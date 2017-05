Idretten sender bare én kvinne til Kina – kulturministeren reagerer

Linda Hofstad Helleland (H) oppfordret idretten til god kjønnsbalanse på en nært forestående reise til Kina. Idretten svarte med å sende fem menn og én kvinne.

– Jeg registrerer at de har valgt å ikke følge de sterke oppfordringene våre, sier kulturministeren til VG onsdag ettermiddag.

I slutten av måneden reiser Linda Hofstad Helleland til Kina med én kulturdelegasjon pluss seks representanter fra norsk idrett. Bakgrunnen for turen er idrettsavtalen den norske regjeringen underskrev med Kina i april, som innebærer at Norge skal dele sin kompetanse om skiidrett med landet i årene frem mot vinter-OL i Beijing i 2022.

Men ikke alt har gått knirkefritt i forberedelsene til den store reisen.

I en e-postutveksling mellom Kulturdepartementet og idretten, som VG har fått innsyn i, reagerer Kulturdepartementet på at idretten stiller med få kvinner:

Departementet har hatt en ambisjon om å ha en god kjønnsbalanse i delegasjonen som skal til Kina. Vi merker oss at dette ikke er tilfellet for delegasjonen fra idretten, til tross for oppfordringen fra departementet.

VG vet at statsråden opplever det som viktig å ha en kvinnesterk delegasjon, når Norge selv offentlig anmoder om økt kvinneandel i internasjonal idrett.

«Lar seg ikke gjøre å bytte noen av disse med en kvinne»

Men nå skal hun på reise med en norsk idrettsdelegasjon som teller kun 17 prosent kvinner. Kristin Kloster Aasen, visepresident i NIF, er eneste kvinne.

ALENE: Kristin Kloster Aasen under et idrettsstyremøte 15. desember i fjor, der det ble kjent at hun blir Norges kandidat som Gerhard Heibergs etterfølger i Den internasjonale olympiske komité (IOC). Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Ellers stiller idretten med Tom Tvedt (idrettspresident), Erik Røste (skipresident), Erlend Slokvik (skiskytterpresident), Anders Solheim (Antidoping Norge-sjef) og avtroppende IOC-medlem Gerhard Heiberg.

– Jeg har ikke stilt et spesifikt krav, men tenker det er naturlig med tilnærmet 40/60, slik det er i politikken, tillegger Helleland.

I ovennevnte e-postutveksling kommer det frem at NIF valgte å sende Kristin Kloster Aasen til Kina, etter oppfordringen fra departementet. Men Øystein Dale, konstituert generalsekretær i NIF, påpeker følgende:

De tre presidentene er alle menn, og det lar seg ikke gjøre å bytte noen av disse med en kvinne.

STUSSER: Skipresident Erik Røste, her under et av hopprennene i Vikersund under turneringen Raw Air i mars. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Dette begrunnes med at presidentene er valgt til å være leder og dermed ivareta interessene til de respektive organisasjonene internasjonalt.

Deretter, tirsdag denne uken, spurte Norges Skiforbund om de kunne ta med én ekstra person på reisen, visepresident Eva Tine Riis-Johannessen, for å bedre kjønnsbalansen, og de tilbød seg også å betale for dette selv.

– Tar samarbeidet på alvor

Idrettsavtalen mellom Norge og Kina Undertegnet 7. april 2015 av Norges ambassadør i Kina Svein Ole Sæther og minister Gou Zhongwen. På Regjeringens nettsider sier kulturminister Linda Hofstad Helleland følgende om avtalen: – Vi har inngått en avtale med kinesiske myndigheter om samarbeid på idrettsområdet. Denne avtalen vil bidra til å styrke Norges bilaterale relasjoner med et svært viktig land, ikke bare på idrettsområdet, men også generelt. – Utgangspunktet for avtalen er at Kina skal arrangere vinter-OL i 2022. I den forbindelse har kineserne henvendt seg til oss og spurt om de kan dra nytte av vår lange erfaring med å arrangere store idrettskonkurranser på vinterstid. Kina ønsker også å bruke OL i 2022 til en satsing på vinteridrett, og de har bedt om assistanse fra norsk idrett til å få frem utøvere, trenere og ledere innenfor langrenn, kombinert, skihopp og skiskyting. Vi ser veldig positivt på en slik henvendelse, og med en slik avtale på plass vil vi, sammen med vår kinesiske avtalepart, se på hvordan Norge og norsk idrett kan bidra i arbeidet mot OL i 2022.

Men der fikk de nei fra Kulturdepartementet. Etter det VG forstår har saken skapt ny irritasjon i forholdet mellom statsråden og lederne i norsk idrett.

– Vi har prøvd å holde hele delegasjonen på et minimum, og deres ønske nå endrer ikke kjønnsbalansen i særlig grad, sier kulturminister Helleland.

Skipresident Erik Røste sier til VG at han oppfattet at kulturministeren ønsket å ha akkurat ham med i idrettens Kina-delegasjon. Dette skal ha blitt diskutert under ski-VM i Lahti i februar.

– På bakgrunn av samtalen i Lahti har vi ikke diskutert at noen andre enn jeg skulle delta i kulturministerens delegasjon. Dette for å vise at vi tar samarbeidet på alvor. Norges Skiforbund er også opptatt av god kjønnsbalanse. Nettopp derfor ønsket vi å stille med en til, og at vi kunne ta kostnadene for det.

– Hva er viktigst: Kjønnsbalanse eller at idretten stiller med dem som har de øverste vervene?

– Norges Skiforbund ble invitert til å delta med én. Vi har oppfattet at det har vært et ønske om at vi stiller på høyeste politiske nivå. Derfor har ikke det vært diskutert. Da spørsmålet ble reist, spilte vi inn ønske om å stille med en til. Vi skulle som kulturministeren gjerne sett at kjønnsbalansen i den totale delegasjonen er annerledes.

Norges idrettsforbund stiller med én mann og én kvinne.

– Jeg kan bare svare for NIF. Vi er veldig positiv for det regjeringen har gjort mot Kina. Dette er et viktig møte for å se på muligheter for å utveksle kunnskap innenfor idrettsområdet, sier idrettspresident Tom Tvedt til VG.