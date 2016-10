Idretten lar oppvasken stå urørt

Kommentar John G. Bernanders plan kan sette en effektiv stopper for uvettig pengebruk i fremtiden. Men tilliten gjenopprettes ikke så lenge idrettstoppene insisterte på at åpenhetsutvalget skulle la oppvasken forbli på kjøkkenbenken.

Vurdert ut fra mandatet han fikk, er det ikke noe å utsette på jobben den tidligere kringkastingssjefen har gjort med å se på åpenheten i norsk idrett.

Etter at han undrende måtte konstatere at norske idrettsledere har fått operere helt uten beløpsgrenser eller standarder for pengebruk, har Bernander foreslått et system, som ved første øyekast virker som en fornuftig sikkerhetsmekaniske.

Som innebærer at det fra 2017 innføres grenser, der alle avvik skal innrapporteres, med innsynsrett på bilagsnivå for offentligheten. Og der utvalget vil ha på plass et habilitetsregister, hyppigere vedtak av regnskap og et tydeligere mandat for kontrollkomiteen.

So far, so good.

Men det store problemet er at idrettsledelsen, enda en gang, har tviholdt så hardt på rattet at utvalgsarbeidet ikke bidrar til det sårt tiltrengte behovet for å få tilbake tilliten.

For det er ikke reell åpenhet når idrettsforbundet selv insisterer på å sette premissene. John G. Bernander fikk servert et utvalg – håndplukket av idretten selv – og der også rammene for hva de skulle se på var definert av de høye herrer.

– Vi har ikke lett etter lort. Det var heller ikke oppgaven vår, sa Bernander under presentasjonen i kinoteket på Ullevaal.



For selvsagt begrenses verdien av et arbeid som tar for seg pengebruk, av at de som skal ta for seg temaet ikke fikk lov til å se på hvordan anvendelsen har vært.

Dessverre så ikke NIF hvor mye mer troverdig de hadde kommet ut om utvalget hadde vært mye mer autonomt, og med innsyn i hvordan midler faktisk er blitt brukt.



Idrettslederne fortsetter tvert imot å tviholde på «gjort er gjort, og spist er spist, uansett hva det er spist for-holdningen», og tror åpenbart at åpenhetsmaset snart er glemt.

Men om det er én ting denne sommeren har vist, så er det at idrettstoppene definitivt har rett i at åpenhet er mer enn reiseregninger. Men det har ikke akkurat slått ut langs argumentasjonsrekken de la opp til.

I stedet har den ene belastende saken etter den andre dukket opp, parallelt med at Bernander-utvalget har jobbet.

Sakene er ulike, men de har en tydelig fellesnevner.

Nemlig at idrettslederne velger å lukke døren fremfor å åpne den, dersom de har reelle veivalg.

Hør bare her:

– Toppidrettssjef Tore Øvrebø slo et slag for «internåpenhet» etter Rio-fiaskoen, og Olympiatoppen-ansatte Eirik Verås Larsen fikk munnkurv.

– NIF-generalsekretær Inge Andersen besvarte spørsmål om best organisering av toppidretten, med at Norge tar mange medaljer når det er kuldegrader.

– Dommen mot Martin Johnsrud Sundby ble presentert med et tykt lag sannhetssminke.

– Nils Arne Eggen fikk ikke holde åpenhetsinnlegg da Tom Tvedt møtte de «ni eldre menn». Utfordringen fra de samme ni om oppfølging av Tvedt-rapporten møtte en taushetsmur.

– Guro Johnsens kronikk med en direkte oppfordring til presidenten om kjønnsbalanse i toppen ble ikke besvart av ham.

Jammen meg er det vidåpent i norsk idrett, ja...