppene som et retorisk skjold, i det fåfengte forsøket på å forsvare styrevedtaket fra Førde i fjor.

I dag er det mulig å senke skuldrene og smile litt i Bodø, etter en snuoperasjon som lover godt for bevegelsens fremtid.

Så vil det bli interessant å se hvordan den delen av idrettsledelsen som har forfektet en usunn holdning, heretter vil ta innover seg den nye tiden:

• Får vi en endring i kommunikasjonsformen helt på toppen?

• Blir det lettere å få tydeligere svar, også i de sakene som ikke har noe med den nylig innførte innsynsretten å gjøre?

Allerede før det historiske vedtaket i Bodø har det vært bevegelse i riktig retning på noen punkter, som avgjørelsen om å ansette den nye generalsekretæren på åremål og innføring av flere nye rutiner.

Velger man nå noen tilstrekkelig langt unna den kulturen som rådet under Inge Andersen til å erstatte ham, og evner å etterleve idrettens eget ønske om hvordan organisasjonen skal være, har vi faktisk kommet ganske langt.

Nå vil den kommende tiden selvsagt innebære at spørsmål om tidligere pengebruk omsider må få skikkelige svar. Så får vi håpe for idrettens del at det ikke er noe mer ugreit der, enn det som allerede er avdekket og ute i det offentlige rom. Og skulle det være noe et eller annet sted på skalaen for grums, vil det måtte bli en nødvendig oppvask.

Men så vil verden uansett kunne gå videre, med en idrettsbevegelse som har sagt fra at åpenhet er en viktig verdi.

På en nydelig og nådeløs måte.

Sånn er det. Og sånn blir det.